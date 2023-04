In einer bundesweiten Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit von Kommunen hat Baunatal erneut den ersten Platz belegt.

Mit der Durchschnittsnote 2,47 landete die Stadt im Vergleich der Kommunen mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern an der Spitze. Das geht aus dem Fahrradklima-Test 2022 hervor, den der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Montag in Wiesbaden vorstellte.