Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Montag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Hessen plant mobilen Impfdienst

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)

Rund 30 Impfzentren gehören zur Impfstrategie Hessens. Mindestens ein solches Zentrum soll in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt Hessens eingerichtet werden, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Pressekonferenz am Montag erklärte. So solle eine Impfung "wohnortnah" realisiert werden können. Darüber hinaus würden jedoch auch mobile Impfteams eingesetzt werden. Sie sollen zum Beispiel zu Senioren- und Altenheimen fahren oder zu Personen in privaten Haushalten, die nicht mehr mobil genug seien, um zu den 30 landesweiten Impfzentren gelangen zu können.

S-Bahn-Strecke zwischen Frankfurt und Hanau wird ausgebaut

Ein Regionalzug fährt an der Baustelle in der Frankfurter Landstraße in Hanau vorbei. Die Straße wird dort unter die Gleise verlegt.

Die Planung für zwei weitere S-Bahn-Gleise zwischen Frankfurt und Hanau ist auch nach über drei Jahrzehnten nicht abgeschlossen. An der Frankfurter Landstraße in Hanau baut die Deutsche Bahn nun aber eine Unterführung, damit sich Schienen und Straße nicht mehr auf demselben Niveau kreuzen. Drei Jahre soll allein dieser Bauabschnitt dauern. Anschließend soll die Bahnstrecke von zwei auf vier Gleise erweitert werden, sofern bis dahin ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt. Im Jahr 2030 könnte die Strecke fertig sein.

Immer mehr unabhängige Bürgermeister

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In vier Kommunen sind am Sonntag Bürgermeister gewählt worden. Dabei verfestigte sich der Trend, dass immer mehr Rathauschef keiner Partei angehören. In Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) traten in der Stichwahl sogar zwei Kandidaten an, die keiner politischen Partei zuzurechnen waren. Auch in etlichen anderen Kommunen spielen die klassischen Parteien derzeit eine eher untergeordnete Rolle. Bei 33 der 65 Bürgermeisterwahlen in diesem Jahr gewann ein unabhängiger Kandidat. Vor allem in kleineren Orten ist das nachvollziehbar, findet Parteienforscher Eike-Christian Hornig im Interview mit hessenschau.de.

Wetter: Es wird trüb und neblig

In der Nacht zum Dienstag ist es trocken und gebietsweise klar. Zum Teil gibt es aber auch hochnebelartige Bewölkung und dazu bilden sich Nebelfelder. Die Luft kühlt auf 5 bis -2 Grad ab. Am Dienstag überwiegt ruhiges Hochdruckwetter. Dabei ist es teils länger oder auch ganztägig trüb durch Nebel oder hochnebelartige Bewölkung. Daneben scheint gebietsweise die Sonne. Die Höchstwerte: 4 bis 10 Grad.

