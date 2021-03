Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Montag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17.30 Uhr.

Fast zehn Jahre Haft für ICE-Gleis-Sabotage

Im Prozess um die Sabotage an der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln fiel am Montag das Urteil.

Das Wiesbadener Landgericht hat es am Montag als erwiesen angesehen, dass ein 52 Jahre alte Angeklagter Mitte März 2020 bei Niedernhausen einen Zug hat entgleisen lassen wollen. Dazu habe er mehr als 250 Schrauben von den Schienen abmontiert, hieß es am Gericht. Die Gleise waren über mehrere Tage auf einer Strecke von rund 80 Metern dadurch locker. Wenn noch weitere 5 bis 30 Züge über die Schienen gefahren wären, wäre ein ICE entgleist, sagte ein Sachverständiger.

Der nun verurteilte Mann war zur Tatzeit obdachlos und 22 Mal vorbestraft, unter anderem wegen mehrerer Einbrüche. Schon Jahre zuvor hatte er in mehreren Briefen behauptet, eine islamistische Terrorzelle bereite Anschläge auf den Bahnverkehr vor - und nur er könne sie gegen hohe Geldbeträge stoppen.

Frankfurter Sozialethiker fordert Umdenken bei "Corona-Helden"

Verkäufer und Verkäuferinnen, Rettungskräfte, und Pflegepersonal - sie alle galten in der Corona-Pandemie plötzlich als "Corona-Helden" und "-Heldinnen".

Verkäufer und Verkäuferinnen, Rettungskräfte, und Pflegepersonal - sie alle galten in der Corona-Pandemie plötzlich als "Corona-Helden" und "-Heldinnen". Doch verändert hat sich seitdem wenig für sie bei Anerkennung und Bezahlung, kritisiert Bernhard Emunds, Professor für Sozialphilosophie an der katholischen Sankt Georgen Hochschule in Frankfurt im Interview.

Der Philosoph findet: Die Gesellschaft müsse bereit sein, Geld umzuschichten, damit diese Berufe gut bezahlt werden. "Ansonsten wird dieser Bereich - der für unser Zusammenleben so zentral ist - immer problematischer und prekärer", warnt Emunds.

Junge offenbar auf Bahngleise geschubst

Bild © picture-alliance/dpa

Hat eine Frau einen neunjährigen Jungen mitsamt seines Rads auf ein Gleisbett gestoßen? Das zumindest sagen die Freunde des verletzen Kindes aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge brach sich bei dem Vorfall am Freitagnachmittag in Neckarsteinach (Bergstraße) einen Arm und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Die unbekannte Frau habe sich wohl über die Kinder geärgert, heißt es im Polizeibericht.

Am Montagmittag meldete sich dann eine 59-Jährige als die Gesuchte bei der Polizei - und widersprach der Aussage der Jungen: Demnach stieß der Junge mit seinem Fahrrad auf dem Bahnsteig versehentlich gegen sie und stürzte dann in das Gleisbett.

Gießen soll eine "Dauer-Welle" zum Surfen bekommen

Eine Fotomontage der Lahnwelle: So könnte sie aussehen Bild © lahnwelle.com / flusswellebremgarten.ch

München hat sie schon: eine stehende Welle. Mit ihr kann man in heimischen Gewässer surfen. Vor allem hat sie sich in München zum Publikumsmagneten gemausert. Auch eine Gruppe von Gießener Surfern will so etwas in die Lahn bauen. Und hat dabei auch in der Stadt viel Unterstützung.

Wenn die Machbarkeitsstudie gute Ergebnisse liefert, können sich manche Projektteilnehmer vorstellen, dass schon in drei Jahren auf der Lahn gesurft wird. Doch auch weil Ökologie und Anwohnende berücksichtigt werden wollen, ist die Realisierung kompliziert.

Wetter: Der Frühling ist da

Endlich zieht das Wetter mit der Jahreszeit gleich: Am Dienstag gibt es sonnig-warmes Frühlingswetter. Der Himmel ist meist wolkenlos, höchstens ein paar dünne Schleierwolken ziehen mal durch. Für die Jahreszeit wird es ungewöhnlich warm mit Höchstwerten von 19 bis 24 Grad, auf den Bergen werden 17 bis 20 Grad erreicht.

Das gute Wetter hält auch am Mittwoch an. Bei sattem Sonnenschein können bis zu 20 bis 25 Grad erreicht werden.



