Pünktlich zum Beginn der Saison bescheinigt die EU-Kommission fast allen hessischen Badeseen sehr gute Bedingungen. Das Wasser sei so gut wie noch nie.

Die meisten Badeseen haben wieder geöffnet. Und nicht nur die vergleichsweise hohen Wassertemperaturen - Mitte Mai lagen sie mit 18 bis 23 Grad deutlich über den Werten im Vorjahr - sind ein Argument für eine Planschpartie. Auch die Wassergüte lässt nicht zu wünschen übrig. Fast alle 61 Badeseen, die die EU-Kommission nun untersuchen ließ, haben demnach eine "ausgezeichnete" Wasserqualität.

Die beiden Seen, die die Bestnote nicht erreichen konnten, waren der Gederner See (Wetterau) und der Kärcher-Surfsee (Bergstraße). Sie erhielten aber die Note "gut". Damit ist die hygienische Qualität der hessischen Badeseen so gut wie nie, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte. Auf seiner Internetseite listet das HLNUG alle hessischen Badeseen auf einer Karte auf.

Für Badestellen gelten in der EU strenge Regeln: Vor und nach dem Beginn der Badesaison wird mindestens einmal im Monat von den Gesundheitsämtern das Wasser der Seen überprüft. Verunreinigungen erkennen die Ämter durch das Vorkommen bestimmter Bakterien im Wasser. Außerdem haben sie Blaualgen im Blick.

