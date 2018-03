Bauarbeiten im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt

Bauarbeiten im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Der Frankfurter S-Bahntunnel wird während den Osterferien für den Zugverkehr wieder gesperrt. Zehntausende Pendler müssen auf alternative Angebote ausweichen. Eine der Möglichkeiten: Leihfahrräder.

Grund für die zweiwöchige Sperrung des S-Bahntunnels unter der Frankfurter Innenstadt sind Testfahrten, die wegen des Baus eines neuen elektronischen Stellwerks anstehen. Vom 26. März bis zum 9. April verkehren deshalb keine S-Bahnen zwischen den Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof.

Weitere Informationen Informationsportal Fahrgäste können sich im Internet über alternative Verkehrsmöglichkeiten informieren. Ende der weiteren Informationen

Als Alternative wird vor allem das U-Bahn-Angebot ausgeweitet. Im Zeitraum sollen die Bahnen mit mehr Wagen und dichter getaktet fahren sowie zusätzliche Busse verkehren, wie die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund RMV am Donnerstag mitteilten.

Leihräder 30 Minuten kostenfrei

Jede der gesperrten S-Bahn-Stationen sei mit U-Bahn, Straßenbahn oder Bus direkt oder mit kurzen Fußwegen erreichbar. Pendler mit einer Fahrkarte für die Strecke zwischen Frankfurt und Hanau könnten auf den Fernverkehr ausweichen und ICs und ICEs auf dieser Strecke nutzen.

Außerdem will die Bahn die Leihräder von "Call a Bike" lukrativer machen. Während der Tunnelsperrung sollen deutlich mehr Räder aufgestellt werden und mehr Stationen zur Verfügung stehen. Zudem seien die ersten 30 Minuten jeder Fahrt kostenfrei. Die sonst übliche einmalige Jahresgebühr bei Anmeldung entfalle während des Zeitraums der Tunnelsperrung.

Die Sperrung sei bewusst in die Schulferien gelegt worden, weil in dieser Zeit der Schülerverkehr nicht beeinträchtigt werde und darüber hinaus allgemein weniger Fahrgäste unterwegs seien. Bereits im Sommer 2016 war der Tunnel für die Bauarbeiten während der Schulferien dichtgemacht worden.

Bild © hessenschau.de

Einschränkung im Regionalverkehr an Ostern

Der Regionalverkehr ist laut Deutsche Bahn nicht von den Bauarbeiten im S-Bahntunnel betroffen. Allerdings werde es über die Osterfeiertage eine Einschränkung geben: Weil dann parallel zur Tunnelsperrung weitere Bauarbeiten entlang verschiedener Strecken stattfinden, fahren einige Regionallinien in diesem Zeitraum anders als gewohnt.

Betroffen sind zum Beispiel die Linie RB40 und 41 zwischen Friedberg und Hanau. An den betreffenden Haltestellen will die Bahn über Aushänge und Monitore über alternative Verbindungen informieren.

Arbeiten dauern noch bis August

Die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk dauern nach Angaben der Deutschen Bahn noch bis kommenden August an. Die technische Neuerung ist nötig, damit die S-Bahnen im Tunnel schneller unterwegs sein können. Dafür werden 20 zusätzliche Signale im Tunnel eingebaut. Außerdem werden 48 Signale angepasst und 70 Kilometer Signalkabel verlegt. Die Investitionen belaufen sich auf mehr als 100 Millionen Euro.

Nach Angaben der Deutschen Bahn gehört der mehr als sechs Kilometer lange S-Bahntunnel mit bis zu 24 Zügen pro Stunde und Richtung zu den am dichtesten befahrenen Streckenabschnitten im deutschen Bahnnetz. Die Bahn verspricht sich vom höheren Tempo der Züge mehr Fahrzeitpuffer und weniger Störanfälligkeit im Verkehr.

Vor Abschluss der Arbeiten muss der Tunnel an zwei Wochenenden im Mai sowie in den Sommerferien für Test- und Abnahmefahrten weitere Male gesperrt werden. Ende August soll das neue Stellwerk in Betrieb gehen.