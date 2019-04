Basteln, Töpfern, Fußballspielen und vieles mehr: Langeweile in den Osterferien muss nicht sein. In ganz Hessen bieten Museen, Vereine und andere Initiativen Mitmachaktionen für Kinder aller Altersstufen an. Wir stellen zehn vor.

Nur noch wenige Tage, dann starten die Osterferien: Für alle, die in den zu Hause bleiben: Zehn Tipps für Kinder mit hohem Spaßfaktor.

Mit-mach-Zirkus in Darmstadt und Münster (Darmstadt-Dieburg)

Bei dem Mit-mach-Zirkus "Hallöchen" stellen die Veranstalter zusammen mit den Kindern ein echtes Zirkusprogramm auf die Beine. Sie üben unter Anleitung zum Beispiel Jonglage, verschiedene Akrobatik-Techniken, Einradfahren und vieles mehr. Am letzten Tag gibt es eine Vorstellung der neu erlernten Fähigkeiten.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 15.04.-18.04.2019 (Münster)

23.04-27.04.2019 (Darmstadt)

Uhrzeit: 9-15 Uhr

Kosten: 125€ pro Kind

Geschwisterkind 15% Rabatt

Altersgruppe: 6-12 Jahre

Kontakt: Mail: kontakt@mit-mach-zirkus-halloechen.de

Tel: 06257/91 85 250

Anmeldung: www.mit-mach-Zirkus-halloechen.de Ende der weiteren Informationen

Fußballcamp in Darmstadt, Büttelborn, Lindenfels und Mörlenbach

Bild © picture-alliance/dpa

Wenn Ihr Kind Fußball mag oder lernen möchte, ist dieses Camp genau richtig: Die Trainer des SV98 trainieren in den vier Tagen eine Gruppe von 10 bis maximal 15 Kindern. Eine komplette Fußballcamp-Trainingsausrüstung (kurze Hose, Stutzen und Trikot), Verpflegung, eine Lilien-Trinkflasche und ein Poster des SV98 sind inklusive.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Daten: 15.04.-18.04.2019 (Büttelborn-Worfelden),

23.04.-26.04.2019 (Darmstadt),

23.04.-26.04.2019 (Lindenfels),

23.04.-26.04.2019 (Mörlenbach)

Uhrzeit: jeweils 10-15.30 Uhr

Kosten: 159€

Altersgruppe: 6-14 Jahre

Kontakt: www.sv98.de (hier auch die Anmeldung) Ende der weiteren Informationen

Jagdschloss Kranichstein bei Darmstadt

Bild © picture-alliance/dpa

Im Jagdschloss Kranichstein bei Darmstadt steht das Thema Natur im Mittelpunkt. Kinder können in verschiedenen Mitmachprogrammen unter anderem Armreifen aus Rinderhorn herstellen, Kräuterquark machen, ein Mini-Gewächshaus oder ein Wildbienenhotel basteln.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 14.04-28.04.2019

Uhrzeit: jeweils zwischen 11 und 16.30 Uhr

Eintritt: zwischen 6€ und 21€ pro Person

Altersgruppe: zwischen 6 und 10 Jahren

Internet: jagdschloss-kranichstein.de

Mail: anfrage@bioversum-kranichstein.de

Tel: 06151/97 111 8-88

Anmeldung per Mail oder Telefon, begrenzte Teilnehmerzahl Ende der weiteren Informationen

Zwergenhof, Bauernhof in Liebenau (Kassel)

Bild © picture-alliance/dpa

Auf dem Zwergenhof können Kinder ins Landleben eintauchen. Auf dem Hof gibt es verschiedene Tiere, die täglich gefüttert und versorgt werden müssen. Auch bei anderen Arbeiten können die kleinen Gäste Hand anlegen.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 23.04.-28.04.2019

Uhrzeit: mit Übernachtungen, 5 Nächte kosten 172€

Altersgruppe: 7-12 Jahre

Kontakt-Mail: info@zwergenhof.net

Tel: 05676-921887 oder www.zwergenhof.net Ende der weiteren Informationen

Naturkundemuseum im Ottoneum in Kassel

Lebt in der dunkelsten Tiefsee: der Blobfisch Bild © Naturkundemuseum Kassel/ Peter Mansfeld

Noch bis Mai zeigt das Naturkundemuseum im Ottoneum eine Sonderausstellung mit dem Titel "Leben im Dunkeln". In der Ausstellung können Kinder spannende Tiere kennenlernen, die an dunklen Orten auf dieser Erde leben (bei Nacht wie die Eule, in der Tiefsee wie der Blobfisch, außerdem in Höhlen oder in der Erde).

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: bis zum 05.05.2019

Öffnungszeiten:

Mo: geschlossen

Di, Do-Sa: 10-17 Uhr

Mi: 10-20 Uhr

So: 10-18 Uhr (an Feiertagen auch Mo offen)

Eintritt: unter 6 Jahren: frei, 6-17 Jahre: 3€, Erwachsene: 4,50€

Kontakt: naturkundemuseum.kassel.de

Tel: (0561) 787-4066 (Di-So 10.30-16.30 Uhr) Ende der weiteren Informationen

Musikcamp "Tut-Klong-La" in Langen

Musikbegeisterte Kinder (8-18 Jahre) sollten sich den Flyer (PDF-Dokument) zum Workshop auf der Website der Musikschule in Langen einmal ansehen. Zu dem Musikcamp gehören unter anderem zehn verschiedene Workshops mit verschiedenen Musikschwerpunkten. Am letzten Tag des Camps findet ein Abschlusskonzert statt, bei dem alle zeigen, was sie können.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 23.04.-27.04.2019

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Kosten: 85 Euro (inkl. Mittagessen und Abschlusskonzert)

Altersgruppe: 8-18 Jahre

Kontakt-Mail: info@juz-langen.de

Tel: (06103) 9104-76, (06103) 203-670

Anmeldung: Formular auf Webseite ausfüllen (musikschule-langen.de ) Ende der weiteren Informationen

Keramik bemalen in Bad Orb (Main-Kinzig)

In diesem Kurs können Kinder einen großen Teller mit Motiven und Techniken der australischen Ureinwohner kreativ selbst gestalten. Der Teller wird dann bei 1.000°C gebrannt und kann eine Woche später abgeholt werden.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 18.04.2019

Uhrzeit: 14-15.30 Uhr

Kosten: 28€ (inkl. Pizza oder Pasta)

Altersgruppe: ab 8

Tel: 0157-52558372

Mail: fschuerencamper@gmx.de

Web: www.zitronengold.de Ende der weiteren Informationen

Radioworkshop "Freundschaft" in Frankfurt

Eine Frau spricht in einem Hörfunkstudio in ein Mikrofon Bild © Thinkstock

Im Museum für Kommunikation in Frankfurt können sich Kinder in einem Radioworkshop drei Tage lang mit dem Thema Freundschaft beschäftigen. Sie vertonen zum Beispiel Freundschaftsgeschichten, führen Interviews oder inszenieren eine Talkshow.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: 24.04-26.04.2019

Uhrzeit: 10-16 Uhr

Eintritt: 45€ zzgl. Museumseintritt

Altersgruppe: ab 10 Jahren

Kontakt: Tel: (069) 60 321

Mail: buchungen-mkf@mspt.de

Website: www.mfk-frankfurt.de

Anmeldung: per Mail oder per Telefon Ende der weiteren Informationen

Kinderakademie Fulda: "Vom Ei zum Küken"

Ein geschlüpftes Küken Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Thema der Kinderakademie Fulda ist derzeit das Leben an sich. Nachvollziehbar gemacht wird es am Beispiel der Entwicklung vom Ei zum Huhn. Ein Riesennest aus Filz zeichnet die Entwicklung des Kükens im Ei nach. Hauptattraktionen der begleitenden Ausstellung sind Küken unterschiedlicher Rassen, die gerade erst geschlüpft sind. Außerdem wird der Zusammenhang zwischen Ei und Ostern erklärt.

Weitere Informationen Wann? Wer? Wie viel? Datum: bis zum 28.04.2019

Uhrzeit: Mo-Fr, 9-17 Uhr

Eintritt: 6,50€ (inkl. Museum)

Altersgruppe: ab 4 Jahren

Kontakt: www.kaf.de

Tel: 0661/90273-0 (Anmeldung telefonisch) Ende der weiteren Informationen

Freilichtmuseum Hessenpark (Neu-Anspach)

Bild © hr

Das Freilichtmuseum Hessenpark bietet in den Osterferien verschiedene Mitmachangebote. Zum Beispiel Töpfern, Eierfärben und -bemalen, Hasen-Fingerpuppen basteln oder Osterkarten drucken.