Diese Höfe bieten Lama-Wanderungen in Hessen an

Wanderungen mit Lamas und Alpakas liegen im Trend. Eine Übersicht der Höfe in Hessen, die diese Wandertouren anbieten.

Vogelsberg | Westerwald | Rhön | Taunus | Rheingau | Spessart | Darmstadt | Odenwald

Wir waren in Alsfeld auf einer Wandertour mit Lamas und Alpakas. Was wir dort erlebt haben, können Sie hier lesen. Hier eine Übersicht der Höfe in Hessen, die Touren mit Lamas und Alpakas anbieten:

Vogelsberglamas & Trekkingesel

Grebenauer Straße 5

36304 Alsfeld-Lingelbach

Telefon: 06639 9181680

E-Mail: info@vogelsberglamas.de

Internet: vogelsberglamas.de

Lamatrekking-Lahntal

Kane-Antonia Touré

Heuweg 4

35781 Weilburg

Telefon: 06471 5083321 / 06471 5039324

Mobil: 0163 7811672

E-Mail: lamatrekking-lahntal@t-online.de

Internet: www.lamatrekking-lahntal.de

RhönLamas

tiere & abenteuer

Familie Johannes Nüdling

Ludwig-Nüdling-Weg 16

36163 Poppenhausen

Telefon: 06658 1600

Fax: 06658 918819

E-Mail: info@rhoenlamas.de

Internet: www.rhoenlamas.de



Mensch-Tier-Begegnungshof

Bubenbader Weg 8

36115 Hilders-Rupsroth

Telefon: 06681 9673827

Internet: www.lamas-helfen-menschen.com

Karawanserei Llamera

Isabel Saraber

Außerhalb

61276 Weilrod

Mobil: 0163 4717551

E-Mail: isabel.saraber@web.de

Internet: lama-llamera.de

Lama- und Kameltrekking

Frank Messing

Untere Kisselmühle 1

65346 Eltville

Telefon: 06723 87360

Mobil: 0160 6364657 / 0151 42414949

E-Mail: rheingau@kisselmuehle.de

Internet: www.kisselmuehle.de

Sonnenhof-Lamas

Spessartstraße 16

63579 Freigericht-Bernbach

Mobil: 0175 5449900

E-Mail: info@sonnenhof-lamas.de

Internet: www.sonnenhof-lamas.de

Luna Alpakas

Schulzengasse 4

64291 Darmstadt

Telefon: 06151 7895803

Mobil: 0176 78130975

E-Mail: info@luna-alpakas-darmstadt.de

Internet: www.luna-alpakas-darmstadt.de

Odenwald-Lamas

Karin und Bernhard Schmitt

Am Kocherbach 30

69483 Wald-Michelbach-Kocherbach

Telefon: 06207 3456

Mobil: 0173 5291150

E-Mail: odenwald-lamas@t-online.de

Internet: www.odenwald-lamas.de