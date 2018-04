Wasserski, Baden und Wandern in Waldeck-Frankenberg: Der Reisemobilhafen Twistesee in Bad Arolsen-Wetterburg hat viel zu bieten.

Wasserski, Baden und Wandern in Waldeck-Frankenberg: Der Reisemobilhafen Twistesee in Bad Arolsen-Wetterburg hat viel zu bieten. Bild © Reisemobilhafen Twistesee

Bald wird es Frühling, ganz sicher. Auf die Suche nach einem schönen Stück Natur machen sich viele mit dem Wohnmobil. Wir stellen sechs besondere Campingplätze in Hessen vor - für Wasserratten, Naturfreunde, Kulturinteressierte und Shoppingfans.

Wer den Blick aufs Wasser liebt, der wird am Edersee in Nordhessen fündig. Auf der Halbinsel Scheid stehen bis zu 100 Mobile auf mehreren Terrassen. Wer genug vom Wasser hat, der kann auf das gegenüberliegende Schloss Waldeck schauen.

Der terrassenförmig angelegte Platz auf der Halbinsel Scheid bietet Ausblick, einen bayerischen Biergarten, das Alm-Hütten-Restaurant und ganz viel Natur. Bild © Wohnmobilpark Edersee-Alm

Wohnmobilpark Edersee-Alm



Standort/Lage: Liegt auf einem Hanggrundstück nahe am Wasser. Vom Ufer durch die Straße und den Campingplatz Bettenhagen getrennt.

Stellplatz: Terrassenförmig angelegter Platz für 100 Mobile. Auch Dickschiffe sind hier willkommen. Die oberste Terrasse ist nur für Fahrzeuge bis 6,50 geeignet.

Untergrund: Schotter

Anzahl der Stellplätze: 100

Ent-/Versorgung: Bodeneinlauf, Frischwasser und Klokassetten-Entsorgung im Zufahrtsbereich

Kosten: 14 Euro pro Nacht und Mobil, Strom: 0,50 Euro/KWh, Frischwasser: 1 Euro/100 Liter (Kleinmengenentnahme möglich)

Ausstattung: Stromsäulen an allen Plätzen, Dusch- und WC-Container auf der obersten Terrasse

Essen und Trinken: Brötchen-Service, Almhütten-Restaurant "Edersee-Alm" auf der obersten Terrasse mit bayerischem Biergarten

Reservierung: nicht möglich

Öffnungszeiten: 1. März bis 30. November

Freizeit: Schloss Waldeck, Edersee, Wassersport, Boots- und Surfboardverleih, Angeln, Radweg Richtung Niederwerbe oder Basdorf, Wandern. Überfahrt von der Halbinsel Scheid aus mit der Edersee-Schifffahrt oder einer kleinen Elektrofähre an das andere Ufer.

In der Nähe: Hessens einzige Hansestadt Korbach(mehrere Stellplätze, der in der Walmestraße 25, Korbach liegt etwas außerhalb. Für eine Stadtbesichtigung eher Friedrichstraße 1 in Korbach anfahren.), Bad Wildungen mit Kurpark und Schloss Friedrichstein (Stellplatz: Bahnhofstraße 29, Bad Wildungen), das Wander- und Mountainbike-Mekka Willingen (Stellplatz: Am Hagen 10 bis 12, Willingen/Upland).

Service: Gasflaschentausch

Gut zu wissen: Man sollte gut zu Fuß sein, wenn man die Höhenmeter auf dem Platz bewältigen möchte. Leider gibt es keinen direkten Zugang zum See. Man muss die Straße und das Campingplatzgelände überqueren. Hinweis für Sonnenanbeter: Die Sonne verschwindet am Abend hinter dem Berg.

Informationen: Hunde auf dem Platz erlaubt, im Restaurant herrscht Hundeverbot.

GPS Koordinaten: 51° 11' 16,53" N / 9° 00' 37,44" E

Weitere Informationen Adresse Wohnmobilpark Edersee & Edersee Alm Gastronomie

Am Bettenhagen 2

34513 Waldeck / Halbinsel Scheid

Telefon: 05634 5249957

E-Mail: info@wohnmobilpark-edersee-alm.de

Internet: wohnmobilpark-edersee-alm.de Ende der weiteren Informationen

Von den oberen Terrassen hat man einen tollen Blick auf das Waldecker Becken und Schloss Waldeck. Bild © hr/Stefanie Küster

Wer ein paar Tage oder ein Wochenende direkt am Wasser verbringen möchte, der ist im Reisemobilhafen Twistesee genau richtig. Auf großzügigen Parzellen stehen bis zu 130 Mobile. Bis zum See sind es je nach Platz nur wenige Meter.

Blick aus dem Heißluftballon: Der Reisemobilhafen Twistesee. Bild © Reisemobilhafen Twistesee

Reisemobilhafen Twistesee



Standort/Lage: Direkt am See und am Wald gelegen

Stellplatz: Untergrund: Wiese und Schotter, überwiegend eben

Anzahl der Stellplätze: 130

Ent-/Versorgung: am Platz

Kosten: 12 Euro pro Nacht und Mobil, Strom: 0,50 Euro/KWh, Frischwasser: 1 Euro/80 bis 100 Liter (Kleinmengenentnahme möglich)

Ausstattung: Stromsäulen am Platz, Sanitärgebäude inkl. Duschen, Waschplatz und Toiletten

Essen und Trinken: Brötchen-Service, Kiosk/Shop, Imbiss/Restaurant

Reservierung: Für einzelne Wohnmobile ab 3 Tage Aufenthalt, für Gruppen ab 3 Mobile

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Freizeit: ÖPNV in der Nähe, Zentrum von Wetterburg zu Fuß zu erreichen, Bad Arolsen mit Residenzschloss, Angeln, Wandern, Nordic-Walking-Strecke, Radfahren, Baden, Wasserskianlage auf der anderen Seeseite, Strandbad am anderen Ende des Sees. Achtung: es geht gut bergauf und auch wieder runter.

Service: Gasflaschentausch, PKW-Vermietung für Ausflüge ins Umland

Gut zu wissen: Die Betreiber sind selbst leidenschaftliche Wohnmobil-Touristen und haben lange nach einem geeigneten Platz für ihren Traum - einen eigenen Stellplatz - gesucht. Wer die absolute Einsamkeit sucht, der ist hier falsch, wer aber Lust auf ein bisschen Trubel und andere Wohnmobilisten hat, der findet hier einen liebevoll angelegten Stellplatz in schöner Lage. Der Platz eignet sich auch zur Durchreise, er ist nur 10 km von der Autobahn A44 entfernt.

Informationen: Hunde erlaubt. Es gibt einen Hundestrand und viel Platz zum Gassi gehen.

GPS Koordinaten: N 51°23'02" E 09°03'55

Weitere Informationen Adresse Reisemobilhafen Twistesee

Bericher Seeweg 1

34454 Bad Arolsen - Wetterburg

Telefon: 05691 8069383

E-Mail: info@reisemobilhafen-twistesee.de

Internet: reisemobilhafen-twistesee.de Ende der weiteren Informationen

Blick auf den See: In der ersten Reihe genießen zwei- und vierbeinige Reisende eine tolle Aussicht Bild © hr/Stefanie Küster

Gleich zwei Stellplätze bieten Wohnmobil-Freunden Unterschlupf, einer auf der Lahninsel gelegen, der andere direkt an der Dill. Letzteren stellen wir in unserem Steckbrief vor. Im Herzen der Wetzlarer Innenstadt können Besucher den Dom besichtigen, durch kleine Altstadtgassen schlendern und schöne Plätze entdecken. Wer auf Goethes Spuren wandeln will, der sollte Lotte- oder Jerusalemhaus besuchen oder den Wetzlarer Goetheweg erwandern.

Der Stellplatz an der Dill in Wetzlar Bild © Tourist-Information Wetzlar

Wohnmobilstellplatz an der Dill in Wetzlar



Standort/Lage: Am Ortsrand von Wetzlar, direkt am Wasser gelegen.

Stellplatz: Schotter, überwiegend eben und sonnig. Nach heftigen Regengüssen etwas aufgeweicht.

Anzahl der Stellplätze: 16

Ent-/Versorgung: am Platz, Achtung: im Winter nicht verfügbar

Kosten: 8 Euro pro Nacht und Mobil, Strom, Wasser, Entsorgung inklusive

Ausstattung: Stromsäulen am Platz, Sanitärgebäude inkl. Duschen, Waschplatz und Toiletten

Essen und Trinken: Gasthaus in der unmittelbaren Nähe, Zentrum zu Fuß erreichbar (Entfernung cirka 1 km)

Reservierung: nicht möglich

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet. im Winter ist die V + E außer Betrieb

Freizeit: Wandern, Radfahren, ein Besuch im Kletterwald, Paddeltouren auf der Lahn

Service: -

Gut zu wissen: Der Parkscheinautomat nimmt nur Münzen. Eine Alternative zum Stellplatz an der Dill ist der Stellplatz an der Lahninsel (Lahninsel 5, Wetzlar). Der Platz ist für 5 Mobile ausgewiesen und kostet ebenfalls 8 Euro.

Informationen: Hunde erlaubt

GPS Koordinaten: 50°33’24’’N, 08°29’28’’O

Weitere Informationen Adresse Wohnmobilstellplatz an der Dill

Lahninsel 5

35578 Wetzlar

Telefon: 06441 997755

E-Mail: tourist-info@wetzlar.de

Internet: wetzlar.de Ende der weiteren Informationen

Der Stellplatz in Lorsch wurde erst 2014 eröffnet und ist sowohl für Durchreisende als auch für Kulturinteressenten ein lohnender Stopp. Die Geschichte der Stadt Lorsch ist eng mit dem Kloster verbunden. Besucher können sowohl das Unesco-Welterbe besuchen, als auch die Stadt mit ihrem hübschen Fachwerkkern erkunden. Die heute 13.000 Einwohner zählende Stadt an der Bergstraße liegt zwischen den Regionen Rhein-Neckar und Rhein-Main.

Wohnmobilstellplatz Karolingerstadt Lorsch



Standort/Lage: Am Ortsrand von Lorsch gelegen

Stellplatz: Untergrund: Befestigt, überwiegend eben und sonnig

Anzahl der Stellplätze: 17

Ent-/Versorgung: am Platz, Frischwasser und Toilette voneinander getrennt

Kosten: 10 Euro pro Nacht und Mobil, Strom: 1 Euro/2 KWh, Frischwasser: 1 Euro/80 Liter

Ausstattung: Stromsäulen

Essen und Trinken: Die Stadt bezeichnet sich selbst auf ihrer Tourismus-Seite als "gastronomisch hervorragend gerüstet".

Reservierung: nicht möglich

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Freizeit: Altstadt, Besichtigung Welterbe Kloster Lorsch,Tabakscheune

Service: -

Gut zu wissen: 2014 eröffnet, der Ort ist fußläufig erreichbar. Der Stellplatz liegt direkt am Weltkulturerbe. Die Parkgebühr kann auch mit EC-Karte bezahlt werden. Gut für dich Durchreise Richtung Süden. Etwas Straßenlärm hörbar, nachts nicht störend.

Informationen: Hunde erlaubt

GPS Koordinaten: 49° 39′ 8″ N 8° 34′ 44″ E

Weitere Informationen Adresse Wohnmobilstellplatz Karolingerstadt Lorsch

Odenwaldallee 1

64653 Lorsch

Telefon: 06251 5967501

E-Mail: kultur@lorsch.de

Internet: lorsch.de

Die Stadt Lorsch hat einen Flyer mit Infos für Wohnmobilreisende herausgegeben. Ende der weiteren Informationen

In Bad Soden Salmünster steht - wie es bei einem Kurort sein sollte - die Erholung im Vordergrund. Bis zu 34 Wohnmobile stehen unmittelbar am Kurpark. Bei schönem Wetter spielt sich das Camper-Leben draußen ab.

Radfahren und Wellness: In Bad Soden Salmünster ist eine Kombination möglich. Bild © Wohnmobilstellplatz Bad Soden Salmünster

Wohnmobilstellplatz Bad Soden-Salmünster



Standort/Lage: Direkt am Kurpark gelegen

Stellplatz: Untergrund: Schotter, überwiegend eben

Anzahl der Stellplätze: 34

Ent-/Versorgung: am Platz

Kosten: 7 Euro pro Nacht und Mobil, Strom: 1 Euro/ 2 KWh, Frischwasser: 1 Euro/140 Liter

Ausstattung: Stromsäulen am Platz, bei ungünstiger Belegung ist eine Kabeltrommel vorteilhaft

Essen und Trinken: Ein mobiler Supermarkt fährt den Platz Montag bis Samstag zwischen 8:15 bis 8:45 Uhr an

Reservierung: Möglich, Fragen am besten an den Stellplatzwart 06056 744 126

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Freizeit: Therme mit Thermalsole-Bad, Saunalandschaft, Wellness- und Therapiebereich, Kurpark, Golfplatz, Fernradweg R3 durch das Kinzigtal sowie Wander- und Walkingwege

Service: W-LAN, Gasflaschentausch

Gut zu wissen: Im Sommer sitzt man mit viel Platz für die Möbel auf der Wiese. Kaum Schatten. Eine Live-Kamera auf der Homepage erlaubt den Blick auf den Platz: Sind Plätze frei (Sommer) oder sind noch weitere Wohnmobile da und kann ich mich dazu stellen (Winter)? Diese Fragen lassen sich mit einem Klick beantworten. Die Parkgebühr muss mit Jetons bezahlt werden, diese sind in der Spessart-Therme erhältlich

Informationen: Hunde erlaubt

GPS Koordinaten: N 50°17.129 E 009°21.556

Weitere Informationen Adresse Wohnmobilstellplatz Bad Soden-Salmünster

Parkstraße 12

63628 Bad Soden-Salmünster

Telefon: 06056 744126

E-Mail: info@wohnmobilstellplatz-badsoden-salmuenster.de

Internet: wohnmobilstellplatz-badsoden-salmuenster.de Ende der weiteren Informationen

Wer Lust auf einen Besuch in unserer Landeshauptstadt hat, der kann den Reisemobilhafen in Wiesbaden ansteuern. Im Stadtteil Schierstein gelegen, kommt man mit dem Bus innerhalb von 10 Minuten die Innenstadt. Optimal für Menschen, die unsere Landeshauptstadt entdecken möchten. Ob Kulturangebot oder Shoppingbummel - in Wiesbaden ist beides möglich.

Reisemobilhafen Wiesbaden



Standort/Lage: Am Ortsrand von Schierstein gelegen

Stellplatz: Untergrund: Wiese und Schotter

Anzahl der Stellplätze: 40 bis 50

Ent-/Versorgung: am Platz

Kosten: 12 Euro pro Nacht und Mobil, Strom: 0,50 Euro/KWh, Frischwasser: 0,50 Euro/50 bis 60 Liter (Kleinmengenentnahme möglich)

Ausstattung: Stromsäulen am Platz, Sanitärgebäude inkl. Duschen, Waschplatz und Toiletten

Essen und Trinken: Bäcker und Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar

Reservierung: Zurzeit nur telefonisch möglich

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Freizeit: ÖPNV-Haltestelle in der Nähe (die Linie 5 Richtung Wiesbaden-Erbenheim Karl-Drebert-Straße fährt 10 Minuten bis in die Innenstadt), Freibad, Therme (nur mit dem ÖPNV erreichbar, für Wohnmobile keine Parkmöglichkeit), Kurhaus, Nerobergbahn, Schiersteiner Hafen, Rheinsteigwanderungen, Mainz (cirka eine Stunde mit dem Bus, hier gibt es aber auch einen Stellplatz).

Service: Gasflaschentausch

Gut zu wissen: Hier sind Wohnwagengespanne willkommen. Für alle Reisenden gilt: Die Anfahrt unbedingt über die Saarstraße nehmen, da die Wörther See-Straße zwar von zwei Seiten befahrbar, aber durch eine Barriere getrennt ist. Geben Sie am besten die Hausnummer in Ihr Navi ein.

Informationen: Hunde erlaubt

GPS Koordinaten: 50° 03' 21" N 08° 12' 40" O