Der Tag in Hessen Corona-Variante aus Brasilien | 16-Jähriger in U-Haft | Pflichtfeuerwehr in Helsa

Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Freitag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Brasilianische Corona-Variante entdeckt

Ein Mann beim Corona-Test. Bild © picture-alliance/dpa

Erstmals ist in Deutschland die in Brasilien kursierende Corona-Variante entdeckt geworden. Bei dem Infizierten handele es sich um einen Reiserückkehrer aus Hessen, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag. Die Person sei am Donnerstag aus Brasilien in Frankfurt angekommen, ergänzte die Virologin Sandra Ciesek. Eine PCR-Untersuchung im Labor habe ergeben, dass es sich um die Mutation handelt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ähnelt die in Brasilien nachgewiesene Variante in ihren Veränderungen der aus Südafrika. Die Situation werde "weiter genau beobachtet".

Nach Messerangriff: 16-Jähriger in U-Haft

Nach dem Messerangriff ist der 16-Jährige nun in U-Haft. Bild © Michael Seeboth (hr)

Weil er einen 18-Jährigen getötet haben soll, ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Er soll das Opfer am Mittwoch auf einem Schulgelände in der Wetterau erstochen haben. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen am Freitag mit. Der Haftbefehl gegen ihn sei noch am Donnerstag ausgestellt worden. Ein zweiter zunächst ebenfalls festgenommener 17-Jähriger kam wieder frei.

Nach Massenaustritten: Helsa beschließt Pflichtfeuerwehr

Bild © picture-alliance/dpa

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, den Helsas Bürgermeister geht: Doch Tilo Küthe (SPD) sah sich dazu gezwungen, die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde aufzulösen. Hintergrund sind interne Streitigkeiten um ein Mitglied, die zu massenhaften Austritten führten - rund 90 Prozent der Feuerwehrleute schmissen laut Küthe hin. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, griff der Bürgermeister zu einem selten gebrauchten Instrument: die Berufung einer Pflichtfeuerwehr.

Stadt will neue Eintracht-Adresse genehmigen

Hier entsteht die neue Eintracht-Geschäftsstelle. Bild © AS+P Albert Speer + Partner GmbH

Die von Eintracht Frankfurt geplante Straßenumbenennung für die neue Vereins-Geschäftsstelle steht unmittelbar vor dem Abschluss. Am Freitag will der zuständige Ortsbeirat über die Adressänderung des Abzweigs der Otto-Fleck-Schneise in die Straße "Im Herzen von Europa" abstimmen. Eine Absegnung gilt laut Ortsbeirat Christian Becker als sicher. "Dem Antrag wird zugestimmt, wenn es sich nicht die Mehrheit anders überlegt, was ich aber nicht denke", sagte Becker dem hr. Er rechnet mit einer Umbenennung im März oder April.

Wetter: Glätte-Gefahr im Bergland

In der Nacht zum Samstag fällt zunächst in der Südosthälfte noch Regen. Im Bergland ist es zunehmend Schnee, mitunter geht der Regen sogar bis in tiefere Lagen in Schnee über. Sonst ist es meist trocken, aber überwiegend stark bewölkt. Die Temperatur geht auf 4 bis -2 Grad zurück. Besonders im Bergland ist mit Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe zu rechnen. Am Samstag gibt es viele Wolken, etwas Sonne und ab und an Regen- oder Schneeregenschauern. Im Bergland schneit es gelegentlich. Höchstwerte: 2 bis 7 Grad.

