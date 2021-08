Rettungskräfte haben in Wolfhagen einen lebensgefährlich verletzten Mann in einem Wohnhaus entdeckt. Nun läuft die Suche nach den möglichen Tätern.

Videobeitrag Video zum Video Ermittlungen nach Gewalttat in Wolfhagen [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall wegen versuchter Tötung: Am frühen Mittwochmorgen hatten Beamte in einem Wohnhaus in Wolfhagen-Viesebeck (Kassel) einen "erheblich verletzten" 39-Jährigen aufgefunden.

Gegen 3 Uhr war ein Notruf eingegangen, wie die Beamten mitteilten. Demzufolge entdeckten die alarmierten Rettungskräfte und Polizeistreifen dann den 39-Jährigen.

Opfer befindet sich in Lebensgefahr

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann schwebt der Polizei zufolge in Lebensgefahr. Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Dazu, wer die Polizei alarmierte, machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Die Spurensicherung war am Vormittag im Einsatz, der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen.