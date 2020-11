Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Dienstag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17.30 Uhr.

Ahnatal bestimmt Bürgermeister per Los

Michael Aufenanger (CDU, rechts) gratuliert seinem Nachfolger Stephan Hänes (SPD, links). Bild © picture-alliance/dpa

Ahnatal (Kassel) hat einen neuen Bürgermeister: In der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagabend wurde Stephan Hänes (SPD) ausgelost. Er löst damit den amtierenden Bürgermeister Michael Aufenanger (CDU) ab. Nach einem beispiellosen Patt in der Stichwahl musste Wahlleiter Dieter Semdner in die Rolle der Los-Fee schlüpfen. "Das ist schon eine sehr undankbare Aufgabe", sagte er dem hr.

In der Gemeinde mit 8.100 Einwohnern bekamen am Sonntag sowohl der Amtsinhaber als auch der Herausforderer exakt dieselbe Anzahl an Stimmen: 2.106. "Dass so eine Punktlandung überhaupt möglich ist", wunderte sich SPD-Kandidat Hänes noch am Montag, "das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm." Auch der verblüffte Aufenanger meinte: "Auf so etwas ist man nicht vorbereitet."

Diskussion über Frankfurter Bühnen neu entfacht

Zentrale Lage: die städtischen Bühnen in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Abriss und Neubau der Städtischen Bühnen in Frankfurt sind eigentlich beschlossene Sache. So haben es die Stadtverordneten entschieden. Nur wo soll neu gebaut werden? Und lässt sich der Bau am Willy-Brandt-Platz nicht doch sanieren? Eine Initiative hat die Debatte jetzt neu entfacht: die "Initiative Zukunft Städtische Bühnen". Sie hält einen Umzug der Bühnen für fatal. "Was ist denn eigentlich noch Innenstadt, wenn das größte Kulturgebäude nicht mehr da ist?", fragt Maren Harnack, Professorin für Städtebau an der Frankfurt University of Applied Sciences und Mitbegründerin der Initiative.

"Rettet das Schauspielhaus!" heißt die zweite Initiative, die den Standort in der Innenstadt erhalten will. Sie tritt allerdings für einen Wiederaufbau des Theaters von 1902 ein, von dessen alter Außenfassade im Inneren des Schauspielhauses noch Teile zu sehen sind. Derzeit prüft das Rechtsamt die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Angesichts kommender finanzieller Nöte warnte Baudezernent Jan Schneider (CDU) vor "populistischen Umtrieben". Eine mehrheitsfähige Lösung müsse her - und dabei müsse klar sein, dass ein gut funktionierendes Theater- und Operngebäude mehr sei als nur "nice to have".

Eintrachtspieler Barkok mit Corona infiziert

Aymen Barkok fällt vorerst aus. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Corona-Fall zu beklagen. Offensivspieler Aymen Barkok wurde positiv auf das Virus getestet, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der 22-Jährige hatte am Montag über Kopfschmerzen geklagt und daraufhin vorsichtshalber einen Corona-Test machen lassen. Nachdem dieser positiv ausfiel, befindet sich Barkok ab sofort in Quarantäne und wird auch am Samstag im Spiel bei Union Berlin fehlen.

Vergangene Woche war bereits Neuzugang Amin Younes positiv getestet worden. Barkok sei wegen "einer privaten Verpflichtung" nicht beim Training am Sonntag dabei gewesen, so dass kein erhöhtes Infektionsrisiko bei den weiteren Profis besteht, wie die Eintracht weiter schrieb. Der Marokkaner hatte in der Bundesliga zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Beim 2:2 in Stuttgart lieferte er als Joker zwei Vorlagen, beim 1:1 gegen Spitzenclub Leipzig traf er am vergangenen Samstag sogar zur zwischenzeitlichen Führung. Vor dem Spiel gegen die Sachsen war Barkoks Corona-Test noch negativ ausgefallen.

Länder wollen Weihnachts- und Silvesterfeiern ermöglichen

Bild © picture-alliance/dpa

Die Länder haben sich auf einheitliche Kontaktregeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. Im Zeitraum vom 23. Dezember bis 1. Januar könnten Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen ermöglicht werden. So heißt es jedenfalls in dem Beschlussentwurf für die weiteren Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Mittwoch stattfinden. Kinder bis 14 Jahren wären von dieser Regel ausgenommen.

Die Länder wollen die Menschen außerdem aufrufen, vor den Weihnachtsfeiertagen in eine möglichst mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu gehen. So solle die Gefahr von Corona-Infektionen im Umfeld der Feierlichkeiten so gering wie möglich gehalten werden.

Viel Nebel, wenig Sonne

In der Nacht zum Mittwoch ist es nur örtlich klar, verbreitet gibt es Nebel oder Hochnebel. Die Hochlagen liegen zum Teil über dem Nebel. Die Temperaturen gehen auf 4 bis -1 Grad zurück.

Auch am Mittwoch ruhiges Hochdruckwetter. Dabei teils zäher Nebel oder Hochnebel, teils Sonnenschein. Im höheren Bergland vielfach sonnig. Höchstwerte: 3 bis 10 Grad.

