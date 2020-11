Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Donnerstag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Einzelhandel fürchtet um Weihnachtsgeschäft

Leere Rolltreppen, nur wenige Kunden pro Laden: Der stationäre Einzelhandel sorgt sich um das Vorweihnachtsgeschäft. Bild © picture-alliance/dpa

Die Lager und Regale im Einzelhandel sind prall gefüllt, viele Händler fürchten aber, dass sie auf einem Großteil Ihrer Ware sitzen bleiben werden. Wegen der Corona-Beschränkungen und nicht zuletzt der Ansteckungsangst vieler Menschen rechnen die Ladenbesitzer in diesem Jahr mit einem deutlich reduzierten Weihnachtsumsatz im stationären Handel. Hinzu kommt die immer stärker werdende Konkurrenz durch Online-Anbieter.

Die hessischen Industrie- und Handelskammern fordern deshalb zwei verkaufsoffene Sonntage in der Adventszeit. Die schwarz-grüne Landesregierung lehnt dies jedoch mit Verweis auf ein Gerichtsurteil in Nordrhein-Westfalen ab. Dort hatte ein Gericht die Öffnungen an Adventssonntagen für rechtswidrig erklärt. Dem Handel bleibt nun noch, mit Preissenkungen Kaufanreize vor den Feiertagen zu schaffen.

Stadt Frankfurt und AWO streiten um 900.000 Euro

Der Hauptsitz der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt im Frankfurter Osten. Bild © picture-alliance/dpa

Die Stadt Frankfurt und der von einem Finanzskandal erschütterte Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) streiten sich um mehr als 900.000 Euro. Diese Summe soll der Verband unter seiner früheren Führung mithilfe von falschen Kita-Abrechnungen für die Jahre 2017 und 2018 unterschlagen haben. Die Stadt fordert das Geld zurück und hat deshalb vorsorglich die Zuschüsse in diesem Jahr um rund 950.000 Euro gekürzt.

Die AWO will das Geld jedoch nicht ohne weiteres aufgeben und hat gegen eine entsprechende Forderung der Stadt Widerspruch eingelegt, wie der Kreisverband am Donnerstag mitteilte. Man stimme inhaltlich mit Teilen des Schreibens nicht überein, hieß es. Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) kündigte unterdessen an, auch die Abrechnungen der Jahre 2015 und 2016 überprüfen zu wollen.

Wem nützt die A49, wem nicht?

24.800 Fahrzeuge wurden pro Tag auf der B3 nördlich von Marburg gezählt Bild © Rebekka Dieckmann

Bringt der heftig umstrittene Lückenschluss der A49 in Mittelhessen wirklich eine Entlastung für die Region, oder wird der Verkehr nur verschoben? Dazu haben Befürworter und Gegner des Ausbaus naturgemäß völlig unterschiedliche Einstellungen. Laut der Prognose eines Ingenieurbüros wird es sowohl Gewinner als auch Verlierer geben. So könnte die B454 im Osten stark entlastet werden, während weiter westlich der Verkehr auf der Bundesstraße deutlich zunehmen könnte. Die stark befahrenen Autobahnen A5 und A7 könnten durch die A49 wiederum eine Entlastung erfahren.

Ein Mobilitätsforscher von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden sieht allerdings generell das Problem, dass neue Straßen langfristig auch zusätzlichen Verkehr generieren, etwa durch die Ansiedlung weiterer Unternehmen oder Privatpersonen. Die der Planung zugrunde liegende Verkehrsprognose sei nun fast zehn Jahre alt. Seitdem sei viel passiert. Der Verkehrsforscher wirft die Frage auf, ob man die auf dieser Basis getroffenen Entscheidungen nicht noch einmal auf den Prüfstand stellen müsse. Es gehe auch darum, wo man gesellschaftlich hin wolle.

Koons-Skulptur "Balloon Dog" spurlos verschwunden

Skulptur mit dem Titel: "Balloon Dog (orange)" des Künstlers Jeff Koons Bild © Hessisches Landeskriminalamt/picture-alliance/dpa (Archiv), Collage: hr

Rätselhafter Kunstraub in Frankfurt: Aus einer Galerie ist eine Skulptur des Künstlers Jeff Koons verschwunden. Die Geschäftsführerin bemerkte die leerstehende Vitrine nach dem Gespräch mit einem Kunden, wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Donnerstag dem hr berichtete. Die Figur "Balloon Dog" ist demnach schon am 6. November verschwunden. Seitdem fehlt von ihr oder den Tätern jede Spur.

Wie die Figur abhanden kam, ist unklar. Das Landeskriminalamt (LKA) hofft nun auf Zeugen, denen die Skulptur irgendwo aufgefallen ist. Der US-Amerikaner Koons ist vor allem für seine überdimensionalen Skulpturen bekannt. Eines seiner Werke, der "Balloon Rabbit", wurde vor anderthalb Jahren für 91,1 Millionen Dollar verkauft. Der jetzt verschwundene "Balloon Dog" ist da wesentlich günstiger. Laut Polizei hat das Diebesgut einen Wert von rund 11.000 Euro.

Das Wetter: Viel Nebel, etwas Sonne, bis 9 Grad

In der kommenden Nacht ist es anfangs im Osten klar, ansonsten bedeckt oder neblig-trüb. Im Norden kann es auch etwas regnen. Die Tiefstwerte betragen 4 bis -1 Grad.

Am Freitag ist es vielfach neblig, nur auf den Bergen und im Nordwesten scheint auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 9 Grad. Am Wochenende herrscht ruhiges Hochdruckwetter mit Nebel oder Hochnebel teilweise auch Sonne und ein paar Wolken. Es wird noch etwas kühler.

