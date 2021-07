Der Hessencourrier in Kassel, Emma in Bad Orb, eine Moorbahn in Bad Schwalbach - ob alte Dampflok, Feld- oder Schmalspurbahn: Wer sich für Eisenbahnen interessiert, wird in Hessen fündig. Hier gibt es Ausflugs-Tipps für Eisenbahn-Fans.

Kassel: Historische Fahrten nach Naumburg mit dem Hessencourrier

Der Hessencourrier Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt HESSENCOURRIER e. V.

Johanna-Waescher-Straße 9

34131 Kassel

Internet: hessencourrier.de Ende der weiteren Informationen

Wer eine Zeitreise unternehmen möchte, sollte die kleinen Hallen in der Nähe des Bahnhofs Wilhelmshöhe besuchen. Denn hier ist der Hessencourier stationiert. Er fährt regelmäßig mit von Dampfloks gezogenen historischen Wagen durch Nordhessen. Die Züge verkehren auf der Strecke zwischen Kassel und Naumburg. Aufgrund der Corona-Krise sind derzeit nur Sonderfahrten geplant.

Die Preise für die Hin- und Rückfahrt betragen für Erwachsene 25 Euro und für Kinder bis 12 Jahre 22 Euro. Familienkarten gibt es ab 60 Euro. Die Einnahmen fließen in die Züge und den Erhalt des Streckenabschnitts zwischen Naumburg und Großenritte, für den der Verein verantwortlich ist, nachdem eine Stilllegung verhindert wurde.

Geplante Fahrten 2021

Sonntag, 29. August: Naumburger Feldtage

Sonntag, 12. September: Teddybärenfahrt

Sonnntag, 10. Oktober: Goldener Oktober

Sonntag, 31. Oktober: Apfelmarkt

Samstag, 4. Dezember: Nikolausfahrt

Sonntag, 5. Dezember: Nikolausfahrt

Sonntag, 12. Dezember: Nikolausfahrt

Mittwoch, 29. Dezember: Glühweinfahrt

Weitere Informationen Kontakt Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.

Am Goldstein 12

61231 Bad Nauheim

Internet: ef-wetterau.de Ende der weiteren Informationen

Die Eisenbahnfreunde Wetterau sind bald stolze Besitzer einer eigenen Eisenbahnstrecke. Bisher hatten die Vereinsmitglieder die Strecke zwischen Bad Nauheim und Münzberg nur gepachtet, jetzt sollen die Bahngrundstücke an den Verein verkauft werden. Dann rollt der Museumszug auf einer vereinseigenen Strecke.

Die gemütliche Fahrt durch die Wetterau ist an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats zwischen April und Oktober möglich. Die Züge verkehren zwischen Bad Nauheim und Münzenberg. Haltestellen auf der Strecke sind Steinfurth, Rockenberg, Griedel und Gambach, in Oppershofen und Ober-Hörgern wird gelegentlich gehalten. An den Regelfahrtagen finden drei Fahrten - 10.00, 13.00 und 16.00 Uhr von Bad Nauheim und die Rückfahrten um 11.30, 14.30 und 17.30 Uhr ab Münzenberg - statt.

Die einfache Fahrt kostet 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Für Hin- und Rückfahrt zahlen Erwachsene 16 Euro und Kinder 9 Euro. Es gibt auch Familienkarten für die Hin- und Rückfahrt: Sie kosten je nach Anzahl der Kinder zwischen 32 und 38 Euro. Bei Sonderfahrten ist ein Zuschlag fällig.

Geplante Fahrten 2021

Samstag, 27. November: Nikolausfahrt (14:00/16:15 Uhr ab Bad Nauheim - Erwachsene zahlen 16 Euro und Kinder 13 Euro für die Hin- und Rückfahrt, keine Einzelfahrt möglich)

Sonntag, 28. November: Nikolausfahrt (14:00/16:15 Uhr ab Bad Nauheim - Erwachsene zahlen 16 Euro und Kinder 13 Euro für die Hin- und Rückfahrt, keine Einzelfahrt möglich)

Weitere Informationen Kontakt Historische Eisenbahn Frankfurt e.V.

Betriebsgelände

Intzestraße 34

60314 Frankfurt am Main

Internet: historische-eisenbahn-frankfurt.de Ende der weiteren Informationen

Es ist schon ein besonderes Erlebnis, mit einer Dampflok vor der Kulisse der Hochhaustürme entlang des Mains zu fahren. Möglich macht das eine Kooperation der Historischen Eisenbahn mit der städtischen Hafenbahngesellschaft (HFM). Die Abfahrt der Züge ist am Eisernen Steg. Neben diesen regelmäßig stattfindenden Fahrten auf der einzigartigen Museumseisenbahnstrecke werden Sonderfahrten veranstaltet.

Geplanten Fahrten 2021

Sonntag, 1. August: Diesel-Fahrtag auf der Hafenbahn

Samstag, 28. August: Fahrt nach Borken - Bergbaumuseum

Sonntag, 5. September: Hafenbahnfahrtag

Samstag, 3. Oktober: NaturPur in Hattenheimer Flur

Samstag, 30. Oktober: Hafenbahn "Halloween Express"

Samstag, 20. November: Dampfsonderzug nach Straßburg

Samstag, 27. November: Dampfsonderzug "Der Odenwälder"

Sonntag, 28. November: Dampfsonderzug "Der Michelstädter"

Sonntag, 5. Dezember: Dampfsonderzug "Rüdesheimer Christkind"

Samstag, 11. Dezember: Weihnachten auf der Hafenbahn

Sonntag, 12. Dezember: Weihnachten auf der Hafenbahn

Freitag, 31. Dezember: Silvesterfahrt

Dampflok Emma Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt Dampfkleinbahn Emma

Austraße

63619 Bad Orb

Internet: bad-orb.info Ende der weiteren Informationen

Als Klettergerüst auf einem Spielplatz fristete "Emma", die Kleinbahndampflok, einst ihr Dasein. Doch Eisenbahnfreunde um Rolf Jirowetz befreiten sie aus dieser Lage, restaurierten sie und nun zockelt die kleine Lok regelmäßig zwischen Bad Orb und Wächtersbach durch die Gegend. Zwischen Ostern und Ende Oktober kann man an Sonn- und Feiertagen (nicht am 3. Oktober) auf der Schmalspurstrecke das Autal erkunden.



Abfahrt in Bad Orb ist um 11:10 und um 14:05 Uhr, in Wächtersbach geht's um 11:55 und um 14:55 Uhr los. Für Hin- und Rückfahrt bezahlen Erwachsene 10 Euro und Kinder 5,50 Euro.

Weitere Informationen Kontakt Eisenbahnfreunde Treysa e.V.

Ulrichsweg 26

34613 Schwalmstadt

Internet: eftreysa.de Ende der weiteren Informationen

Das ehemalige Bahnbetriebswerk ist der passende Sitz für die Eisenbahnfreunde. Sie veranstalten regelmäßig längere Fahrten, beispielsweise von Treysa nach Koblenz und zurück. Für den 3. Oktober 2021 ist der "Tag der offenen Lokschuppentür" geplant, im Dezember Nikolaus- und Glühweinfahrten. Genaueres wie Abfahrtszeiten stehen derzeit noch nicht fest.

Die Lok in Darmstadt-Kranichstein Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Kontakt Trägerverein des Eisenbahnmuseums Darmstadt-Kranichstein, Museumsbahn e. V.

Steinstraße 7

64291 Darmstadt

Internet: bahnwelt.de Ende der weiteren Informationen

Neben dem Museumsgelände gibt es jedes Jahr die Bahnwelttage. Besucher können sich die Wendeschleife und das Depot anschauen. Für Kinder gibt es eine kleine Eisenbahnrallye. Durch Verhandlungen mit der Deutschen Bahn können die Gleisabschnitte rund um das Gelände verwendet werden. Der Eintritt kostet für Personen ab 5 Jahren 5 Euro. Kinder darunter haben freien Eintritt.

Geplante Fahrten 2021

Samstag, 18. September/Sonntag, 19. September: Dampflokfest mit Führerstandsmitfahrten. Dazu Fahrten mit dem "Feurigen Elias" vom Kongresszentrum zum Festgelände. Kosten: 9 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder)

Sonntag, 12. Dezember: Nikolausprogramm mit Fahrten über das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs

Weitere Informationen Kontakt Museumseisenbahn Hanau e. V.

Friedenstraße 18

63526 Erlensee

Internet: museumseisenbahn-hanau.de Ende der weiteren Informationen

Die Hanauer Eisenbahner unternehmen mit ihren Fahrzeugen regelmäßig Fahrten ins Umland, beispielsweise nach Stockheim oder nach Aschaffenburg. 2018 feierte der Verein bereits sein 30-jähriges Bestehen. Der Dampfsonderzug "Rhein in Flammen" nach Oberwesel entfällt 2021 pandemiebedingt. Am 12. September findet am Tag des offenen Denkmals eine Führung durch das historische Bahnbetriebswerk statt.

Geplante Fahrten 2021

Sonntag, 1. August: Mit dem Museumszug in den Hanauer Hafen - ausgebucht

Die Feldbahn in Frankfurt Bild © Imago Images

Weitere Informationen Kontakt Frankfurter Feldbahnmuseum e.V.

Am Römerhof 15f

60486 Frankfurt am Main

Internet: feldbahn-ffm.de Ende der weiteren Informationen

Auf schmaler Spur sind die Züge am Rebstockpark unterwegs. Zwischen Januar und Dezember finden zehn Fahrtage (jeweils zwischen 11.00 und 17.00 Uhr) statt. Das Museum hat am immer ersten Freitag im Monat von 17.00 bis 19.00 Uhr und am ersten Samstag des Monats von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 6 Euro und für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren 3 Euro. Die Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder) kostet 12 Euro. An Fahrtagen ist der Fahrpreis darin enthalten.

Geplante Fahrten 2021

Sonntag, 24. Oktober: Herbst-Fahrtag

Sonntag, 7. November: Lampion-Fahrtag

Sonntag, 5. Dezember: Nikolaus-Fahrtag

Sonntag, 9. Januar 2022: Feldbahndampf und Glühwein

Bad Schwalbach: Dem Moor auf der Spur

Die Moorbahn Bild © Imago Images

Weitere Informationen Kontakt Bad Schwalbacher Kurbahn-Verein e.V.

Geschäftsstelle

Reitallee 18

65307 Bad Schwalbach

Internet: kurbahn-verein.de Ende der weiteren Informationen

Medizinische Anwendungen mit Moor haben in Bad Schwalbach Tradition. Das Moor wurde zunächst mit Pferdekutschen, später mit einer Feldbahn mit Kipplohren transportiert. Die alte Schmalspurbahn verkehrt heute als Ausflugsbahn zwischen dem Moorbadehaus und den Moorgruben.

Zwischen April und Dezember fährt die kleine Bahn an ausgewählten Sonntagen von 11.30 bis 17.30 Uhr. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Erwachsene zahlen für die Hin- und Rückfahrt 4 Euro und Kinder 2 Euro. Die Familienkarte umfasst zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder, sie kostet 9 Euro.

Geplante Fahrten 2021

bislang noch keine Termine bekannt

Weitere Informationen Kontakt Förderverein Besucher-Bergwerk FORTUNA e.V,. Wetzlar

Grube Fortuna 1

35606 Solms-Oberbiel

Internet: feldbahn-fortuna.de Ende der weiteren Informationen

Auf dem Gelände der Grube Fortuna bei Solms-Oberbiel hat auch das Museum seine Heimat gefunden. Dazu gehören auch zahlreiche Schmalspur-Lokomotiven, über 50 sind es inzwischen, die auf den Strecken auf dem Grubengelände gefahren werden.

Je nach Interesse ist der Eintrittspreis unterschiedlich: Das Museum alleine kostet 2,50 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder. Mit der Fahrt mit dem Grubenzug erhöht sich der Preis auf 4 Euro für Erwachsene bzw. 3 Euro für Kinder und mit der Fahrt mit einem Kleinbahnzug auf 6 Euro für Erwachsene bzw. 4 Euro für Kinder.

Geplante Fahrten 2021

Sonntag, 12. September: Zauberlehrlingexpress (10.00 bis 17.00 Uhr)

Sonntag, 3. Oktober: Fahrten zum Tag der deutschen Einheit (10.00 bis 17.00 Uhr)

Samstag, 6. November: Lampionfahrtag (14.00 bis 20.00 Uhr)

Samstag, 6. Dezember: Nikolausfahrtag (14.00 bis 18.00 Uhr)

Weitere Informationen Kontakt Oberhessische Eisenbahnfreunde e.V.

Postfach 10 07 10

35337 Gießen

Internet: oef-online.de Ende der weiteren Informationen

Wer sich an die Fahrten im legendären (roten) Schienenbus erinnert, kann diese Erinnerungen in Gießen wieder aufleben lassen. Inzwischen werden wieder Sonderfahrten angeboten, beispielsweise nach Bingen zum Winzerfest oder zum Weimarer Zwiebelmarkt.

Geplante Fahrten 2021

derzeit sind keine Fahrten geplant

