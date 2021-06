Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Mittwoch in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Impfungen für alle ab Montag?

An die Spritzen fertig los: Ab Montag könnte es einen Anstrum auf Hausarztpraxen geben - doch die ächzen jetzt schon unter der Last des Praxisalltags und den Corona-Impfungen.

Ab kommender Woche dürfen sich offiziell alle Impfwilligen um einen Impftermin bemühen - theoretisch könnte nun jeder und jede vom eigenen Hausarzt gegen das Coronavirus geimpft werden oder sich einen Termin im Impfzentrum geben lassen. Die Impf-Priorisierung in Hessen entfällt am Montag.

Doch Impfwillige müssen sich auch dann wohl noch auf Wartezeiten einstellen: Denn der Impfstoff für alle fehlt noch. Während in den Impfzentren die Wartelisten lang sind und Menschen der Prio-Gruppen weiter Vorrang haben, rechnen die Hausärzte am Montag mit einem Andrang "wie beim Sommerschlussverkauf".

Letzter Kreis verlässt Notbremse

Bild © picture-alliance/dpa

Während Geschäfte und Restaurants anderswo schon wieder öffnen durften, galten für die Menschen in Waldeck-Frankenberg bisher starke Einschränkungen - inklusive der nächtlichen Ausgangssperre. Schuld daran waren die hohen Sieben-Tage-Inzidenzen: Immer wieder war der Kreis in den vergangenen Wochen negativer Spitzenreiter in Hessen, selbst im Bundesvergleich rangierte er auf den vordersten Plätzen. Doch nun sind auch hier dank sinkender Zahlen Lockerungen in Sicht. Weil die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 lag, verlässt der Kreis am Donnerstag als letzter in Hessen die Bundesnotbremse und erreicht Stufe 1 des hessischen Öffnungsplans.

Badeunglück am Werratalsee

Bild © hessenschau.de

Ein 33-jähriger Mann ist tot aus dem bei Campern und Kurzurlaubern beliebten Werratalsee bei Eschwege geborgen worden. Zuvor hatten Angler die Rettungskräfte alarmiert. Ihre Versuche, den aus Thüringen stammenden Mann zu retten, scheiterten. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Tod des 33-Jährigen gebe es nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Umstände deuten den Ermittlern zufolge auf einen Badeunfall hin. Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend.

Mord an Walter Lübcke: Einige Fragen bleiben offen

Bild © hessenschau.de

Vor zwei Jahren erschoss ein Rechtsextremist den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha (Kassel). Juristisch ist die Haupttat aufgearbeitet. Der Hauptangeklagte Stephan Ernst wurde vom Staatsschutzsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht ließ in seiner Urteilsbegründung keine Zweifel daran, dass Ernst aus einer tief verwurzelten "völkisch-nationalistischen Gesinnung" handelte. Doch noch immer sind - zum zweiten Jahrestag des Mordes an Walter Lübcke - viele Fragen abseits des Hauptverfahrens unbeantwortet.

Wetter: Schauer und Gewitter am Feiertag

In der Nacht zum Donnerstag ist es oft klar oder nur locker bewölkt. Im Laufe der Nacht ziehen in den südwestlichen Landesteilen mehr Wolkenfelder auf, es sind erste Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 8 Grad. Ab Donnerstag bringt Tief Olger Unwetter nach Hessen.

Mit zunehmend schwüler Luft gibt es dann zum anstehenden Feiertag eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu sind hier und da Schauer oder Gewitter möglich, die im Tagesverlauf zahlreicher werden und kräftig mit Starkregen sein können. Die Höchstwerte: 21 bis 27 Grad.

