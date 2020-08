Jedes Jahr im Juli und August sorgen die Perseiden für ein traumhaftes Spektakel am Nachthimmel. Mehrere Nächte regnet es dann Sternschnuppen. Heute Nacht erreicht das Phänomen seinen Höhepunkt.

Die warmen Temperaturen laden dieses Jahr besonders dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen. Das Himmelsphänomen erreicht seinen Höhepunkt in den frühen Morgenstunden von 1:00 bis 4:00 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Einzig das Wetter könnte das Schauspiel stören. Zwar wird für die zweite Nachthälfte größtenteils klare Sicht vorausgesagt, jedoch könnte in den Niederungen Dunst aufkommen. Zudem müsse man sich in einigen Regionen auf Schauer einstellen.

Doch auch in den Abendstunden lohnt es sich bereits an Orten mit wenig Störlicht in den Himmel zu schauen. Je dunkler der Ort, desto besser ist die Sicht auf das Naturschauspiel. Auch zwei bis drei Tage nach dem Höhepunkt des Spektakels lassen sich immer noch vereinzelte Sternschnuppen entdecken.

Die Blickrichtung

Am meisten sehen Sie, wenn Sie mit bloßem Auge in Richtung Nordnordost/Nordost schauen. Die Himmelsrichtungen lassen sich auch ohne Kompass ganz einfach bestimmen, in dem man den Polarstern zur Orientierung nutzt . Dieser steht immer im Norden.

Sendung: "alle wetter!", hr-fernsehen, 07.08.2020 19:15 Uhr