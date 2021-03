Der Lahntal-Radweg an der an der Schleuse Löhnberg.

Raus an die frische Luft, was erleben, aber bitte ohne allzu engen Kontakt mit anderen Menschen? Die Lösung: Ab aufs Rad. Die Fahrradhändler freuen sich schon... Diese drei Radtouren machen Spaß - auch ohne abschließende Einkehr im Biergarten.

Lauschig in der Großstadt - auf dem Grüngürtel-Radweg

Der Grüngürtel-Radweg ist gut ausgeschildert Bild © Alexandra Müller-Schmieg

Ja, Genussradeln in Frankfurt ist möglich - wenn man sich nur wenige Kilometer stadtauswärts bewegt. Auf dem Grüngürtel-Radrundweg kann man auf rund 60 Kilometern die Stadt umrunden. Immer auf ausgewiesenen Radwegen, oft durch Wiesen, Wald oder Parks.

Weitere Informationen Die Strecke 64 Kilometer Rundkurs, die anstrengendste Steigung führt auf den Berger Rücken (212 m). Details und GPS-Koordinaten gibt es beim regionalpark-rheinmain.de. Ende der weiteren Informationen

Wo pausieren?

Auf dem Weg liegen z.B. der Alte Flugplatz Bonames, wo es auch bei geschlossener Gastronomie Sitzgelegenheiten gibt. Im Heinrich-Kraft-Park gibt es einen tollen Waldspielplatz, und eine schöne Verschnaufpause ist auch die Überfahrt mit der Fähre von Höchst nach Schwanheim oder umgekehrt.

Wie hinkommen?

Das "Frankfurter Grüngürteltier", eine Schöpfung des Zeichners und Dichters Robert Gernhardt, sitzt auf der Nidda-Brücke am Alten Flugplatz Bonames. Bild © picture-alliance/dpa

Von jedem Frankfurter Stadtteil aus kommt man nach spätestens 3 bis 4 Kilometern auf den Radweg. Bus- und Bahnhaltestellen gibt es ebenfalls - je nach Abschnitt - in wenigen Kilometern Entfernung.

Fast ohne Anstrengung durch den Vogelsberg auf dem Vulkanradweg

Der Vulkanradweg ist ein Traum für Radler - aber auch für Inline-Skater oder Longboard-Fahrer. Er verläuft auf einer ehemaligen Bahntrasse und ist durchgehend glatt asphaltiert.

Weitere Informationen Die Strecke 94 Kilometer zwischen Altenstadt in der Wetterau und Schlitz. Maximal 3 Prozent Steigung. Die Etappe von Glauburg nach Gedern ist ca. 20 Kilometer lang. Eine Karte und alle Infos gibt es auf www.vulkanradweg.de . Ende der weiteren Informationen

Sein großer Vorteil ist aber auch sein Nachteil: Eine Bahnverbindung gibt es vom Rhein-Main-Gebiet aus nur bis Glauburg-Stockheim. Dadurch ist der Radweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur ab Mai wirklich gut erreichbar. Dann verkehren nämlich die Bus-Linien des "Vulkan-Express" dort, die Fahrräder z.B. vom Bahnhof Wächtersbach aus im Anhänger kostenlos mitnehmen.

Im Moment braucht man für die Anreise zu einem Teilabschnitt also ein Auto - oder man wählt z.B. den Abschnitt zwischen Glauburg und Gedern. Dann geht es auf dem Hinweg nur leicht bergauf und auf dem Rückweg zügig bergab.

Wo pausieren?

Das Hotel im Schloss Gedern ist coronabedingt geschlossen, aber ein Essen auf die Hand gibt es in verschiedenen Lokalen. Bild © Gemeinde Gedern

Das Städtchen Gedern hat eine nette Schlossanlage. Stärken kann man sich bei mehreren Lokalen, die Essen auch zum Mitnehmen anbieten, oder mit einem Eis auf die Hand. Auf dem Hin- oder Rückweg (wenn die Kondition noch reicht) lohnt sich ein Abstecher zur Keltenwelt auf dem Glauberg. Der Archäologische Park im Außenbereich ist geöffnet.

Wie hinkommen?

Nach Glauburg-Stockheim verkehrt eine Regionalbahn. Züge fahren am Wochenende im Stunden-Takt.

Von Dom zu Dom auf dem Lahntal-Radweg

Radeln, wo die anderen Paddeln. Bild © Lahntal Tourismus

Wem im Moment vorallem die Kunstschätze in den Museen fehlen, der erfreut sich vielleicht an prächtigen Kirchenbauten. Dieser Abschnitt des Fernradwegs R7 führt vom Dom zu Wetzlar bis zum Limburger Dom, und zwar immer schön flussabwärts. Wer zwischendurch schwächelt kann alle paar Kilometer in die Hessische Landesbahn umsteigen. Die Kirchen sind für Besucher geöffnet, beide Städte haben außerdem eine sehenswerte Altstadt.

Weitere Informationen Die Strecke Rund 60 Kilometer flussabwärts, ohne Steigungen. Mehr Infos gibt es auf www.das-lahntal.de/radwandern. Ende der weiteren Informationen

Wo pausieren?

Löhnberg liegt ungefähr auf halber Strecke. Dort gibt es einen Bäcker, der auch sonntags geöffnet hat. Und an dieser Stelle kann man auch entscheiden, ob man gemütlich weiter dem Fluss folgen will über die hübschen Örtchen Weilburg und Runkel, oder ob man sportlich den Anstieg über Merenberg und Beselich wählt.

Wie hinkommen?

Der Bahnhof Wetzlar liegt unweit der Altstadt, Züge fahren im Halbstunden-Takt. Limburg hat einen ICE-Bahnhof.

