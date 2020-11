Der Tag in Hessen Virologe für Wechselmodell an Schulen | Waldsolms erbt Millionenbetrag | Hebammen ohne Schutzausrüstung

Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Mittwoch in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Virologe: Hessen hat sich zu lange gegen ein Wechselmodell gesträubt

Der Virologe Martin Stürmer im Labor Bild © IMD Labor Frankfurt

An diesem Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder, ob und wie der Teil-Lockdown weiter verschärft wird. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer fände die Verschärfung einiger Maßnahmen sinnvoll - und fände auch ein Wechselmodell an Schulen gut.

Im Interview erklärt er: "Über die Aerosole haben wir genügend empirische Studien aus Restaurants und anderen Innenräumen. Sie haben bewiesen, dass Übertragungen über eine Distanz von deutlich mehr als eineinhalb Metern stattfinden. Warum sollte das in Schulen anders sein?" Er findet, dass sich Hessen zu lange gegen ein Wechselmodell gesträubt hat. Man müsse zumindest bei weiterführenden Schulen eine Verkleinerung der Klassen ins Auge fassen.

Auch mögliche Lockerungen für Weihnachtsfeierlichkeiten bereiten ihm Sorge. Denn das Virus macht nun einmal keine Pause.

Mehr: "Ausnahmeregel für Weihnachten ist hochriskant" / Virus, Therapie, Impfen : Vier hessische Fachleute erklären Corona

Weitere Informationen Der Tag in Hessen abonnieren Mit unserer App können Sie "Der Tag in Hessen" abonnieren. Dann bekommen Sie täglich um 17:30 Uhr eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Hier erfahren Sie, wie es geht. Ende der weiteren Informationen

Wie eine Gemeinde auf einmal zum Millionenerben wurde

Waldsolms Bild © Gemeinde Waldsolms

Gerade einmal 5.000 Einwohner hat die mittelhessische Gemeinde Waldsolms (Lahn-Dill). Zwei von ihnen haben Waldsolms nach ihrem Ableben mit einem wahren Geldsegen bedacht: einer Erbschaft über 6,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Haushalt für das kommende Jahr umfasst zehn Millionen Euro. Die unglaubliche Erbschaft stammt von einem Ehepaar aus dem Ortsteil Weiperfelden.

Was mit dem Vermögen genau geschehen soll, ist noch nicht klar. Einige Bürger hoffen auf eine Stärkung der Angebote für Jugendliche, andere auf bessere ärztliche Versorgung. Fest steht, dass das Geld in Einrichtungen der Gemeinde und die Infrastruktur investiert werden soll. So steht es auch im Testament.

Mehr: Bürgermeister: "Ich dachte, da ist ein Komma verrutscht"

Hebammen fühlen sich beim Corona-Schutz vergessen

Bild © picture-alliance/dpa

Zuletzt hat das Land Hessen Ende Oktober nach eigenen Angaben mehr als 17 Millionen Masken und rund fünf Millionen Schutzhandschuhe verteilt - unter anderem an Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Drogen- und Wohnsitzlosenhilfe.

Der hessische Hebammenverand beklagt, dass die Hebammen dabei nur unzureichend bedacht wurden. Sie hätten keine Schutzausrüstung erhalten. Einige von ihnen sagten deswegen nun bereits Termine ab.

Mehr: Mit der Kittelschürze gegen Corona / Kritik an Freihaltepauschalen: "Hälfte der Kliniken geht leer aus"

Nach tödlichem Unfall fordern Anwohner Tempo 30

Zwei Menschen kamen bei dem Unfall am Wochenende im Frankfurter Ostend ums Leben - Kerzen und Blumen erinnern an die Getöteten. Bild © picture-alliance/dpa / Marco Romano, hessenschau.de

Auch einige Tage nach dem tödlichen Autounfall im Frankfurter Ostend sind noch viele Anwohner fassungslos. Am vergangenen Samstag kam dort ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und überfuhr drei Menschen. Ein 61-jähriger Fußgänger und ein 27-jähriger Fahrradfahrer kamen dabei ums Leben. Eine weitere Fußgängerin wurde verletzt.

Die Ursache könnte nach Augenzeugen zu schnelles Fahren gewesen sein. Unfälle hatte es auf dem Abschnitt in den vergangenen Jahren laut Polizei zwar wenige gegeben. Doch sie hätten immer im Zusammenhang mit zu schnellem Fahren gestanden. Anlass genug für Anwohner in einer Petition ein Tempo-30-Limit zu fordern.

Mehr: "Leute rasen den ganzen Tag": Anwohner fordern Tempo 30

Das Wetter: Trüb und neblig, der Osten könnte Glück haben

Am Donnerstag bleibt es zum Teil trüb durch Nebel oder Hochnebel. Daneben wird es vor allem in den östlichen Landesteilen wieder gebietsweise sonnig. Der Norden hat da wohl weniger Glück: Hier können abseits der Nebelgebiete auch dicke Wolken aufziehen. Nachmittags und abends kann sich dann noch vereinzelter Regen darunter mischen. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 10 Grad, mit den höchsten Werten bei Sonnenschein.

Mehr: Das Wetter in Hessen (App-Nutzer hier klicken )

Sendung: hr-iNFO, Der Tag in Hessen, 25.11.2020, 20:15 Uhr