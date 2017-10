Die Regionalplaner im Rhein-Main-Gebiet wollen den Sand- und Kiesabbau am Langener Waldsee ausweiten. Doch der Rohstoffhunger der Region verschärft den Konflikt mit Naturschützern. Der BUND klagt gegen die Rodung von Bannwald.

Wer durch das Rhein-Main-Gebiet fährt, kann leicht feststellen: Die Region boomt. An allen Ecken und Enden wird gebaut. Dafür braucht man Sand und Kies. Rohstoffe, die oft auch aus der Region kommen. Und das führt zu Konflikten. Zum Beispiel um den Kiesabbau am Langener Waldsee. Dort will die Firma Sehring AG auf einem acht Hektar großen Gelände Sand und Kies fördern und dazu das Waldstück roden. Das Gelände ist bereits eingezäunt.

Gegen die Rodungen kämpft Jürgen Eberhardt von der Initiative Pro Bannwald. Mit dem Fahrrad ist er den Absperrungszaun abgefahren. "Die Leute müssten eigentlich auf die Barrikade gehen", klagt er.

BUND kritisiert "Salami-Taktik"

Doch das Regierungspräsidium Darmstadt hat den Kiesabbau des Waldstücks bereits genehmigt – im Sofortvollzug. Es ist die dritte Teilgenehmigung im Zuge der so genannten Südost-Erweiterung der Abbaufläche. Nach den ersten beiden Teilgenehmigungen waren bereits fast zwölf Hektar Wald gerodet worden. Weitere 43 Hektar Wald könnten demnächst fallen. Denn der Planfeststellungsbeschluss zur Südost-Erweiterung umfasst insgesamt sogar 63 Hektar Wald.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat gegen den neuen Hauptbetriebsplan – die bergrechtliche Genehmigung – Klage beim Darmstädter Verwaltungsgericht eingereicht und die Aufhebung des Sofortvollzugs beantragt, um die anstehende Rodung zu verhindern.



"Wir kritisieren hauptsächlich, dass hier immer wieder Auskiesungs-Genehmigungen auch im Sofortvollzug erteilt werden, und zwar in einer Art Salami-Taktik", sagt Klaus Göbel vom BUND-Ortsverband Langen/Egelsbach. So würden im Wald, der ja als Bannwald eigentlich besonderen Schutz genießen müsste, "immer weiter Tatsachen geschaffen, bevor das Gericht auch in Kassel darüber entschieden hat". Dort, in Kassel, hat der BUND gegen den gesamten Planfeststellungsbeschluss Klage beim Kasseler Verwaltungsgerichtshof eingereicht.

Regionalversammlung räumt Kiesabbau Vorrang ein

Firmen-Chef Stefan Sehring verweist auf den Bauboom im Rhein-Main-Gebiet und sagt, das Gelände werde dringend gebraucht: "Der Rohstoff wird benötigt. Wir sprechen von neuen Stadtteilen in Frankfurt, von Erweiterungen der Region. Wenn am Langener Waldsee kein Sand und kein Kies abgebaut würden, dann hätte die Region ein Problem."

Rückenwind bekommt Sehring von der Regionalversammlung Südhessen. Die Kammer repräsentiert die 75 Kommunen im Bezirk des Darmstädter Regierungspräsidiums und entscheidet über die Regionalplanung. Dort wurde gerade mit großer Mehrheit entschieden, dem Kiesabbau im Langener Wald wieder Vorrang einzuräumen. Noch sind dort Forstwirtschaft, Grundwasserschutz und Naturschutz vorrangige Ziele. So hatte es eine rot-grüne Mehrheit einst in der Regionalversammlung durchgesetzt. Jetzt hat dort eine Große Koalition das Sagen.

BUND: Bäume wachsen nicht richtig an

Der Firmen-Chef spricht von Erfolgen bei der Renaturierung der Ostgrube, einer ehemaligen Abbaufläche. Sogar seltene Vogelarten wie der Bienenfresser seien dort inzwischen heimisch geworden, sagt Sehring. Seine Kritiker sehen das anders. Jürgen Eberhardt, der Aktivist der Initiative Pro Bannwald, findet: "Dass da inzwischen ein Wald gewachsen ist, das kann man so nicht sagen." Und BUND-Mann Klaus Göbel meint: "Eigentlich hätte 2008 die Rekultivierung der Ostgrube abgeschlossen sein müssen. Doch noch immer wachsen die Bäumen nicht richtig an."

Unterstützung findet Unternehmer Stefan Sehring im Stadtparlament von Langen. Das Gros der Stadtverordneten hat im Sommer dafür gestimmt, die Eignung der Ostgrube als Naherholungsgebiet zu prüfen. Naturschützer wie Eberhardt und Göbel halten das für ein Manöver, um das Unternehmen von seinen Verpflichtungen bei der Wiederaufforstung zu befreien.

In den kommenden Tagen wird allerdings eher die neue Rodung im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Unternehmer Sehring will zwar aber erst grünes Licht geben, wenn das Darmstädter Verwaltungsgericht über die Klage des BUND befunden hat. Ein Sprecher des Gerichts teilte aber mit, dass mit der Entscheidung schon bald in ein bis zwei Wochen zu rechnen sei.

Sendung: hr4, 04.10.2017, 15.30 Uhr