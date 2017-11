Wer eine Sparkasse beaufsichtigt, sollte Ahnung haben vom Geschäft solcher Finanzinstitute. Aber das ist bei der Vergabe dieser Posten nicht ausschlaggebend.

Heinz Landmann ist Lokalpolitiker aus Mittelhessen, er besitzt keine fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Trotzdem war er bis zum vergangenen Jahr Mitglied im Verwaltungsrat einer örtlichen Sparkasse, vergleichbar einem Aufsichtsrat. Er hat über Millionenkredite mitentschieden. Heinz Landmann ist nicht sein richtiger Name, der soll nicht genannt werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Geschäfte des Geldhauses zu kontrollieren, ist Landmann gerade zu Beginn schwer gefallen: "Das dafür nötige Fachwissen habe ich mir erst während meiner Tätigkeit als Kontrolleur angeeignet", sagt er. Zahlen prasselten auf Heinz Landmann ein, von vielen Fachbegriffen hatte er nie gehört. Dass bei der Vergabe des Postens die Wahl auf ihn gefallen ist, hatte offenbar nicht mit seiner Fachkompetenz zu tun. Dabei ging es in erster Linie um politischen Proporz, sagt er. Gewählt wurde er wie andere Kontrolleure von Vertretern der Kommunen, den Trägern der Sparkasse.

Ins kalte Wasser

Dass Lokalpolitiker die Geldhäuser beaufsichtigen, meist mit einem Bürgermeister oder Landrat an der Spitze, sehen die Sparkassengesetze vor. Matthias Haupt, Pressesprecher beim hessischen Sparkassenverband, argumentiert: "Die Institute sind lokal verankert und gerade diese Politiker kennen sich etwa mit der regionalen Wirtschaft aus." Es ist ein Sondermodell, das es europaweit nur in Deutschland gibt.

Die Kontrolleure sollen sachkundig sein, genau definiert ist das aber nicht. Sie bekommen pro Jahr mehrere Fortbildungen, müssen die Sparkassen allerdings von Anfang an beaufsichtigen und werden ins kalte Wasser geworfen. Verbandssprecher Haupt sieht jeden einzelnen in der Pflicht: "Wer ein solches verantwortungsvolles Mandat annimmt, muss die Zeit haben, sich vorzubereiten und weiterzubilden."

Keine Kontrolle über die Boni der Vorstände

Das tat Heinz Landmann und fühlte sich trotzdem lange fachfremd. Dazu konnte er nicht immer korrigierend eingreifen, etwa als es um die Bezahlung der Vorstände ging. Die Boni habe der Verwaltungsrat mehr oder weniger durchgewinkt, erzählt er: "Es gab einen Unterausschuss, der hat die Summen festgelegt und dem Verwaltungsrat lediglich mitgeteilt, es wurden angemessene Boni gewährt." Kritische Nachfragen seien unerwünscht gewesen, sagt Landmann.

Dabei sei das die ureigene Aufgabe eines Aufsehers, kritisiert Ralf Jasny, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Solche Tätigkeiten müssten daher professionell ausgeübt werden. Derzeit könne dagegen im Grunde jeder einen solchen Posten bekommen, meint er: "Die Kandidaten brauchen nur das richtige Parteibuch und sie müssen am Ort wohnen."

Lobby-Sieg der Sparkassen gegen die EZB

Mehr Fachkompetenz fordert auch die Europäische Zentralbank (EZB) in einem Leitfaden, den sie Mitte des Jahres herausgegeben hat: Kontrolleure von Geldhäusern sollten sich mit Bankgeschäften auskennen, etwa ein passendes Studium absolviert haben, und möglichst praktische Erfahrung vorweisen. Gerade bei Personen mit hohem politischem Einfluss wie etwa Bürgermeistern fürchtet die EZB Interessenkonflikte und drängt daher auf mehr Unabhängigkeit. Vorschläge, die von anderen europäischen Behörden später noch einmal aufgegriffen wurden.

Dagegen wehren sich die Sparkassen wiederum mit Händen und Füßen. Mit aller Macht wollen sie an ihrem deutschen Sondermodell festhalten. Sie haben deshalb etliche Brandbriefe geschrieben, unter anderem an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin, die die Sparkassen beaufsichtigt. Die kommunalen Vertreter in den Verwaltungsräten würden der Natur der Sache nach keinen institutsfremden Einfluss auf die Institute ausüben, heißt es dort.

Die Bafin ist nun am Zug. Sie prüft, was sie von den europäischen Empfehlungen in das nationale Regelwerk übernimmt und hat dabei einen gewissen Spielraum. Sie hat bereits Skepsis signalisiert. Insbesondere nur formell unabhängige Kontrolleure zuzulassen, das geht der Bafin zu weit. Diesen Punkt werde man nicht umsetzen, heißt es. Es scheint, als hätten die Sparkassen hier in Teilen einen Lobby-Sieg gegenüber der EZB errungen. Zumindest in Sparkassenkreisen bestreitet das auch niemand.