Auf dem Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim wird am Pfingstmontag an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren erinnert. Erwartet werden 40.000 Besucher. Historische "Rosinenbombern" werfen Süßigkeiten an Fallschirmen ab.

Mit rund 20 "Rosinenbombern" wird am Pfingstmontag auf dem Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren erinnert. "So was sieht man nicht alle Tage", sagte ein Besucher über die historischen Flugzeuge vom Typ Douglas DC-3.

40.000 Besucher erwartet

Geplant sind etwa ein "candy drop" - also ein Süßigkeitenabwurf mit Fallschirmen aus Flugzeugen - und ein Gottesdienst im Gedenken an die während der Luftbrücke Gefallenen. Außerdem können die mehr als 20 "Rosinenbomber" vom Typ DC-3 besichtigt werden. Die Luftbrücken-Gedenkveranstaltung wird gemeinsam mit einem Tag der offenen Tür der Clay Kaserne der US Army abgehalten. Die Veranstalter rechnen mit rund 40.000 Besuchern.

Das Fest auf dem Flugplatz ist Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Berlin, zu denen die "Rosinenbomber" Mitte der Woche von Wiesbaden weiterfliegen werden.

"Onkel Wackelflügel" in historischem Flugzeug

Am Montagmittag wurde der 98 Jahre alte einstige US-Pilot Gail Halvorsen in einer historischen DC-3 erwartet. Er hatte für Berliner Kinder Süßigkeiten an Fallschirmen abgeworfen und den Begriff "Rosinenbomber" geprägt. Halvorsen wurde auch "Uncle Wiggly Wings" (Onkel Wackelflügel) genannt, weil er mit den Tragflächen seiner Maschine klapperte, um die Kinder am Boden auf seine "Candy bomber"-Abwürfe aufmerksam zu machen.

Die Alliierten hatten sich zur Luftbrücke entschlossen, nachdem die Sowjets die Autobahnen in die Westsektoren Berlins am 24. Juni 1948 sperrten. Sämtliche Straßen, Eisenbahnlinien und Wasserwege nach West-Berlin wurden gekappt.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro.

Über das Programm und Hintergründe informiert der "Förderverein Luftbrücke Berlin 70" auf seiner Internetseite . Ende der weiteren Informationen

Fast ein Jahr lang versorgten die Piloten der Westalliierten Großbritannien, USA und Frankreich die mehr als zwei Millionen Einwohner des blockierten Westteils der Stadt. Mit fast 280.000 Flügen wurden mehr als zwei Millionen Tonnen Güter nach West-Berlin gebracht.

Wiesbaden als Wiege der Luftbrücke

"Das war die größte humanitäre Hilfsaktion, ein Zeichen von Völkerverständigung", sagte Thomas Keller, der Vorsitzende des "Fördervereins Luftbrücke Berlin 70", der die Gedenkveranstaltung organisierte.

Wiesbaden sei die Wiege der Luftbrücke. Dort befahl laut dem Wiesbadener Stadtlexikon der damalige amerikanische Militärgouverneur Lucius Clay den Beginn der Versorgung Berlins. Von dem Flugplatz starteten am 26. Juni 1948 die ersten 32 Flüge in Richtung Berlin.

