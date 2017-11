Mit Hilfe einer App bieten Hotels, Bäckereien und Restaurants ihre Reste an, bevor sie in der Mülltonne landen. Auch in einem Frankfurter Hotel freuen sich Kunden über die Lebensmittel-Schnäppchen. Weitere Anbieter folgen.

Sebastian Steinack hat die Wahl, was er vor dem Mülleimer retten möchte: Auf dem Buffet des Frankfurter Hotels Dormero gibt es kurz nach offiziellem Ende der Frühstückszeit noch Brötchen, Aufschnitt, Rührei, Gurken, Obst, Salat, Joghurt, Frikadellen und Gebäck. Steinack stellt sich eine Auswahl zusammen und packt sie sorgfältig in eine Pappbox, die er vom Frühstückskellner erhalten hat.

Seit April dieses Jahres bietet die ursprünglich dänische App den Service in Frankfurt an. Über "Too Good to Go" können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels und Supermärkte ihr überschüssiges Essen zu einem günstigeren Preis anbieten. Die Kunden bestellen und bezahlen direkt über die App. Ihre Portion holen sie dann im angegebenen Zeitraum im Laden ab.

Konzept spricht Kunden an

Steinack hat durch einen Kollegen von dem Konzept der App "Too Good to Go" erfahren. Dem 39-Jährigen gefällt das Konzept. "Ich finde es gut, dass man sich beteiligen und verhindern kann, dass Lebensmittel weggeschmissen werden", sagt er. Er nutzt die App zum zweiten Mal für seinen Pausen-Snack.

Heute morgen hat er sich mit ihr bei dem Hotel angemeldet und 3,90 Euro für eine Portion bezahlt. "Weil ich ganz in der Nähe des Hotels arbeite, ist das für mich natürlich günstig", sagt er. Ums Sparen geht es ihm dabei eher weniger: "Unser Kantinenessen kostet in etwa genauso viel. Aber so habe ich Abwechslung, und außerdem kann ich damit noch etwas Gutes tun."

Rund 1.400 Käufer haben die App-Betreiber seit dem Start in Frankfurt registriert. Insgesamt seien 1.400 Mahlzeiten gerettet worden. In Frankfurt machen mit rund 30 teilnehmenden Betrieben die meisten Partner in Hessen mit, so die Angaben von "Too Good To Go". Allerdings gebe es inzwischen auch vereinzelt Partner in Offenbach, Bad Vilbel, Darmstadt und Marburg.

Der Großteil des Buffet-Essens muss weggeworfen werden

Das Frankfurter Dormero-Hotel ist seit Juli dabei. Rund 130 App-Gäste hat Hotelmanager Bernhard Wienand seither verzeichnet. "Es kommt ein bunter Durchschnitt jeden Alters, und es sind nicht unbedingt die einkommensschwächeren Kunden. Wir haben alles vom Studenten bis zum Geschäftsmann", erzählt er. Von dem Preis von 3,90 Euro pro Portion behalte das Hotel 2,90 Euro, ein Euro werde an die App-Betreiber weitergegeben. "Kostentechnisch bringt uns das nicht wirklich viel ein", findet Wienand. "Aber ich muss bedeutend weniger Essen wegschmeißen."

Fast alle frischen Dinge, die unverpackt auf dem Buffet liegen, müssten sonst laut Lebensmittelverordnung weggeworfen werden, erzählt der Hotelmanager. "Sie dürfen auch nicht an die Tafel weitergegeben oder am nächsten Morgen neu serviert werden." Wenn sich die Mitarbeiter daran bedienen dürften, strafe das Finanzamt dies als "geldwerten Vorteil" ab, sagt Wienand.

Ein bisschen Glücksspiel ist auch dabei

Bei den durch die App gefundenen Neukunden des Hotels Dormero käme das Angebot gut an, obwohl es sich um ein "Glücksspiel" handelt, wie Hotelmanager Wienand beobachtet hat: "Nicht immer ist noch alles in der gleichen Menge da." Deswegen lohne es sich, pünktlich zu sein. Manche Kunden hätten sich bereits zu Profis gemausert und ein ausgeklügeltes System entwickelt, wie sie möglichst viele Waren in die vorgegebene Pappbox quetschen können. Für Wienand ist das kein Problem: "Uns geht es um die Sache."

Inzwischen hat Steinack seine Pappbox fertig gepackt und macht sich zurück auf den Weg zu seiner Arbeit. Seit er über die App das Hotel Dormero kennengelernt hat, ist er auch einfach so mal als Kunde aufgetaucht: "Neulich war ich zum Frühstücksbrunch da, ganz ohne Too Good to Go." Vielleicht macht sich das Konzept für das Hotel ja letzten Endes doch irgendwann auch in Geld bezahlt.