Freibad-Saison startet in vielen Orten in Hessen

Vielerorts in Hessen sind die Freibäder am Wochenende in die neue Saison gestartet. Steigende Energiekosten und Personalmangel bereiten den Betreibern allerdings Sorgen.

Handtuch auf die Liegewiese und ab ins Wasser! Am Wochenende öffneten viele Freibäder in Hessen ihre Türen, auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte. Trotzdem gibt es einen Lichtblick für die Betreiber: Anders als in den vergangenen beiden Jahren fallen in dieser Saison die Corona-Vorgaben weg.

Sorgen bereiten den Betreibern jedoch steigende Energiekosten und Personalmangel. Vielerorts wird noch nach Mitarbeitenden und Rettungsschwimmern gesucht. In den Schwimmbad-Kiosken bangen viele Pächter um Pommes und Bratwurst. Wegen des Ukraine-Kriegs ist Sonnenblumenöl derzeit Mangelware.

Niedernhausen: Abdeckung spart Heizkosten

"Unser Kioskpächter kämpft, um an das nötige Öl zu kommen", sagt Marco Grein von der Gemeinde Niedernhausen (Rheingau-Taunus). Dennoch werde es auch in diesem Sommer Pommes im Waldschwimmbad geben, das traditionell am 1. Mai öffnet.

Die Heizkosten senke man mit einer Abdeckung über dem Becken, dadurch kühle das Wasser über Nacht nicht so stark aus. Auch eine neue Mess- und Regeltechnik spare Energie ein, erklärt Grein. Zusätzlich sei die Anschaffung einer Photovoltaikanlage geplant. Doch wie schon in den beiden Vorjahren sei es auch in dieser Saison schwierig, Fachpersonal zu finden.

Wiesbaden: Rutschen und Sprungtürme öffnen wieder

Auch in Bad Soden (Main-Taunus) wird die Saison am 1. Mai eingeläutet. Der Badebetrieb könne aufgrund der gelockerten Corona-Beschränkungen wie vor der Pandemie stattfinden, kündigte die Stadtverwaltung an. Mit einer neuen, effizienteren Heizung sei der Energiebedarf des Bades seit 2021 bereits deutlich reduziert worden.

In Wiesbaden geht es ebenfalls am 1. Mai mit dem Opelbad los. Die Stadt blicke sehr zuversichtlich auf die kommende Freibadsaison. Mit dem Wegfall der Corona-Vorgaben könnten sich die Gäste wieder auf alle Attraktionen freuen, etwa Rutschen, Sprungtürme, Massagedüsen oder Kletterwände.

Kassel: "Highspeed"-Rutsche wird eingeweiht

Ende April hatten bereits das Gießener Freibad Ringallee und das Freibad in Bruchköbel (Main-Kinzig) die Saison eröffnet. Am 30. April folgten in Frankfurt das Hausener Freibad und in Rodgau (Offenbach) das Strandbad. In Frankfurt wie auch in anderen Kommunen suchen die Bäderbetriebe allerdings noch Bademeister und Mitarbeitende an den Kassen.

Auch in Kassel ist seit dem Wochenende Schwimmen und Planschen im Freibad möglich. Im Auebad soll unter anderem eine neue "Highspeed-Rutsche" Badegäste anlocken.

"Wie sich Corona auswirken wird, können wir allerdings schwer vorhersehen", sagt Ingo Pijanka von den Städtischen Werken. Einerseits hätten die Menschen nach zwei Jahren Einschränkungen wieder Lust auf Freizeitaktivitäten. "Andererseits können wir nicht einschätzen, wie viel Zurückhaltung es noch gibt und wie sich die Inzidenzen entwickeln."

Darmstadt öffnet Bäder erst Mitte Mai

In Darmstadt öffnen die ersten Freibäder hingegen erst am 15. Mai. "Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen im Schwimmbad-Betrieb freuen wir uns auf eine hoffentlich 'normale' Badesaison", teilt Stadtsprecher Klaus Hunold mit. Man setze aber weiterhin auf einen verantwortungsvollen Umgang der Badegäste "mit der noch immer real existierenden Corona-Pandemie".

Ebenfalls für Mitte Mai plant Schotten (Vogelsberg), das Freibad zu öffnen. Man hoffe, "an die Besucherzahlen aus der Vor-Pandemie-Zeit anknüpfen zu können", sagt Dirk Schneider von der Stadtverwaltung.