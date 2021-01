Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Montag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17.30 Uhr.

Neonazi kandidiert für AfD

Mitglieder der Kasseler Neonazi-Szene am Rande einer Demo 2002 Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Christian Wenzel ist prominent in der rechtsextremen Szene Nordhessens und ein Weggefährte von Stephan Ernst, dem Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nun hat er auf der Liste der AfD für die Kommunalwahl kandidiert. Nachdem das bekannt wurde, annullierte die AfD seine Mitgliedschaft. Von den rechtsextremen Aktivitäten will die Partei nichts gewusst haben.

Endspurt bei Schiersteiner Brücke

Noch am Ufer liegt ein riesiges Brückenteil, welches für den Neubau der Schiersteiner Brücke bestimmt ist. Bild © picture-alliance/dpa

Die Arbeiten für das sogenannte Einschwimmen des letzten großen Teilstücks der neuen Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz haben am Montag begonnen. Das am hessischen Ufer vormontierte 120 Meter lange Brückenteil sollte auf ein Pontonschiff geschoben und von dort in die richtige Position bugsiert werden.

Bis Donnerstag soll das Bauteil laut Planern in das neue Brückenbauwerk der Autobahn 643 gehievt und binnen sechs bis acht Wochen verschweißt werden. Bis Autofahrer die Brücke wieder komplett nutzen können, dauert es allerdings noch: Ende 2021 soll sie fertig sein.

Corona erschwert Viertklässlern den Schulwechsel

Viele Eltern unterstützen ihre Kinder derzeit beim Homeschooling. Bild © hr

Rund 50.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen wechseln im Sommer von der vierten in die fünfte Klasse. Und so wäre zurzeit eigentlich an vielen weiterführenden Schulen "Tag der offenen Tür" angesagt - wegen Corona ist das in diesem Jahr nicht möglich. Informationen über die Schulen gibt es deswegen nur digital und nicht persönlich. Ein weiteres Problem: Da die Lehrkräfte die Kinder nicht durchgängig zu Gesicht bekommen haben, ist es schwierig, ihre Leistung einzuschätzen.

Wetter: Winterlich mit Schnee und Schneeregen

Am Abend und in der Nacht lockern die Wolken von Westen her zunächst auf und die Temperaturen gehen auf -1 Grad im Rheingau und bis -6 Grad in der Rhön zurück. Ab der zweiten Nachthälfte nimmt die Bewölkung dann wieder zu und es beginnt im Norden und Osten zu schneien. Auch am Dienstag halten sich Schnee und Schneeregen bei -1 bis +4 Grad.

