Ernst: "Lübcke konnte nicht weggehen"

Am 35. Prozesstag wollte der Hauptangeklagte im Lübcke-Prozess Fragen der Familie des Ermordeten beantworten. Stephan Ernst verlas eine Erklärung, die allerdings keine neuen Erkenntnisse brachte. "So wie wir Herrn Lübcke antrafen, sitzend, hatte er keine Möglichkeit aus dieser Situation wegzugehen", erklärte Ernst am Donnerstag. Ernst besteht weiterhin darauf, dass bei dem Anschlag auf Lübcke auch der Mitangeklagte Markus H. zugegen war.

Das sind die Erfahrungen mit Wechselunterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert in der Corona-Krise weiter einen flächendeckenden Wechselunterricht und hat dafür eine Petition mit 12.000 Unterschriften an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) übergeben. Zuvor hatten bereits Schüler für einen Wechselunterricht demonstriert. Beim Wechselunterricht werden die Schüler aufgeteilt, das Lernen findet abwechselnd in der Schule und zu Hause statt. Dadurch sollen Kontakte verringert und Abstände vergrößert werden.

In Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen gibt es den Wechselunterricht bereits. Wie sind die Erfahrungen? Leidet der Lernfortschritt? Wie kommen Lehrer, wie Schüler mit dem Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht zurecht? In welchen Fächern gibt es besondere Probleme? Wir haben Schulleiter und Erziehungswissenschafter befragt.

Urteil: Ansprache bei Fahrkartenverkauf muss geschlechtsneutral sein

Wer sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnet, kann einem Gerichtsurteil zufolge eine geschlechtsneutrale Ansprache verlangen. Das Landgericht Frankfurt gab einer klagenden Person Recht, die sich beim Online-Kauf einer Bahnfahrkarte diskriminiert fühlte. In dem auszufüllenden Formular konnte man nur zwischen den Ansprachen "Herr" und "Frau" wählen.

Dadurch werde die klagende Person in ihren allgemeinen Persönlichkeitsrechten verletzt, stellte das Gericht unter Verweis auf das Bundesverfassungsgericht fest. Sie könne verlangen, geschlechtsneutral angesprochen zu werden. Für die Nutzung der Angebote sei das Geschlecht zudem völlig irrelevant. Eine Entschädigung lehnte das Gericht allerdings ab.

100 Kilo Marihuana entdeckt

Auf einem Parkplatz im südhessischen Roßdorf ist der Polizei ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler 100 Kilogramm Marihuana. Die Ermittler hatten den Mann schon länger im Visier, bereits am Dienstag erfolgte der Zugriff. Der Straßenverkaufswert liegt laut Polizei bei 1,1 Millionen Euro.

Wetter: Nachts drohen glatte Straßen

Am Donnerstagabend schließen sich die Wolkenlücken überall wieder. Dann ist es allgemein bedeckt und zunächst trocken. In der zweiten Nachhälfte kommt aus Westen Regen auf, der stellenweise gefrieren kann, insbesondere im Bergland ist Schnee dabei. Entsprechend muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei +3 bis -3 Grad.

Am Freitag ist es vielfach bewölkt, zunächst fällt verbreitet Regen, morgens teilweise gefrierend, in Hochlagen auch Schnee. Später gibt es im Nordosten ein paar Wolkenlücken, dann ist es häufig trocken. Die Höchstwerte betragen 1 bis 6 Grad.

