Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos

Dicke Schicht Neuschnee auf Kassels Straßen. Bild © hr

Tag zwei des Wintereinbruchs in Hessen. Gerade im Norden und Osten des Landes fiel über Nacht eine dicke Neuschnee-Schicht. Vor allem im Straßenverkehr herrschten auch am Nachmittag noch immer chaotische Zustände. Auf den Straßen blieben etliche Lastwagen stecken, es bildeten sich kilometerlange Staus. Besonders hart traf es die A4 und die A7. Auch die A44 und die A45 waren zeitweise gesperrt.

Busse und Straßenbahnen bleiben in den Depots, wie in Marburg und Kassel. Schulen in den Kreisen Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg als auch in Fulda strichen das verbliebene Präsenzangebot.

Eine Mutter fürchtet wegen H&M-Plänen um ihren Job

hr-Reporterin Caroline Nützel (r.) im Gespräch mit einer H&M-Mitarbeiterin. Bild © Caroline Nützel/hr

Der Modekonzern H&M will sparen und Personal abbauen. In Hessen sind davon etwa 12 Filialen mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betroffen. Der Abbauplan treffe vor allem Mütter und Langzeiterkrankte, kritisiert die Gewerkschaft Verdi. Die Rechte der Beschäftigten würden ignoriert.

Eine Mutter, die bereits seit Jahren für das Unternehmen arbeitet, schildert die Situation und ihre Ängste dem hr. Die Forderung von H&M sei: Mitarbeiter müssten jetzt jederzeit einsetzbar sein. Eine Flexibilität, die sie als Mutter nicht habe. "Für mich ist das unwahrscheinlich schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll", schildert die Betroffene.

Nebenjob weg, Präsenzprüfungen trotz Corona: Studieren im Lockdown

Bild © Kyra Beninga, Octavian Socolan, Lilly Stöckeler, Ramin Mahbubie, Tim Lange

Für Lilly Stöckeler sollte es mit dem Leben als Studierende nun so richtig losgehen. Doch statt netter Kennenlernrunden mit ihren Kommilitoninnen und Komilitonen, muss die Erstsemester-Studierende aus Gießen nun erst einmal mit ihrer Mitbewohnerin vorlieb nehmen. Alles andere läuft digital ab.

hessenschau.de hat einige Studierende wie Stöckeler im Lockdown porträtiert. Sie schildern ihre aktuellen Herausforderungen. Und die Probleme sind vielfältig: Da ist der Familienvater, dem der Job weggebrochen ist, oder der Informatikstudent, der trotz Pandemie zur Präsenzprüfung antreten muss.

Das Wetter: Glätte, Schnee und eisige Kälte

Die Temperaturen bleiben eisig. In der Nacht zum Dienstag sinken die Messwerte auf frostige -5 im Süden und -15 Grad im Norden. Dabei ist mit Glätte durch Schnee und Eis zu rechnen. Auch am Tag bleibt es kalt. Nirgendwo werden Temperaturen über null Grad erreicht, die Höchstwerte liegen zwischen -11 und -3 Grad. Dazu ist es weiter stark bewölkt, nur gelegentlich klart der Himmel auf. Ab und zu fällt etwas Schnee.

