Nach dem Mord an einer 47-Jährigen in Erlensee (Main-Kinzig) sucht die Polizei weiter nach dem verschwundenen Wagen des Opfers.

Die Ermittler veröffentlichten am Freitag Fotos des Fahrzeugs. Die Frau war am 22. Juli erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Eine unbekannte Person soll am Tag zuvor mit dem besagten Auto von dem Grundstück gefahren sein. Zuletzt gesehen wurde die 47-Jährige am 20. Juli. Laut Mitteilung befasst sich eine elfköpfige Ermittlungsgruppe mit dem Fall.