Die Badesaison-Saison in Hessen geht nach der Coronapause wieder los. Schwimmen ist im Frei- und Hallenbad wieder möglich - wenn auch noch nicht für jeden.

Seit dem 1. Juni dürfen Frei- und Hallenbäder in Hessen unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Allerdings gilt das vorerst nur für Vereine und Schwimmkurse. Und nicht alle Kommunen öffnen ihre Bäder gleich wieder. Hier eine Übersicht:

Für den Vereinssport geöffnet sind

Bitte Abstand halten - das gilt auch im Freibad Hausen. Bild © picture-alliance/dpa

Frankfurt, seit 2. Juni



Freibad Hausen (dieses Jahr ohne Mitternachtsschwimmen)

Rebstockbad

Silobad

Panoramabad Bornheim

Wiesbaden, ab 8. Juni



Hallenbäder Mainzer Straße

Kostheim

Schwimmhalle Kleinfeldchen

Kassel, seit 2. Juni



Hallenbadbereich des Auebads

Hallenbad Süd

Marburg Hallenbad Wehrda, seit 2. Juni

Parkschwimmbad Dreieich, seit 2. Juni

Waldschwimmbad Neu-Isenburg, seit 1. Juni

Darmstadt Nordbad DSW Freibad, seit 2. Juni

Kein Schwimmen - weiterhin geschlossen

Wetzlar lässt seine Bäder vorerst zu. Im Europabad werden die Filter ausgetauscht und im Domblickbad bereitet man die Öffnung vor, allerdings nicht vor Mitte Juni. Das AuquaMar in Marburg wird ebenfalls renoviert und bleibt geschlossen.

In Gießen und Limburg steckt man noch in der Vorbereitungen, die Bäder sollen ab Mitte Juni öffnen. Gießen braucht auch noch ein bisschen Zeit - vielleicht öffnen die Bäder Mitte Juni. In Hanau ist die Freibadsaison erstmal ganz abgesagt. Auch in Offenbach ist die Öffnung des Queichtalbads noch ungewiss und die Bäder in Fulda brauchen ebenfalls noch etwas Zeit.

Noch ist auch unklar, wann die Frei- und Schwimmbäder in Hessen wieder für alle Besucher öffnen. Bis Mitte Juni soll das entschieden werden.

