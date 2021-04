Der Tag in Hessen Holländische Kreuzung für mehr Radsicherheit | Modellkommune Dieburg auf der Kippe | Lose Schrauben am Goetheturm

Holländisches Verkehrskonzept für mehr Radsicherheit

Räumliche Trennung vom Autoverkehr, Schutzinseln – Darmstadt will in einem Modellprojekt vormachen, wie das Radfahren in Innenstädten sicherer werden kann und plant eine sogenannte niederländische Kreuzung. Dabei sollen Fahrräder vom Autoverkehr weitgehend ferngehalten und die Autos deutlicher runtergebremst werden. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sprach am Mittwoch von einem bundesweit einmaligen Großversuch.

Besonders die oft tödlichen Unfälle zwischen abbiegenden Lkw und geradeaus fahrenden Radlern sollen durch den aus den Niederlanden stammenden Kreuzungsentwurf verhindert werden. Kritiker mahnen jedoch eine schwere Umsetzbarkeit in vielen Kommunen an. Warnende Stimmen kommen außerdem aus der Unfallforschung.

Modellprojekt in Dieburg auf der Kippe

Wird die Stadt Dieburg nun doch keine Modellkommune für Öffnungsmöglichkeiten in Handel und Gastronomie? Darüber will der Magistrat am Donnerstagmorgen entscheiden. Nach der jüngsten Entwicklung der Infektionszahlen hat sich im Rathaus der südhessischen Stadt Unsicherheit breit gemacht. Bürgermeister Frank Haus (parteilos) sagte, ihn treibe die Sorge vor einer Ausweitung der Infektionen um.

In dem Modellprojekt können ausgewählte Kommunen Tagestickets an Personen mit negativem Corona-Schnelltest ausgeben. Diese können dann etwa Geschäfte oder den Außenbereich von Restaurants und Gaststätten besuchen. Dieburg war auf eine Bewerbung des Landkreises hin ausgewählt worden. An dem Pilotversuch nehmen außerdem die Städte Alsfeld (Vogelsberg) und Baunatal (Kassel) teil.

Lose Schrauben an Goetheturm-Treppe

Diese Besucher hatten noch Glück: Sie konnten bereits auf den neugebauten Goetheturm Bild © picture-alliance/dpa

Nur einen Tag nach seiner Wiedereröffnung ist der neu aufgebaute Frankfurter Goetheturm am Mittwoch wieder geschlossen worden. Grund sind lose Schrauben an den Treppenstufen, die auf den 43 Meter hohen Aussichtsturm am Rande des Stadtwalds führen. Nun sollen die Schrauben nachgezogen werden. Eine Gefahr für Besucher habe nicht bestanden, betonte das Baudezernat.

2017 war das Holzbauwerk, das als eines der Wahrzeichen der Stadt gilt, einer Brandstiftung zum Opfer gefallen und komplett niedergebrannt. Dass sich auch diesmal wieder jemand am Turm zu schaffen gemacht hat, glaubt Dezernatssprecher Günther Murr nicht. Es sei bei Holzkonstruktionen nicht unüblich, dass sich Schraubenmuttern etwas lockerten, zumal der Turm lange Zeit ungenutzt war. Wann er wieder für Gäste freigegeben wird, ist noch unklar.

Wetter: Freundlicher und wieder milder

Bis zum Abend fallen noch verbreitet Schnee- und Graupelschauer, die in der Nacht nachlassen. Bei Tiefstwerten von 0 bis -4 Grad besteht Glättegefahr! Am Donnerstag ist es teils dicht bewölkt, teils sonnig, meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 9 Grad.

Am Freitag stellt sich wieder frühlingshaftes Wetter mit einem trockenen Sonne-Wolken-Mix ein. Die Temperaturen klettern auf 8 bis 16 Grad. Auch am Wochenende ist es mit bis zu 18 Grad frühlingshaft mild, allerdings nehmen die Wolken wieder zu, und es fällt ab und zu Regen.

