Mehr als 1.900 Neuinfektion und 58 weitere Todesfälle: Die Corona-Zahlen des RKI vom Freitag zeigen erneut, dass die Ausbreitung des Virus sich durch den Teil-Lockdown bisher nicht aufhalten lässt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sieht einen harten Lockdown deshalb immer näher rücken: Seiner Einschätzung nach könnte es am Wochenende vor oder nach den Weihnachtsfeiertagen soweit sein. Er halte zunächst eine Frist bis zum 10. Januar für den richtigen Zeitraum, sagte er am Freitag im Landtag. Für die mögliche Schließung von Schulen und Geschäften strebt er bundesweit einheitliche Regelungen an. Auch die Frage nach den Kontakten an Weihnachten gelte es zu klären.

Forscher fordern währenddessen einen schnellen Lockdown und warnen eindringlich vor den Folgen der geplanten Lockerungen über die Feiertage. Drei Tage Weihnachten feiern unter gelockerten Corona-Maßnahmen könnten laut einer Berechnung der Universität des Saarlandes zu 130 zusätzlichen Todesfällen in Hessen führen.

Mit einer Online-Umfrage wollte die Stadt Flörsheimer herausfinden, wie es um das Sicherheitsgefühl ihrer Bürger bestellt ist. Doch eine der Fragen sorgt für reichlich Kritik - wegen der vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten. "Welches sind Ihrer Meinung nach die drei dringlichsten Probleme von Flörsheim am Main?" wollte die Stadt wissen und stellte neben unverfänglichen Dingen auch den Punkt "Ausländer/Flüchtlinge" zur Wahl.

Die Stadt verteidigte das in einem Facebook-Eintrag gegen den aufkommenden Unmut: Es gehe darum, das Ausmaß der Vorbehalte zu ermitteln. Entwickelt hatte den Fragebogen das Polizeipräsidium Westhessen. Das bestätigte das Innenministerium - und zeigt sich auf Anfrage wenig zufrieden mit dem Ergebnis. "Die Befragung in Flörsheim hätte in dieser Form nicht durchgeführt werden sollen."

Seit mehr als einem halben Jahr wird in Frankfurt der Prozess im Mordfall Lübcke geführt. Mikrofone und Kameras sind dabei untersagt - wie immer, wenn deutsche Gerichte verhandeln. Für den hr beobachten Heike Borufka und Danijel Majić den Prozess und waren an jedem der bald 40 Verhandlungstage vor Ort. In einem intensiven Zweier-Gespräch nehmen sie die Zuschauer mit in die Verhandlung und reden über ihre teils sehr unterschiedlichen Eindrücke.

In der Nacht zu Samstag ist es meist dicht bewölkt, ab und zu regnet es bei Tiefstwerten von 4 bis 0 Grad. Auf den Bergen kann bei bis zu -2 Grad zum Teil etwas Schnee oder gefrierender Regen fallen. Am Samstag bleibt es ähnlich: Meist halten sich dichte Wolken, mancherorts fällt etwas Regen oder Nieselregen. Im Berglang ist es neblig-trüb. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 3 und 7 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es oft wolkenverhangen, ab und zu fällt leichter Regen. Im Bergland ist es weiter neblig-trüb. Ab dem Nachmittag kann es etwas auflockern. Mit 5 bis 9 Grad ist es noch milder als Samstag.

