Bund-Länder-Beratungen zu Corona-Regeln

Im Spannungsfeld steigender Inzidenzen auf der einen und Lockdown-Müdigkeit auf der anderen Seite wollen sich Bund und Länder am Mittwoch auf mögliche Lockerungen einigen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will dabei auch einen eigenen Vier-Stufen-Plan für weitere Öffnungen ins Spiel bringen.

Auch bei den Kontaktbeschränkungen deuten sich Lockerungen an. Schon ab nächster Woche sollen sich wieder zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen dürfen. Im Anschluss an den Corona-Gipfel will Bouffier die Ergebnisse präsentieren. hessenschau.de überträgt die Pressekonferenz am Abend im Livestream. Die Uhrzeit ist noch offen.

AfD wird Verdachtsfall - "Flügel"-Löschung in Hessen

Die AfD als Gesamtpartei wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt und beobachtet. Das berichtete am Mittwoch unter anderem tagesschau.de . In Hessen reagierte die Partei empört. Das Durchstechen vertraulicher Informationen kurz vor wichtigen Wahlen zeige, dass der Verfassungsschutz offenbar zum "Handlanger von Regierungsinteressen" geworden sei und die AfD stigmatisieren wolle, sagte AfD-Landeschef Klaus Herrmann.

Dabei hatte die AfD in Hessen am Mittwoch einen Erfolg vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) erstritten: Das Land muss nach einer einstweiligen Anordung nähere Angaben zum "Flügel" der Partei im Hessischen Verfassungsschutzbericht 2019 löschen und darf nicht mehr darüber berichten. Das Landesamt für Verfassungsschutz war laut VGH von bis zu 600 potenziell rechtsextremen Personen im "Flügel" ausgegangen.

Jugendlicher wohl durch Bus getötet

In Neustadt (Marburg-Biedenkopf) ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher offenbar von einem Linienbus angefahren und getötet worden. Autofahrer fanden den leblosen Jugendlichen am Mittwochmorgen an einer Bushaltestelle im Stadtteil Mengsberg.

Was genau passiert ist, war laut Polizei zunächst unklar. Die Beamten entdeckten einen außerhalb des Ortes abgestellten leeren Linienbus mit Kollisionsspuren. Sie gehen davon aus, dass mit dem Fahrzeug der Jugendliche erfasst wurde. Wer den Bus fuhr, wurde noch nicht bekannt.

Wetter: Wechselhaft mit Schauern

In der Nacht teils bewölkt, teils aufgelockert oder auch klar. Hier und da Nebel. Meist trocken, in den Morgenstunden von Nordwesten her Schauer. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad.

Am Donnerstag wechselhaft mit vielen Wolken und wenig Sonne. Im Tagesverlauf zunehmend schauerartige Regenfälle von Westen, vereinzelt eventuell auch Gewitter. In Nordhessen deutlich kühler mit Höchstwerten von 7 bis 9 Grad, sonst nochmal mild mit bis zu 14 Grad an der Bergstraße.

