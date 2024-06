Die Fußball-EM steht vor der Tür, auch in Frankfurt stehen bald die ersten Spiele an. Die Fanmeile und ein schwimmender Bolzplatz sind bereit für die Fans. Mit einer Lichtshow wurden die EM-Aktivitäten in Frankfurt eingeläutet.

Die Vorfreude steigt, die Fußball-Europameisterschaft 2024 wird am Freitagabend in München offiziell eröffnet.

In Frankfurt fiel der der Startschuss für die EM schon am Mittwochabend – noch ohne Fußballspiel, aber mit einer großen Eröffnungsfeier mit Lichtshow auf der Flößerbrücke am Main. Tausende Menschen verfolgten das Laser- und Licht-Spektakel vom Ufer aus. Laut Veranstalter waren es "bis zu 15.000", die Polizei sprach von 5.000.

"Wir wollen feiern, was uns verbindet - den Fußball, die Musik und die Fangemeinschaft", eröffnete hr-Sportmoderatorin Martina Knief die Show. Sie begrüßte alle teilnehmenden Mannschaften, während die Brücke in deren Nationalfarben leuchtete.

Lichtspektakel mit Stadionatmosphäre

Unterlegt war das Lichtspektakel mal mit Klavierklängen, mal mit der Europahymne, mal mit Beats – und immer wieder mit Fangesängen oder Ausschnitten aus Live-Reportagen vergangener EM-Turniere.

"You'll never walk alone" sang die 18 Jahre alte Frankfurter Singer-Songwriterin Julie Kuhl auf einem Boot, das unter der beleuchteten Brücke hindurch fuhr.

Auch die Stimmen von Fußball-Legenden und Einblendungen waren zu hören. Eine Lichtshow "mit Stadionatmosphäre", wie Tourismusmanager Thomas Feda im Vorfeld versprochen hatte.

Die Polizei berichtete von einem Zwischenfall während der Lichtshow. Mehrere Drohnen seien über der Flößerbrücke aufgestiegen, obwohl dort ein Flugverbot herrsche. "Ein Drohnenpilot wurde identifiziert und ein Verfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher.

Fanmeile zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg

Die Frankfurter Fan-Zone eröffnet offiziell am Freitag, 14. Juni (13 Uhr), wenn die deutsche Nationalmannschaft abends zum EM-Auftakt in München auf Schottland trifft.

Zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg will die Stadt während der EM ein "Freiluft-Fußballfest" mit Begleitprogramm veranstalten. In dieser sogenannten Fan-Zone laufen alle 51 EM-Spiele auf insgesamt zehn LED-Screens. Während der EM darf auch nach 22 Uhr Lärm gemacht werden.

Der größte ist der schwimmende "Big Screen", der auf Höhe der Friedensbrücke im Wasser verankert ist. In der Fan-Zone können bis zu 30.000 Fußballfans gleichzeitig gemeinsam feiern. Der Zutritt ist kostenlos. Die Organisatoren betonten, dass der Konsum von Cannabis in der Fan-Zone nicht erlaubt sei.

Nicht nur Fußball

Trotz des EM-Fiebers soll es während des Turniers in Frankfurt nicht nur um Fußball gehen. Die Freiluftparty soll für alle und zudem familienfreundlich sein, so plant es die Stadt. Darum ist insbesondere an spielfreien Tagen ein Programm mit Musik, Kino und Kultur geplant - ebenfalls kostenfrei. Auf den großen Leinwänden werden Kinofilme mit Fußballbezug gezeigt, auf den Bühnen spielen Musiker wie Michael Schulte und Milow.

Stimmung und Nachhaltigkeit

Ob Frankfurt langfristig von der EM profitieren kann, war im Vorhinein umstritten. Diskutiert werden unter anderem die Kosten, der Nachhaltigkeitsaspekt eines Events dieser Größenordnung - und das Sicherheitskonzept rund um den Hauptbahnhof.

Diese EM-Spiele finden in Frankfurt statt am 17. Juni 2024: Belgien gegen die Slowakei (18 Uhr)

am 20 Juni 2024: Dänemark gegen England (18 Uhr)

am 23. Juni 2024: Schweiz gegen Deutschland (21 Uhr)

am 26. Juni 2024: Slowakei gegen Rumänien (18 Uhr)

am 1. Juli 2024: Achtelfinale (21 Uhr)

Oberbürgermeister Josef stellte sich am Dienstag hinter das Konzept der Stadt. Die Stadien würden nicht zeitweise, sondern langfristig umgebaut. Und das Sicherheitskonzept sei angemessen. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) betonte bei der Vorstellung des EM-Programms immer wieder, dass man in Frankfurt vor allem Gastfreundschaft beweisen wolle.

