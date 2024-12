Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Einige Weihnachtsmärkte in Hessen haben noch geöffnet. Eine Auswahl.

Weihnachtsmärkte in Hessen 2024 – eine Auswahl: Nordhessen: Kassel

Osthessen: Fulda - Bad Hersfeld

Mittelhessen: Gießen - Marburg - Wetzlar

Rhein-Main: Rüdesheim - Wiesbaden

Südhessen: Darmstadt

Weihnachtsmärkte 2024 in Nordhessen

Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Zum Kasseler Weihnachtsmarkt gehört immer auch ein Märchenwald. Bild © picture-alliance/dpa

"Sterntaler" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts, wenn sich die Kasseler City in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Ein lauschiger Märchenwald, die weltgrößte Märchenpyramide und eine "Märchenrutsche" gehören zu den Attraktionen. Dazu fliegt täglich um 16.30 und 19 Uhr der Weihnachtsmann in seinem Rentierschlitten über den Markt.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

www.weihnachtsmarkt-kassel.de

Weihnachtsmärkte 2024 in Osthessen

Weihnachtsmarkt in der Barockstadt Fulda

Büdchenzauber beim Weihnachtsmarkt in Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Rund um die spektakuläre Pyramide mit lebensgroßen Nussknackern reiht sich in der Fuldaer Innenstadt Knusperhäuschen an Knusperhäuschen. Zu den besonderen Attraktionen zählen das mittelalterliche Weihnachtsdorf, das Kinderweihnachtsland sowie Hüttenzauber und Winterwald.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 29. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 20 Uhr (Ausschankzeiten sonntags bis donnerstags bis 21 Uhr, freitags und samstags 22 Uhr).

Ort: Innenstadt: Universitätsplatz, Borgiasplatz, Jesuitenplatz, Unterm Heilig Kreuz, Friedrichstraße, Buttermarkt, 36037 Fulda

https://www.weihnachten-fulda.de/

Weihnachtsmarkt der Träume in Bad Hersfeld mit Kunsteisbahn

Mit Schnee ist es in Bad Hersfeld besonders hübsch. Bild © Stadt Bad Hersfeld

In der historischen Altstadt von Bad Hersfeld erstrecken sich die Marktstände mit ihren weihnachtlichen Angeboten wie klassischen Weihnachtsständen und einem begehbaren Märchenwald. Am dritten Adventswochenende folgt das Adventsschmieden auf dem Linggplatz. Der Weihnachtsmarkt wird traditionell ab dem 27. Dezember als Wintermarkt verlängert.

Besonderes Highlight auf dem Linggplatz ist eine Kunsteisbahn für Schlittschuhläufer und Schlittschuhläuferinnen.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember. Stiftsbezirk: sonntags bis donnerstags 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags 12 bis 22 Uhr. Linggplatz: am 14. und 15. Dezember mittelalterliches Adventsschmieden, 12 bis 20 Uhr

Ort: Stiftsbezirk und Linggplatz, 36251 Bad Hersfeld

Ort: Stiftsbezirk und Linggplatz, 36251 Bad Hersfeld

www.badhersfeld.tourismus.de

Weihnachtsmärkte 2024 in Mittelhessen

Gießener Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk-Pop-up

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Zahlreiche Glühwein- und Marktstände sorgen für besinnliche Stimmung in Gießen. An Kunsthandwerksständen können Besucherinnen und Besucher nach schönen Geschenken stöbern.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 21 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember.

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen

giessen-entdecken.de

Eisbahn, Iglu und Adventsdorf in Wetzlar

Der Wetzlarer Domplatz ist mit seinem Weihnachtsmarkt ein beliebter Treffpunkt. Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Wetzlar bietet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt: Ob am Domplatz mit Eisbahn oder im Adventsdorf am Schillerplatz - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Im Adventsdorf gibt es eine Neuheit: Dort kann man sich für ein paar Stunden Plätze in einem Iglu reservieren.

Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

www.wetzlar.de

Weihnachtsmarkt in Marburg

Im Winter ist die Marburger Innenstadt mit ihren Weihnachtsmarktattraktionen besonders sehenswert. Bild © Stadtmarketing Marburg

Der Weihnachtsmarkt rund um die Elisabethkirche und der Adventsmarkt auf dem historischen Marktplatz ziehen jedes Jahr viele Besucher aus der Region in die hübsche Altstadt. Neben vielen Büdchen und Ständen in den festlich geschmückten Gassen gibt es einen Weihnachtswichtelwald und eine Krippenausstellung im Rathaus.

Öffnungszeiten: 29. November bis 23. Dezember. Täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr.

Ort: Firmaneiplatz (an der Elisabethkirche) und Marktplatz, 35037 Marburg

Ort: Firmaneiplatz (an der Elisabethkirche) und Marktplatz, 35037 Marburg

www.marburg.de

Weihnachtsmärkte 2024 im Rhein-Main-Gebiet

Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim

Rüdesheim ist so etwas wie die heimliche Weihnachtsmarkt-Hauptstadt Hessens. Bild © www.weihnachtsmarkt-der-nationen.de

Über 20 Nationen aus vier Kontinenten bieten in den beschaulichen Gassen von Rüdesheim Waren und Spezialitäten an. Zum Programm gehören auch Glühweinwanderungen, Seilbahnfahrten und Adventsrundfahrten mit der Fähre.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 21. November bis 23. Dezember, Montag bis Donnerstag und sonntags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Ort: Innenstadtbereich zwischen Drosselgasse und Marktstraße, 65385 Rüdesheim

Ort: Innenstadtbereich zwischen Drosselgasse und Marktstraße, 65385 Rüdesheim

www.ruedesheimer-weihnachtsmarkt.de

Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden bezaubert mit seinen illuminierten Lilien. Bild © picture-alliance/dpa

Vier große, mit Lilien beleuchtete Eingangstore bilden den festlichen Rahmen rund um den von 17 großen Lilien illuminierten Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. Daneben laden Riesenrad und Winterstubb auf dem Mauritiusplatz sowie der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz bis zum 12. Januar ein.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Sternschnuppenmarkt: 26. November bis 23. Dezember. Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr

Ort: Schlossplatz, Mauritiusplatz, Luisenplatz, 65183 Wiesbaden

Öffnungszeiten Kindersternschnuppenmarkt: 26. November bis 12. Januar. Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr bleibt der Kindersternschnuppenmarkt geschlossen.

www.wiesbaden.de

Weihnachtsmärkte 2024 in Südhessen

Weihnachtsmarkt in Darmstadt mit internationalem Flair

Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Darmstadt kommen bis aus der Schweiz und Ungarn. Bild © Darmstadt Marketing/Rüdiger Dunker

Der Darmstädter Weihnachtsmarkt öffnete bereits am 18. November seine Tore. Zu den Hightlights zählen auch in diesem Jahr die Stände aus den Partnerstädten Saanen (Schweiz), Liepaja (Lettland) und Gyönk (Ungarn). Weihnachtsmarktbühne und Kulturkiste bieten Programme für Jung und Alt, es gibt adventliche Stadtrundgänge, und die Glühweinprinzessin schaut natürlich auch dieses Mal vorbei.