Der Tag in Hessen Maskenpflicht frustriert Hörgeschädigte | Virologe zu Weihnachten in Pandemiezeiten | Spieltag für Eintracht, Darmstadt 98 und den SV Wehen

Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Dienstag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17.30 Uhr.

So gehen Hörgeschädigte mit der Maskenpflicht um

Schwerhörige Sascha Nuhn, Isabell Stark und Manfred Dach Bild © Anna Dangel

Die Mund-Nase-Bedeckung ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Doch trägt jemand eine Maske, können Hörgeschädigte nicht mehr von den Lippen lesen. Für Isabell Stark aus Gießen ist das so, als würde man einem Rollstuhlfahrer den Rollstuhl wegnehmen. Die 31-Jährige ist schwerhörig. Spricht sie jemand hinter einer Maske an, versteht sie kein Wort.

Seit Frühjahr bemühen sich Betroffene und Verbände um mehr Teilhabe von Hörgeschädigten im Infektionsschutz. Doch welche Entwicklung gab es seitdem? Eine Schule für Hörgeschädigte in Friedberg sucht nach wirksamen Maskenalternativen. Der Hessische Verband für gehörlose und hörbehinderte Menschen fordert vom Sozialministerium mehr Informationen zu den Corona-Maßnahmen in Gebärdensprache. Was Betroffene berichten, erfahren Sie in unserem Artikel.

Wie feiern wir Weihnachten sicher? Virologe antwortet

Virologe Martin Stürmer Bild © hr

Am Mittwoch beginnt der harte Lockdown. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens werden zum Schutz der Bevölkerung weiter eingeschränkt. Gleichzeitig ist in gut einer Woche Weihnachten, ein Fest, das eigentlich im großen Verwandten- und Freundeskreis gefeiert wird. Wie feiert man in diesem Jahr verantwortungsbewusst? Wie sinnvoll sind prophylaktische Corona-Tests? Und wie sieht eine wirksame Selbstisolation aus? Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hat einige drängende Fragen zum Familienfest in Pandemiezeiten beantwortet.

Das erwartet die Eintracht, Darmstadt 98 und den SVWW

Eintracht-Stürmer André Silva Bild © Imago Images

Eintracht gegen Gladbach, Darmstadt 98 gegen Greuther Fürth, SV Wehen Wiesbaden gegen Lübeck: Die drei hessischen Fußballteams aus erster, zweiter und dritter Liga müssen am Abend noch auf den Platz.

Der Bundesligist aus Frankfurt hofft im letzten Heimspiel des Jahres auf drei Punkte gegen den Champions-League-Achtelfinalisten Mönchengladbach (Anpfiff um 18.30 Uhr). Die Rückkehr des Eintracht-Stürmers André Silva macht Hoffnung. Zeitgleich ist Darmstadt 98 zu Gast in Fürth. Lilien-Trainer Markus Anfang erwartet auch wegen etlicher Ausfälle ein schweres Auswärtsspiel. Drittligist SVWW empfängt Lübeck zu Hause, Anpfiff ist um 19 Uhr. Trainer Rüdiger Rehm glaubt: "Lübeck wird uns das Leben schwer machen."

Wie es ausgeht, können Sie später hier nachlesen.

Das Wetter: Trocken und neblig

In der Nacht zum Mittwoch regnet oder nieselt es zunächst noch. Ab dem Morgen bleibt es dann weitgehend trocken in Hessen. Die Luft ist feucht, es ist mit Nebel und Hochnebel zu rechnen. Am Donnerstag kann es dann erneut wieder regnerisch werden. Die Höchstwerte am Mittwoch: zwischen 6 Grad im Upland rund um Willingen und 11 Grad südlich des Mains.

