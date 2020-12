Vermisstes Mädchen: Ermittlungen dauern an | Start-up will Ladensterben verhindern | Fashion Week wird grün

Kinderleiche in Fulda: Keine Fremdeinwirkung

Einsatzkräfte auf der Suche nach der Zweijährigen Bild © osthessen-news.de

Nach dem Verschwinden einer Zweijährigen aus Fulda dauern die Ermittlungen an. In einem Kanal hatte die Polizei am Dienstag eine Kinderleiche gefunden. Entgegen ersten Meldungen steht immer noch nicht zweifelsfrei fest, dass es sich dabei um die vermisste Timnit handelt.

Die Todesursache ist auch noch nicht klar. Die Ermittler sagen aber, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe.

App gegen Einzelhandelsterben

So ungefähr kann eine Kontaktaufnahme mit der App aussehen: Der Kunde stellt zuhause von der Couch eine Suchanfrage, der Mitarbeiter im Laden antwortet. Bild © regyonal

Der Onlinehandel boomt, Einzelhändler bangen. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Einkäufe ins Internet verlagert. Und die Corona-Krise hat diesen Trend noch weiter verstärkt. Ein Start-up aus Mittelhessen will dem etwas entgegensetzen - mit einer App. In ihr werden Händler und Kunden über eine Videoschalte zusammen gebracht.

In der App oder im Web können die Kunden selbst frei eingeben, was sie suchen, zum Beispiel ein Memory für Kinder, ein Ladekabel oder Wanderschuhe. Auf der anderen Seite klingeln die Handys der Händler, die diese Suchanfrage erhalten. So können sich die Kunden dann unverbindlich beraten lassen. Eine schöne Idee. Und doch gibt es ein Problem....

Kommunalwahlen: Sollten 16-Jährige wählen dürfen?

Bild © picture-alliance/dpa

In wenigen Monaten wählen die Hessen neue Kommunalparlamente. Einige Verbände wie "Mehr Demokratie" und "Jugend wählt" fordern auch in Hessen ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene ab 16 Jahren. Sie argumentieren: Junge Menschen fühlten sich nicht repräsentiert und möchten mehr gehört werden. Was sagen die Jugendorganisationen der Parteien?

Fashion Week will in Frankfurt nachhaltiger werden

Die Maske als Modestatement präsentierte ein Model bereits im Januar bei der Show von Neonyt in Berlin. Bild © picture-alliance/dpa

Die Fashion Week kommt nach Frankfurt - und will ordentlich an Nachhaltigkeit zulegen. Bei der Präsentation des Konzepts für die Modemesse vom 5. bis 9. Juli 2021 kündigte Veranstalterin Anita Tillmann am Mittwoch an, dass alle Aussteller mindestens fünf der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen umsetzen und dies auch belegen müssen. Sogar Hilfe vom deutschen UN-Botschafter hat man sich dafür eingeholt.

Wetter: Grau in Grau

Am Mittwochabend Hochnebel, Regen und gelegentlich Schnee bei 0 bis 4 Grad. In der Nacht ist es oft bedeckt, hier und da fällt Nieselregen oder etwas Schnee, nur im Osten möglicherweise Wolkenlücken. Bei -5 bis -1 Grad ist örtlich Glätte möglich. Am Donnerstag viel Grau in Grau, zeitweise fällt wieder Schnee oder Schneeregen bei 0 bis 4 Grad.

