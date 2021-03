Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Dienstag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Langsame Öffnung: Schon vor Ostern soll der Schul-Lockdown gelockert werden. Bild © dpa

Bereits vor den Osterferien sollen in Hessen Schüler ab der siebten Klasse wieder punktuell in die Klassenräume zurückkehren. Wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag mitteilte, sollen Schüler ab der Mittelstufe ab dem 22. März für mindestens einen Präsenztag pro Woche wieder an die Schulen kommen können. Ab dem 19. April sollen alle Klassen ab Jahrgangsstufe sieben im Wechselunterricht mit zwei bis drei Präsenztagen pro Woche unterrichtet werden. Zeitgleich sollen Grundschülerinnen und Grundschüler in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren, also wieder an fünf Tagen in der Woche in ihren Klassenzimmern lernen.

Seit dem 22. Februar werden Schüler der Klassen eins bis sechs im Wechselmodell unterrichtet. Ab Klasse sieben gilt bislang mit Ausnahme von Abschlussklassen und Vor-Abiturjahrgängen (Q2) Distanzunterricht.

Sektenführerin Sylvia D. wurde bereits verurteilt. Bild © picture-alliance/dpa

Ein halbes Jahr nachdem die mutmaßliche Sektenführerin Sylvia D. aus Hanau wegen eines gut 33 Jahre zurückliegenden Mordes an einem vierjährigen Jungen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, soll sich nach dem Willen der Hanauer Staatsanwaltschaft auch die Mutter des getöteten Kindes vor Gericht verantworten. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, wurde gegen die mittlerweile 60-Jährige Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes erhoben.

Die Frau soll das Kind in einem verschnürten Sack in die Obhut der mutmaßlichen Sekten-Chefin übergeben haben. Diese ließ das eingeschnürte Kind trotz panischer Schreie in einem Badezimmer liegen, wo es ohnmächtig wurde und schließlich am eigenen Erbrochenen erstickte. Die Ermittlungen in dem Fall waren erst 2015 nach Hinweisen von Aussteigern und hr-Recherchen wieder aufgenommen worden.

Das Firmenschild der "Greensill Bank" in Bremen. Bild © picture-alliance/dpa

Im Zuge einer möglichen Pleite der Bremer Greensill Bank fürchten mehrere hessische Kommunen um Einlagen in Millionenhöhe. Besonders betroffen ist die Landeshauptstadt Wiesbaden, die zusammen mit dem städtischen Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus (TriWiCon) rund 20 Millionen Euro bei Greensill angelegt hat. Auch die Städte Gießen - mit Einlagen von rund 10 Millionen Euro - und Schauenburg (Kassel) - rund eine Millionen Euro - sind betroffen.

Am vergangenen Mittwoch hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) entschieden, dass die Bank keine Geschäfte mehr tätigen darf: wegen drohender Überschuldung. Der britische Mutterkonzern meldete inzwischen Insolvenz an.

Hallenbäder in Frankfurt öffnen

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Als erste hessische Stadt öffnet Frankfurt ihre Hallenbäder, seit diese Anfang November im ganzen Land aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen worden waren. Damit ist es von Dienstag an Schwimmverein-Mitgliedern sowie Schülern unter Auflagen wieder erlaubt, in den Bädern ihre Bahnen ziehen. Die Landesregierung hatte zuvor am Montag kurzfristig das Okay für die Öffnung gegeben.

In den Genuss kommen die Mitglieder von rund 50 Schwimmvereinen aus Frankfurt und Umgebung sowie Schüler von rund 40 Schulen. Wann das Schwimmen für die Allgemeinheit wieder möglich ist, ist derzeit noch unklar.

Wetter: Sonne-Wolken-Mix und meist trocken

Der Dienstag geht grau und trüb mit einige Niederschlägen zu Ende. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es oft stark bewölkt, hier und da fällt noch etwas Regen, im Bergland auch Schnee. Zum Teil ist es aber länger trocken, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -1 Grad. Am Mittwoch wechseln sich vielen Wolken mit etwas Sonne. Es ist meist trocken, nur vereinzelt fallen ein paar Tropfen. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 11 Grad.

