Zissel mit Festmeile an der Fulda

200.000 Besucher am Wochenende auf Kasseler Zissel erwartet

In Kassel beginnt am Freitag der traditionelle Zissel. Es ist eines der größten Volksfeste in Nordhessen.

Bis Montag werden auf dem Zissel mehr als 200.000 Besucher erwartet. Höhepunkt ist der Umzug mit Booten und Schiffen auf der Fulda am Sonntag.

Der Zissel war ursprünglich das Fest der Kasseler Fischer. Er wird deshalb am Fulda-Ufer gefeiert. Dort sind auf einer anderthalb Kilometer langen Festmeile zahlreiche Musikbühnen, Karussels und Imbissbuden zu finden. Auf der Fulda selbst gibt es neben dem Bootsumzug auch Fackelschwimmen und Lichterfahrten.

Wegen des Volksfestes ist der Auedamm für Autos gesperrt. Für Busse und Straßenbahnen gibt es im Stadtgebiet während des Zissels erweiterte Fahrtzeiten. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft KVG informiert im Internet über die Verbindungen.

Sendung: hr1, 02.08.2019, 8.30 Uhr