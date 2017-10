Die alte Busflotte in Wiesbaden soll in den kommenden fünf Jahren gegen Elektrofahrzeuge ausgewechselt werden.

Zehn Prozent weniger Stickoxide in der Luft: Dieses Ziel will Wiesbaden unter anderem mit einem Austausch der gesamten Busflotte durch Elektrofahrzeuge erreichen. Das wäre europaweit spitze.

Wiesbaden will europaweit die erste Stadt mit einem emissionsfreien Busverkehr werden. Die Geschäftsführer des städtischen Verkehrsbetriebs ESWE haben einen ehrgeizigen Plan entwickelt. Nächstes Jahr kommt zuerst ein Elektrobus als Prototyp. Dann folgen jedes Jahr 55 weitere Busse, alle von demselben Hersteller. Vier Jahre lang, bis 2022. Insgesamt also 220 Busse plus Prototyp. Die europaweite Ausschreibung für diesen riesigen Auftrag läuft.

Die ersten Busse sollen zwölf Meter lang sein, eine Reichweite von 200 Kilometern haben und ausschließlich mit Batterie betrieben werden. Das bedeutet für die Hersteller: Ihre Batterie muss im Sommer für die Klimaanlage und im Winter für die Heizung reichen.

Der Bus darf aber nicht zu schwer werden: Er muss die Wiesbadener Hügel schaffen. Geladen wird die Batterie im Betriebshof, wahrscheinlich über einen Pantographen, einen Stromabnehmer auf dem Busdach. Später, wenn sich die Batterien verbessert haben, sollen dann auch längere Gelenkbusse geliefert werden.

Noch keine serienmäßigen E-Busse aus Europa

Bislang gibt es in Europa jedoch noch keine Serienfertigung von Elektrobussen. Nun sind die Hersteller gefragt. Fachleute erwarten mit Spannung, ob sich auch deutsche Busbauer wie MAN und Daimler auf die Ausschreibung in Wiesbaden bewerben. Führende Elektrobus-Hersteller sitzen in China. In Europa ist man in den Niederlanden und Polen schon weiter als hierzulande, auch wenn die Stückzahlen dort recht überschaubar sind. Daimler-Benz soll angedeutet haben, dass ein Wiesbadener Prototyp bis 2018 möglich sei.

Die alten Wiesbadener Dieselbusse sind noch gut in Schuss: Sie bräuchten zum Teil noch gar nicht ersetzt werden. Sie werden verkauft. ESWE rechnet mit guten Preisen.

Beim Antrieb für die Elektrobusflotte will der Verkehrsbetrieb der Landeshauptstadt konsequent sein und nur Ökostrom tanken. Der entsprechende Auftrag über eine große Strommenge wird noch ausgeschrieben. Der Verbleib der Altbatterien wird mit dem Hersteller verhandelt.

Wiesbaden plant mit Kosten um die 140 Millionen Euro

Wiesbaden hat ein Gesamtkonzept, das über die Erneuerung der Busflotte hinaus reicht. Für längere Strecken kommen nächstes Jahr vier EU-geförderte Brennstoffzellenbusse. Eine ganz neue Straßenbahnlinie soll eine viel befahrene Buslinie ersetzen. Zum Konzept gehören auch 500 Leihräder und ein Carsharing-System. Bus, Bahn, Fahrräder, Autos: Alles soll aus einer Hand kommen und über eine gemeinsame App abzurechnen sein. Durch Elektrobusse und Citybahn soll es zehn Prozent weniger Stickoxide in der Stadt geben.

Das alles kostet natürlich. Allein zu den E-Bussen sagt Wiesbadens Umweltdezernent Andreas Kowol (Grüne): "Wir rechnen mit Gesamtkosten von 140 Millionen Euro bis 2022." Den größeren Teil davon muss die Stadt selbst zahlen. Doch Geld für den Neukauf von Bussen ist ohnehin eingeplant.

Und das Land hilft. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat am Dienstag den Förderbescheid für den Prototyp übergeben. Er kostet zusammen mit zwei Ladesystemen und neuen Stromkabeln 412.000 Euro. Davon zahlt das Land rund 100.000 Euro, den Rest zahlt die Stadt. Es gibt weitere Zusagen: Der Bund will zunächst 35 Elektrobusse und möglicherweise 75 weitere Busse fördern, das Land Hessen hat bei 110 Bussen Bereitschaft signalisiert.

Was unternehmen andere Großstädte im Land?

Die Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung muss den Kosten im Einzelnen noch zustimmen. Wiesbaden ist mit seinen Plänen so weit wie keine andere Stadt im Land. Kassel will erst einmal keine Elektrobusse kaufen. Es fehle das Geld dafür, heißt es aus der Stadt, die erst vor Monaten aus dem Kommunalen Schutzschirmprogramm entlassen wurde.

Auch Offenbach hat Geldmangel. Die Offenbacher Verkehrs-Betriebe OVB wollen für 2019 erst einmal nur zwei Elektrobusse anschaffen. Zurzeit warte man auf eine Machbarkeitsstudie und sei auf der Suche nach passender Batterie- und Ladetechnik. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichtet, für Fahrten im Vogelsberg oder Taunus taugten Elektrobusse noch nicht. Die Strecken seien zu lang, die Steigungen zu stark.

Fulda bekommt dagegen nächstes Jahr einen E-Bus. Auch Frankfurt wird fünf Elektrobusse kaufen, für die Linie 75 im Stadtgebiet. Ein Alltagstest. Die Ausschreibung läuft. Frankfurt hat keine Eile mit der Umstellung. Dort rühmt man sich, die Stadt habe eine der modernsten Busflotten Deutschlands. Außerdem habe Frankfurt schon ein emissionsfreies U-Bahn- und Straßenbahnsystem.

Darmstadt ist neben Wiesbaden die einzige hessische Stadt, die entschieden hat, die gesamte Flotte umzustellen. Darmstadt war mit dem Anfang eigentlich sogar schneller, hatte aber Pech: Die ersten Elektrobusse kamen nicht. Beim deutsch-türkischen Hersteller Sileo war ein Feuer ausgebrochen .

Die Busse sollen nun spätestens im März 2018 kommen. In Darmstadt lässt man sich insgesamt drei Jahre mehr Zeit mit der Umstellung als in Wiesbaden: 2025 sollen alle Busse mit Strom fahren. Das ist deutschlandweit immer noch früh.

Weitere Informationen Förderung bei Elektrobussen Zurzeit bieten Bund und Land eine Förderung von 40 Prozent auf die Mehrkosten eines Elektrobusses an. Kostet ein Elektrobus 500.000 Euro, ein Dieselbus aber nur die Hälfte, zahlt das Land 40 Prozent der Mehrkosten: 100.000 Euro. Außerdem werden 40 Prozent der Ladeinfrastruktur von Bund oder Land bezahlt.

Ein Verkehrsbetrieb kann sich entscheiden, ob er sich beim Bund oder beim Land bewirbt. Das Land Hessen hatte schon dieses Jahr fünf Millionen Euro für die Elektrobus-Förderung bereitgestellt. Das Geld wurde nicht abgerufen. Nächstes Jahr fließen laut Verkehrsministerium 1,2 Millionen Euro an Wiesbaden, Frankfurt und Fulda. Zugleich soll die Förderung auf 6,9 Millionen Euro aufgestockt werden. Darmstadt wird vom Bund gefördert.

Bei manchen Kommunen heißt es, die Förderung sei viel zu niedrig. Das Bundesverkehrsministerium hat auf dem Diesel-Gipfel im August in Berlin angekündigt, die Elektrobus-Förderung von 40 auf 80 Prozent der Mehrkosten zu erhöhen. Wiesbaden will davon profitieren. Es ist aber unklar, ab wann die höhere Förderung möglich ist. Ende der weiteren Informationen

