Der Hochsommer kehrt in dieser Woche nach Hessen zurück. Etliche Freibäder wollen das nutzen und verlängern ihre Öffnungszeiten bis mindestens zum kommenden Wochenende. Die Liste.

Sonnenfreunde und Badebegeisterte werden in diesem Jahr für so manchen verregneten Sommer in der Vergangenheit reichlich entschädigt. Ganz in ihrem Sinne trifft die verstärkte Nachfrage nach Abkühlung auf ein erweitertes Angebot: Zahlreiche Freibäder haben ihre Öffnungszeiten der sommerlichen Wetterlage in diesen Tagen angepasst und bis mindestens zum kommenden Wochenende geöffnet. Folgende Liste gibt einen Überblick, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

Rhein-Main

Frankfurt



Riedbad Bergen-Enkheim: bis 18. September, täglich 7 bis 20 Uhr

Freibad Eschersheim: bis 16. September, täglich 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 20 Uhr

Freibad Hausen: bis 7. Oktober, täglich 6.30 bis 20 Uhr

Freibad Silobad: bis 23. September, täglich 7 bis 20 Uhr, Hundeschwimmen 28. September bis 3. Oktober

Kronberg (Hochtaunus)

Waldschwimmbad: bis 16. September, täglich 6.30 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 8 bis 20 Uhr

Offenbach

Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe: bis 15. September, täglich 8 bis 19.30 Uhr

Wiesbaden

Opelbad: bis 16. September, täglich 7 bis 20 Uhr

Südhessen

Bensheim (Bergstraße)



Badesee: bis 30. September, täglich 8 bis 20 Uhr

Freibad Basinus-Bad: bis 30. September, täglich 8 bis 22 Uhr, dienstags und donnerstags 6.30 bis 22 Uhr

Darmstadt



Mühltalbad: bis 16. September, dienstags, donnerstags und freitags 8 bis 20 Uhr, mittwochs 7 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 20 Uhr

Naturfreibad Großer Woog: bis 16. September, täglich 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 20 Uhr

Groß-Gerau

Freibad: bis 16. September, täglich 10 bis 20 Uhr

Heppenheim

Freibad: bis 16. September, täglich 8 bis 20 Uhr, Frühschwimmer 7 bis 8 Uhr

Lindenfels (Odenwald)

Freibad: bis 16. September, täglich 10 bis 20 Uhr

Lorsch (Bergstraße)

Waldschwimmbad: bis 16. September, täglich 8 bis 20 Uhr

Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg)

Freibad: bis 16. September, täglich 7 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 8 bis 20 Uhr

Bild © hr

Mittelhessen

Büdingen (Wetterau)

Freibad: bis mindestens 15. September, täglich 7 bis 19 Uhr

Gießen

Freibad Ringallee: bis 30. September, täglich 9 bis 18 Uhr

Herborn (Lahn-Dill)

Freibad: bis 12. September, täglich 7 bis 19 Uhr

Kirchhain

Freibad: bis 15. September, täglich 10 bis 20 Uhr

Wetzlar

Domblickbad: bis 16. September, täglich 10 bis 19 Uhr

Osthessen

Bad Hersfeld

Geistalbad: bis 16. September, täglich 7 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 19 Uhr

Bebra (Hersfeld-Rotenburg)

Freibad: bis 14. September, täglich 9 bis 20 Uhr

Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg)

Freibad: bis 15. September, täglich 10 bis 20 Uhr

Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg)

Freibad: bis 15. September, täglich 10 bis 20 Uhr

Philippsthal (Hersfeld-Rotenburg)

Freibad Sportbad: bis 15. September, 9 bis 19 Uhr

Schenklengsfeld (Hersfeld-Rotenburg)

Freibad: bis 15. September, täglich 10 bis 19 Uhr

Nordhessen

Frankenberg (Eder)

Ederberglandbad: bis 13. September, täglich 9 bis 19 Uhr

Fritzlar (Schwalm-Eder)

Eder-Auen-Erlebnis-Bad: bis 16. September, täglich 6 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 20 Uhr, sonntags 9 bis 20 Uhr

Kassel

Freibad Auebad: bis 12. September, täglich 10 bis 20 Uhr

