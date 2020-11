Sporthallen, Fitness-Studios, Schwimmbäder und Sportplätze: Im zweiten Lockdown bleiben in Hessen Sportstätten für Amateure geschlossen. Welche Sportarten sind im Moment überhaupt noch möglich?

Die Verordnung, mit der das Land Hessen ab Donnerstag den Corona-Sportbetrieb im Detail regelt, ist noch gar nicht veröffentlicht. Trotzdem muss der Landessportbund Hessen seinen Mitgliedern eine Auslegung der beschlossenen Maßnahmen an die Hand geben, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Klages, und die lautet: "Jeglicher Betrieb von öffentlichen und privaten Sportanlagen für den Freizeit- und Amateurbereich ist untersagt."

Der Landessportbund ist sauer, man hätte sich wie in anderen Bundesländern eine differenzierte Betrachtung gewünscht. So sind in Hessen auch Outdoor-Sportarten wie Golf oder Tennis vom Verbot betroffen.

Lediglich im öffentlichen Raum, also auf Wegen, Wasserstraßen oder öffentlichen Wasserflächen, im Wald oder in Parks, darf Individualsport alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstandes betrieben werden. Damit sind beispielsweise Joggen, Radfahren, Wandern, Reiten oder Segeln erlaubt.

Fußball

Traurig - so ein verlassener Bolzplatz Bild © picture alliance/imageBROKER

Zugegeben, bei Mannschaftssportarten sind Familien und WGs klar im Vorteil. Bis zu zehn Menschen aus zwei Haushalten (bzw. bis zu fünf Personen in Hotspots wie Frankfurt) dürfen sich nach wie vor treffen, auch zum Sport.

Parks bleiben weiterhin geöffnet. Und Bolzplätze? Ob die als Sportplatz (geschlossen) oder als Spielplatz (geöffnet) behandelt werden, muss jede Kommune für sich entscheiden.

Tischtennis

Für anspruchsvolle Spieler sind die Betonplatten, die man in vielen Parks und auf Spielplätzen findet, natürlich eine Zumutung. Für alle anderen eine gute Gelegenheit, mal wieder die Pingpong-Schläger rauszukramen. Für Rundlauf gilt ebenfalls: maximal zehn Mitspieler aus zwei Haushalten. Auf dieser Karte finden Sie öffentliche Tischtennisplatten in Ihrer Nähe.

Inliner-Skaten und Rollschuhlauf

Das "Tuesday Night Skating" in Frankfurt hatte sich in den letzten 20 Jahren zur Kultveranstaltung entwickelt. In diesem Jahr fiel das Event komplett Corona zum Opfer. Allein oder zu zweit skaten ist aber nach wie vor möglich. Hier gibt es eine Übersicht von Rollsport-, Skate- und BMX-Anlagen in Frankfurt.

Trimm Dich und Fitness-Anlagen

Die guten alten Trimm-Dich-Pfade erleben im 50. Jahr ihres Bestehens eine Renaissance: Rundkurse, gern im Wald, mit robusten Sportgeräten alle paar hundert Meter. In Linden-Leihgestern zum Beispiel wurde der Parcour Bergwerkswald in diesem Sommer fit gemacht: 20 Stationen verteilen nun sich auf die zwei Kilometer lange Strecke.

Wer Übungen absolvieren will ohne lästiges Joggen ist auf den Fitness-Anlagen gut aufgehoben, die immer mehr Städte errichtet haben. Im Kurpark in Bad Soden-Salmünster ist es ein Fitnesskreis, der auch Unsportliche in Bewegung bringen soll. Ein Zirkeltraining für die unterschiedlichsten Fitnessgrade kann man z.B. im Huth-Park im Frankfurter Stadtteil Seckbach machen.

Workout, Gymnastik, Yoga & Co. in Online-Kursen

Bei Wind und Wetter oder in der Dunkelheit vor die Tür - dazu kann sich nicht jeder aufraffen. Andererseits motiviert ja auch das Sporttreiben in der Gruppe. Der größte Sportverein Nordhessens KSV Baunatal bietet schon jetzt bis zu acht Live-Onlinekurse jeden Tag an - vom schnellen Maximalpuls-Workout bis hin zu Meditation. Das Angebot soll sogar noch ausgebaut werden. Mitmachen kann man auch als Nicht-Mitglied, für 6 Euro pro Kurs. Daneben gibt es eine Reihe von kostenlosen Übungsvideos auf Youtube.

Onlinekurse gibt es auch in der Mediathek von Hessens größtem Sportverein, der TG Bornheim in Frankfurt . Das Angebot reicht von Dance bis Schwangerschaftsgymnastik und ist kostenlos auch für Nicht-Mitglieder. Beide Vereine bieten übrigens auch Kurse für Kinder an, die oft besonders darunter leiden, dass Vereinssport im Moment nicht geht.

Weitere Informationen Sport von Nord bis Süd Auch viele andere Vereine von Hofgeismar bis Heusenstamm haben Anleitungsvideos erstellt. Eine schöne Auswahl hat der Landessportbund Hessen hier zusammengestellt. Ende der weiteren Informationen

