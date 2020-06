Die Freibäder in Hessen dürfen ab Montag wieder öffnen. Aber: Nur wenige schaffen es, zum Stichtag alle Corona-Schutz-Auflagen zu erfüllen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche städtischen Bäder in der kommenden Woche wieder starten. Den Anfang machen Frankfurt und Darmstadt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found So ist die Aussicht bei Hessens Freibädern [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Viele Städte und Gemeinden hatten eigentlich beschlossen, die Freibäder diesen Sommer wegen der Corona-Pandemie gar nicht erst zu eröffnen. Jetzt stellt sich dort die Frage, ob man sich den Betrieb unter den Hygiene-Vorgaben überhaupt leisten kann.

Und selbst solche Kommunen, die öffnen wollen, brauchen noch Zeit: Die Becken müssen abgelassen und gereinigt werden, das neue Wasser ausreichend erwärmt werden.

In den meisten größeren Städten sind die Bäderbetriebe besser vorbereitet. Ein Freibad-Besuch dort will allerdings gut geplant sein: Die Betreiber setzen bei der Organisation der erwarteten Besucherströme auf Online-Tickets. Rechtzeitig buchen ist also angesagt. Die Übersicht:



Darmstadt | Frankfurt | Wiesbaden | Fulda | Offenbach | Hanau | Kassel

Am Großen Woog kann man sich vom Stadtstress erholen. Bild © Nikolaus Heiss

Für das Familienbad und die Insel im Naturfreibad Großer Woog müssen online Eintrittskarten gebucht werden. Es gibt drei Zeitfenster: von 8 bis 10 Uhr, von 11 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 19.30 Uhr. Tickets gibt es in Kürze auf der Webseite darmstadt.de.

Weitere Informationen Das Arheilger Mühlchen und das Eberstädter Mühltalbad sollen Anfang Juli folgen. Das Mühltalbad wird in dieser Saison allerdings ohne den beliebten Panoramablick ins Schwimmbecken betrieben - die Scheiben sind beschädigt und müssen deshalb sicherheitshalber verschlossen bleiben. Das DSW-Bad, das bereits geöffnet ist, bleibt dem Vereinssport vorbehalten. Ende der weiteren Informationen

Ein Mann springt vom Zehn-Meter-Turm im Frankfurter Stadionbad. Bild © picture-alliance/dpa

Alle Freibäder der Frankfurter Bädebetriebe sind ab Montag dabei - außer dem Riedbad in Bergen-Enkheim. Dort muss noch das Tragluft-Dach abgebaut werden. Für die anderen gilt: Es gibt zwei Zeitfenster: Morgens bis 14 Uhr und nachmittags von 15 Uhr bis Ende. Zudem wird ein ermäßigter Abendtarif ab 18 Uhr bis Betriebsende angeboten. Tickets gibt es ab sofort hier.

Weitere Informationen Von den Hallenbädern ist nur das Rebstockbad wieder geöffnet - und zwar ab Montag, 14 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Da die Wasser- und Liegeflächen unterschiedlich groß sind, wird es auch unterschiedliche Personenbegrenzungen geben. Die jeweiligen Zahlen sind im Internet auf mattiaqua.de einsehbar und werden zudem über die Facebook-Auftritte der Bäder mitgeteilt. Tickets sind ab 17. Juni hier erhältlich.

Weitere Informationen Das Aukammtalbad soll am 23. Juni öffnen, die Maar-Aue folgt am 27. Juni. Die Hallenbäder Kostheim, Kleinfeldchen und das Freizeitbad Mainzer Straßen bleiben vorerst ausschließlich für den Vereinssport geöffnet. Ende der weiteren Informationen

Bild © Freibad Rosenau Fulda

Das einzige Freibad in Fulda ist ab Montag kommender Woche wieder geöffnet. Online-Tickets gibt es hier ab dem 19. Juni.

Weitere Informationen Über die Öffnung des Schwimmbads Waidesgrund in Petersberg ist noch nicht entschieden. Ende der weiteren Informationen

Der Erste Offenbacher Schwimmclub (EOSC) als Betreiber kann das Schwimmbad Rosenhöhe nur mit starken Einschränkungen öffnen, meldet die Offenbach-Post. Demnach gibt es nur Ein-Stunden-Zeitfenster für das 25-Meter-Freiluft-Becken und das 50-Meter-Becken unter der Traglufthalle. Zugang zum Waldschwimmbad erhält nur, wer sich vorher über ein Online-Buchungssystem anmeldet, das in den nächsten Tagen unter eosc-ticket.de freigeschaltet wird.

Die Hanauer Bäderbetriebe arbeiten nach eigenen Angaben "mit Hochdruck" daran, die Bäder bald wieder zu öffnen. Ein Termin ist noch nicht in Sicht.

Auch die Städtischen Werke Kassel brauchen noch mindestens zwei Wochen, bis sie die Freibäder öffnen können. Möglicherweise könnte es bei den Hallenbädern schneller gehen, aber zuerst muss auch dort ein Corona-Konzept stehen.

Sendung: hr1, 10.06.2020, 17.23 Uhr