Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Donnerstag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Baumärkte dürfen ab Montag (8. März) auch in Hessen wieder für alle Kunden öffnen. In Bayern (Foto) ist das schon seit dem 1. März möglich. Bild © picture-alliance/dpa

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Nachmittag erläutert, was die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels für Hessen bedeuten. Ab dem kommenden Montag sollen die Kontaktbeschränkungen demnach gelockert werden: Dann dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, sagte Bouffier. Kinder unter 14 Jahren dürfen sich zudem draußen zum Sport treffen - und zwar ohne Beschränkung der Anzahl.

Geschäfte dürfen ab Montag wieder für einzelne Kunden mit Termin öffnen, sofern die landesweite Inzidenz unter 100 liegt. Auch Fitnessstudios können nach dieser Regel wieder den Betrieb aufnehmen. Baumärkte, Buchhandlungen und Blumenläden öffnen unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen.

Mehr: Neue Corona-Beschlüsse: Hessen öffnet auch die Baumärkte I Erste Lockerungen für Hessens Amateursportler

Weitere Informationen Der Tag in Hessen abonnieren Mit unserer App können Sie "Der Tag in Hessen" abonnieren. Dann bekommen Sie täglich um 17:30 Uhr eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Hier erfahren Sie, wie es geht. Ende der weiteren Informationen

In Buchhandlungen wie hier in Frankfurt dürfen ab Montag (8. März) wieder Kunden bedient werden. Bild © picture-alliance/dpa

Die angekündigten Corona-Lockerungen sorgen vor allem bei Buchhändlern für Freude - denn sie sind bei den Öffnungen nicht an die Inzidenz gebunden. Der übrige Einzelhandel zeigt sich frustriert. "Wir hätten uns gewünscht, dass eine deutlichere Öffnungsstrategie zu erkennen ist", sagte der Präsident des hessischen Handelsverbands, Jochen Ruths.

Kritik an den Lockerungen kam auch aus der hessischen Landtags-Opposition. SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser sagte, Ministerpräsident Bouffier habe zuletzt große Erwartungen geweckt und liefere nun nicht. Linken-Chefin Janine Wissler hält die angekündigten Öffnungen für nicht nachvollziehbar - denn sie "weisen in Richtung dritter Welle".

Mehr: Einzelhandel frustriert, aber Buchhändler freuen sich

Lufthansa macht Rekordverlust

Lufthansa-Flugzeuge stehen auf einem Rollfeld. Bild © REUTERS

Die Corona-Krise hat bei der Lufthansa im vergangenen Jahr für einen Rekordverlust gesorgt. Unter dem Strich stand 2020 ein Minus von 6,7 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Umsatz brach um 63 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro ein.

Für 2021 geht Vorstandschef Carsten Spohr davon aus, dass der Verlust geringer ausfällt. Trotzdem rechnet er damit, dass das Angebot an Flügen in diesem Jahr nur 40 bis 50 Prozent des Niveaus vor der Krise erreichen wird. Weiterhin versucht die Lufthansa, die Zahl der Beschäftigten zu reduzieren und bereitet sich auch auf Entlassungen vor.

Mehr: Lufthansa fliegt Rekordverlust ein

Landkreis will Bürgermeister von Nieste absetzen

Die kleine Gemeinde Nieste aus der Vogelperspektive - 20 Jahre regierte hier Edgar Paul (SPD). Bild © hr

Der Bürgermeister von Nieste (Kassel) will im Amt bleiben - trotz einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Untreue. Edgar Paul (SPD) hatte Reisekosten abgerechnet, die bereits mit einem Dienstwagen abgegolten waren und Grundstücksabgaben nicht gezahlt.

Das Gemeindeparlament wählte ihn deshalb ab. Bis Dienstagnacht um 0 Uhr sollte er zurücktreten - das tat er aber nicht. Nachdem klar wurde, dass Paul das nächtliche Ultimatum einfach ausgesessen hatte, entschied der Landkreis als Kommunalaufsicht die Sache selbst in die Hand zu nehmen: Gegen Bürgemeister Paul soll ein Verbot verhängt werden, die Amtsgeschäfte vorerst weiter auszuführen. Danach soll ein Bürgerentscheid über die Zukunft des Rathauschefs entscheiden.

Mehr: Bürgermeister von Nieste soll rausgeworfen werden

In der Nacht zu Freitag bleiben die Wolken dicht und es gibt noch weitere Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nordhälfte bis in die Niederungen. Zwischendurch lockert es auch auf bei Tiefstwerten von 4 Grad südlich des Mains und bis -2 Grad im Upland. Vor allem in Nordhessen gibt es überfrierende Nässe.

Am Freitag dominieren erst die Wolken und vor allem in der Südhälfte fällt noch ab und an Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken immer weiter auf, die Sonne setzt sich durch und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 1 Grad in der Rhön und 7 Grad im Rhein-Main Gebiet sowie in Südhessen.

Mehr: Das Wetter in Hessen (App-Nutzer hier klicken )

Sendung: hr-iNFO, Der Tag in Hessen, 04.03.2021, 20:15 Uhr