Kapitol-Erstürmung in Washington: Hessen ist fassunglos

Trump-Anhänger in Washington Bild © picture-alliance/dpa

Mit ungläubigem Staunen, Entsetzen und Warnungen haben hessische Politiker am Donnerstag auf Twitter die Kapitol-Erstürmung in den USA verurteilt. Opposition und Regierung fanden eindeutige Worte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sprach von einem "Angriff auf die Herzkammer der Demokratie".

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) und die Chefin der SPD-Fraktion im Landtag, Nancy Faeser, machten Noch-US-Präsident Donald Trump für den Tod der vier Menschen bei dem Sturm aufs Kapitol persönlich verantwortlich. Trump habe die Menschen durch seine Lügen dazu aufgehetzt, schrieb Faeser. Nicht nur in Hessen, sondern auch international war die Bestürzung über die Ereignisse in den USA groß. Der Kongress sollte gerade die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten offiziell bestätigen, als wütende Trump-Anhänger das Kapitol stürmten.

Ex-Alterspräsident Horst Klee wegen Betrugs verurteilt

Horst Klee (CDU) war 25 Jahre im Landtag und zeitweise Alterspräsident des Parlaments. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Er hatte auf Kosten des hessischen Landtags zwei Mitarbeiter beschäftigt, die nicht für ihn als Abgeordneten, sondern für den Kreisverband der Wiesbadener CDU arbeiteten: Dies wurde dem langjährigen hessischen CDU-Landtagsabgeordneten, Ex-Alterspräsidenten des Landtags und ehemaligen Wiesbadener CDU-Vorsitzenden Horst Klee nun zum Verhängnis.

Das Wiesbadener Amtsgericht verurteilte Klee am Donnerstag wegen Betrugs. Klee akzeptierte laut dem Wiesbadener Amtsgericht eine Geldstrafe von insgesamt 20.250 Euro. Ein anderer CDU-Politiker hatte den Betrug angezeigt.

Empfehlungsportal für abgelehnte Azubis

Angehende Auszubildende sollen künftig höhere Jobchancen nach einer Absage bekommen. Bild © picture-alliance/dpa

Hier kriegen abgelehnte Azubis eine zweite Chance: Auf dem Online-Portal "Ausbildungsradar" können Ausbildungsunternehmen, die sich im Auswahlprozess für einen anderen Bewerber entscheiden, ihren Zweit- oder Drittbesten aus der Bewerbungsrunde weiterempfehlen.

So soll das Unternehmen diejenigen, die qualifiziert genug waren und einen guten Eindruck hinterlassen haben, jedoch den Ausbildungsplatz knapp verfehlten, anderen Arbeitgebern schmackhaft machen, die über mehr Ausbildungsplätze verfügen als Bewerber. In Hessen wird das Portal bereits genutzt, auch das Dax-Unternehmen Merck aus Darmstadt empfiehlt abgelehnte Bewerber.

Das Wetter: Mix aus Regen und Schnee

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es weiterhin dicht bewölkt, es kann Schnee geben. Die Straßen in Hessen sind streckenweise glatt, die Temperatur geht in der Nacht zurück auf +1 bis -3 Grad.

Auch tagsüber bleibt die Wolkenschicht am Freitag über Hessen bestehen, dazu gibt es gebietsweise leichten, in den höheren Lagen auch mäßigen Schneefall. Im Rhein-Main-Gebiet ist dies jedoch meist Schneeregen. Im Laufe des Tages lässt der Niederschlag dann nach, gegen Abend lockert es dann sogar stellenweise etwas auf. Die Höchstwerte liegen bei -1 Grad im Upland und bis +3 Grad an Rhein und Main.

