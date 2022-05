Nathan Burns spielt auch in der kommenden Saison bei den Löwen Frankfurt. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Die Löwen banden den Stürmer für zwei Spielzeiten an den Klub. "Wir freuen uns sehr, dass Nathan den Sprung mit uns in die DEL geschafft hat. Nathan ist ein harter Arbeiter, der sich von Tag eins an 100 Prozent mit uns den Löwen Frankfurt identifiziert hat", sagte Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.