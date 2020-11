Sporthallen, Fitness-Studios, Schwimmbäder und Sportplätze: Im Teil-Lockdown bleiben in Hessen die Sportstätten für weitgehend Amateure geschlossen. Immerhin wurden am Freitag einige Auflagen gelockert.

So können ab sofort Sportanlagen wieder für Amateur-und Freizeitsportler geöffnet werden, wenn diese dort alleine oder maximal zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts trainieren. Golf oder Tennis sind damit wieder möglich.

Auch Individualsportarten wie Joggen, Radfahren, Wandern, Reiten, Rudern oder Segeln sind weiterhin im öffentlichen Raum möglich.

Tischtennis

Für anspruchsvolle Spieler sind die Betonplatten, die man in vielen Parks und auf Spielplätzen findet, natürlich eine Zumutung. Für alle anderen eine gute Gelegenheit, mal wieder die Pingpong-Schläger rauszukramen. Für Rundlauf gilt ebenfalls: maximal zehn (bzw. fünf) Mitspieler aus zwei Haushalten. Auf dieser Karte finden Sie öffentliche Tischtennisplatten in Ihrer Nähe.

Inliner-Skaten und Rollschuhlauf

Das "Tuesday Night Skating" in Frankfurt hatte sich in den letzten 20 Jahren zur Kultveranstaltung entwickelt. In diesem Jahr fiel das Event komplett Corona zum Opfer. Allein oder zu zweit skaten ist aber nach wie vor möglich. Hier gibt es eine Übersicht von Rollsport-, Skate- und BMX-Anlagen in Frankfurt.

Trimm Dich und Fitness-Anlagen

Die guten alten Trimm-Dich-Pfade erleben im 50. Jahr ihres Bestehens eine Renaissance: Rundkurse, gern im Wald, mit robusten Sportgeräten alle paar hundert Meter. In Linden-Leihgestern zum Beispiel wurde der Parcour Bergwerkswald in diesem Sommer fit gemacht: 20 Stationen verteilen nun sich auf die zwei Kilometer lange Strecke.

Wer Übungen absolvieren will ohne lästiges Joggen ist auf den Fitness-Anlagen gut aufgehoben, die immer mehr Städte errichtet haben. Im Kurpark in Bad Soden-Salmünster ist es ein Fitnesskreis, der auch Unsportliche in Bewegung bringen soll. Ein Zirkeltraining für die unterschiedlichsten Fitnessgrade kann man z.B. im Huth-Park im Frankfurter Stadtteil Seckbach machen.

Workout, Gymnastik, Yoga & Co. in Online-Kursen

Bei Wind und Wetter oder in der Dunkelheit vor die Tür - dazu kann sich nicht jeder aufraffen. Andererseits motiviert ja auch das Sporttreiben in der Gruppe. Der größte Sportverein Nordhessens KSV Baunatal bietet schon jetzt bis zu acht Live-Onlinekurse jeden Tag an - vom schnellen Maximalpuls-Workout bis hin zu Meditation. Das Angebot soll sogar noch ausgebaut werden. Mitmachen kann man auch als Nicht-Mitglied, für 6 Euro pro Kurs. Daneben gibt es eine Reihe von kostenlosen Übungsvideos auf Youtube.

Onlinekurse gibt es auch in der Mediathek von Hessens größtem Sportverein, der TG Bornheim in Frankfurt . Das Angebot reicht von Dance bis Schwangerschaftsgymnastik und ist kostenlos auch für Nicht-Mitglieder. Beide Vereine bieten übrigens auch Kurse für Kinder an, die oft besonders darunter leiden, dass Vereinssport im Moment nicht geht.

Weitere Informationen Sport von Nord bis Süd Auch viele andere Vereine von Hofgeismar bis Heusenstamm haben Anleitungsvideos erstellt. Eine schöne Auswahl hat der Landessportbund Hessen hier zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

