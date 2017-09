In Rüsselsheim hat der Bau einer neuen Wasser-Pipeline begonnen. Der wachsende Wasserbedarf in Rhein-Main überlastet die bestehenden Leitungen. Doch die Leitung sorgt auch für Konflikte.

Bis zu 40 Prozent des in der Rhein-Main-Region benötigten Trinkwassers kommen aus dem Hessischen Ried. Gut 35 Kilometer lang ist die Leitung, die das Wasser zum Knotenpunkt in Rüsselsheim transportiert. Von dort wird es etwa nach Wiesbaden und Frankfurt, aber auch in den Rheingau und den Taunus gepumpt.

Doch das über 50 Jahre alte Rohr- und Pumpensystem ist an seine Grenzen gekommen. Dem steigenden Trinkwasserbedarf im Ballungsraum wird es kaum noch gerecht, besonders im Sommer. Das Alter der Leitungen erhöht in Verbindung mit der hohen Belastung die Gefahr eines Rohrbruchs - mit der Folge von Versorgungsausfällen.

Entlastung bei gleicher Fördermenge

"Wir hatten 2004 und 2007 bereits größere Rohrbrüche", sagte der Sprecher des Versorgers Hessenwasser, Hubert Schreiber. Zeitpunkt und Ausmaß der Schäden seien damals günstig gewesen, so dass die Auswirkungen kaum spürbar waren. "Es gibt aber durchaus Szenarien, wo die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist."

Um dem vorzubeugen, will Hessenwasser eine zweite Leitung bauen. Der Anfang dafür wurde am Mittwoch in Rüsselsheim gemacht. Dort fand am Vormittag der erste Spatenstich zu einem vier Kilometer langen Bypass vom Stadtteil Haßloch nach Raunheim statt. Er soll bei gleicher Fördermenge die alte Leitung entlasten. In 15 Monaten etwa soll das acht Millionen Euro teure Teilstück fertiggestellt sein.

Den einen zu trocken, den anderen zu nass

Die Förderung von Trinkwasser ins Rhein-Main-Gebiet bringt aber auch Interessenskonflikte. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald etwa beklagt seit längerem ein Austrocknen des Hessischen Rieds. Der Wald verdurste, um den Durst Frankfurts und Wiesbadens zu stillen. Die Organisation sprach gar vom "größten Umweltschaden, den Hessen je hatte."

Diese Schäden sieht Hessenwasser allerdings historisch bedingt. In den 1970er Jahren habe die Entnahme von Trinkwasser an vielen Stellen zur Grundwasserabsenkung geführt. Mittlerweile wird aufbereitetes Rheinwasser infiltriert, also in das Ried zurückgeführt. "Wir haben ein bundesweit einmaliges System der Grundwasserbewirtschaftung", so Schreiber.

Die Infiltration jedoch stellt wiederum einige Grundstücksbesitzer vor Probleme. In Trockenzeiten wurden Baugebiete ausgewiesen, in denen heute das Grundwasser teilweise so hoch steht, dass Gebäude Schäden nehmen. Siedlungen und Wälder liegen oft dicht beieinander. Was den einen dann zu trocken ist, ist den anderen zu nass.

Runder Tisch soll alle zufriedenstellen

Vor einigen Jahren hat die Landesregierung deshalb einen Runden Tisch einberufen. An ihm sitzen Wasserversorger, Umweltschützer und Kommunen, um mit den Behörden nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen, die allen gerecht werden.

