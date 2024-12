Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Einige Weihnachtsmärkte in Hessen sind immer noch geöffnet. Eine Auswahl von Kassel bis Wiesbaden.

Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Zum Kasseler Weihnachtsmarkt gehört immer auch ein Märchenwald. Bild © picture-alliance/dpa

"Sterntaler" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts, wenn sich die Kasseler City in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Ein lauschiger Märchenwald, die weltgrößte Märchenpyramide und eine "Märchenrutsche" gehören zu den Attraktionen. Dazu fliegt täglich um 16.30 und 19 Uhr der Weihnachtsmann in seinem Rentierschlitten über den Markt.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

www.weihnachtsmarkt-kassel.de

Weihnachtsmarkt der Träume in Bad Hersfeld mit Kunsteisbahn

Mit Schnee ist es in Bad Hersfeld besonders hübsch. Bild © Stadt Bad Hersfeld

In der historischen Altstadt von Bad Hersfeld erstrecken sich die Marktstände mit ihren weihnachtlichen Angeboten wie klassischen Weihnachtsständen und einem begehbaren Märchenwald. Am dritten Adventswochenende folgt das Adventsschmieden auf dem Linggplatz. Der Weihnachtsmarkt wird traditionell ab dem 27. Dezember als Wintermarkt verlängert.

Besonderes Highlight auf dem Linggplatz ist eine Kunsteisbahn für Schlittschuhläufer und Schlittschuhläuferinnen.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember. Stiftsbezirk: sonntags bis donnerstags 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags 12 bis 22 Uhr. Linggplatz: am 14. und 15. Dezember mittelalterliches Adventsschmieden, 12 bis 20 Uhr

Ort: Stiftsbezirk und Linggplatz, 36251 Bad Hersfeld

www.badhersfeld.tourismus.de

Gießener Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk-Pop-up

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Zahlreiche Glühwein- und Marktstände sorgen für besinnliche Stimmung in Gießen. An Kunsthandwerksständen können Besucherinnen und Besucher nach schönen Geschenken stöbern.

Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 21 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember.

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen

giessen-entdecken.de

Eisbahn, Iglu und Adventsdorf in Wetzlar

Der Wetzlarer Domplatz ist mit seinem Weihnachtsmarkt ein beliebter Treffpunkt. Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Wetzlar bietet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt: Ob am Domplatz mit Eisbahn oder im Adventsdorf am Schillerplatz - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Im Adventsdorf gibt es eine Neuheit: Dort kann man sich für ein paar Stunden Plätze in einem Iglu reservieren.

Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

www.wetzlar.de

Weihnachtsmarkt-Klassiker und Vereinshütte in Offenbach

Der Offenbacher Weihnachtsmarkt auf dem Aliceplatz lädt auch nach Weihnachten zum Bummeln ein. Bild © picture-alliance/dpa

Die Klassiker wie gebrannte Mandeln, heißen Maronen, Flammkuchen, Würstchen, Punsch und Glühwein hat der Offenbacher Weihnachtsmarkt noch bis zum 29. Dezember zu bieten. Auf dem Aliceplatz und Stadthof bleiben die Buden noch ein paar Tage aufgebaut. Freiwillig engagierte Offenbacherinnen und Offenbacher aus rund 50 Vereinen und ehrenamtliche Einrichtungen der Stadt präsentieren sich täglich abwechselnd in einer neuen Vereinshütte.

Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 21 Uhr. Am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen.

Ort: Aliceplatz und Stadthof, 63065 Offenbach

www.offenbach.de

Kindersternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden bezaubert mit seinen illuminierten Lilien. Bild © picture-alliance/dpa

Der große Sternschnuppenmarkt in der Landeshauptstadt ist zwar seit 23. Dezember geschlossen, aber der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz hat noch bis Mitte Januar geöffnet. Hier gibt es ein Kinderkarussell, den Sternschnuppen-Express und eine Bühne für Weihnachtsgeschichten und Live-Musik.