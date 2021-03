Der Tag in Hessen Virologe hält Lockerungen für zu früh | Weniger Straftaten in Hessen | Vergewaltigungsanklage gegen Ex-Intendant Wedel

Was wichtig war, was passiert ist, was Hessen bewegt: der Freitag in der Zusammenfassung. Der Tag in Hessen - immer um 17:30 Uhr.

Virologe Stürmer hält Lockerungen für zu früh

Der Virologe Martin Stürmer im Labor Bild © IMD Labor Frankfurt

Hessen öffnet Baumärkte, Fitnessstudios und vieles mehr - und das trotz steigender Infektionszahlen. Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer kritisiert diese Strategie der Landesregierung. Der Plan biete Perspektiven für einige Wirtschaftsbranchen, berge aber auch einige Risiken.

Stürmer sagte, die Situation sei im Moment sehr fragil. "Die britische Variante breitet sich in Deutschland weiter aus. Da ist eigentlich jeder zusätzliche Kontakt zwischen den Menschen gefährlich, weil es keine gut etablierten zusätzlichen Strategien zur Absicherung gibt." Warum Stürmer trotzdem Verständnis für die Politik hat, lesen Sie im ausführlichen Interview mit dem Virologen.

Mehr: Virologe Stürmer: "Den zweiten Schritt vor dem ersten getan"

Weitere Informationen Mit unserer App können Sie "Der Tag in Hessen" abonnieren. Dann bekommen Sie täglich um 17:30 Uhr eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone. Hier erfahren Sie, wie es geht. Ende der weiteren Informationen

Zahl der Straftaten weiter gesunken

Bild © picture-alliance/dpa

Die Zahl der registrierten Straftaten in Hessen ist 2020 das vierte Jahr in Folge gesunken. Die Polizei verzeichnete insgesamt 342.423 Fälle und damit 6,1 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Zugenommen haben allerdings die Fälle häuslicher Gewalt und politisch motivierter Straftaten.

Innenminister Peter Beuth (CDU) nannte die Kriminalstatistik "die beste in der Geschichte unseres Landes" und dankte den Polizeikräften. Die Opposition sieht die gesunkene Zahl der Straftaten allerdings nicht unbedingt als Erfolg der Sicherheitsbehörden - sie sei "vor allem der Corona-Pandemie geschuldet", wie der innenpolitische Sprecher der FDP, Stefan Müller, erklärte.

Mehr: Weniger Straftaten, aber mehr häusliche Gewalt und politische Delikte

Vergewaltigungsanklage gegen Ex-Intendant Wedel

Bild © picture-alliance/dpa

Schon vor einigen Jahren waren schwere Beschuldigungen von Frauen gegen den Theatermacher Dieter Wedel erhoben worden. Nun klagte die Staatsanwaltschaft München den früheren Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele wegen Vergewaltigung an.

Es geht um einen Vorwurf aus dem Sommer 1996. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel habe sie damals in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen. Damals, im Alter von 27 Jahren, habe sie für eine Rolle vorsprechen wollen. Der heute 81-jährige Wedel bestreitet die Anschuldigung.

Mehr: Ex-Intendant Dieter Wedel wegen Vergewaltigung angeklagt

Mordermittlungen gegen Frankfurter SUV-Raser

Die Unfallstelle im Frankfurter Ostend Bild © picture-alliance/dpa

Nach der tödlichen Kollision im Frankfurter Ostend im November ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Mordes gegen den 38 Jahre alten SUV-Fahrer. Er soll nicht nur viel zu schnell unterwegs gewesen sein, sondern auch ein wichtiges Sicherheitssystem an seinem 600 PS starken Wagen absichtlich abgeschaltet haben. Der Mann wurde am Donnerstag festgenommen.

Vor dem Unfall soll er an zwei Ampeln stark beschleunigt und sich ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert haben. Dann sei er gedriftet, was laut Staatsanwaltschaft dazu geführt habe, dass das Heck ausbrach. Auf einen Fahrradstreifen erfasste er drei Menschen, zwei davon starben.

Mehr: Haftbefehl wegen Mordes gegen SUV-Fahrer

Wetter: Viel Sonne am Wochenende

Am Freitagnachmittag wechseln sich Wolken und Sonne ab, gegen Abend verschwinden die meisten Wolken. In der Nacht zum Samstag ist es landesweit sternenklar, nur in den Niederungen der Flüsse können sich Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen bei frostigen -3 bis -9 Grad.

Am Wochenende wird es dann wieder etwas wärmer: Am Samstag steigen die Temperaturen bei viel Sonnenschein auf 3 bis 8 Grad, am Sonntag scheint ebenfalls viel die Sonne bei bis zu 10 Grad.

Mehr: Das Wetter in Hessen (App-Nutzer hier klicken )

Sendung: hr-iNFO, Der Tag in Hessen, 05.03.2021, 20.15 Uhr