Die Närrinnen und Narren in Hessen übernehmen Anfang März die Straßen. Dann gibt es wieder große Umzüge unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden und Gießen. Aber auch in vielen kleineren Orten wird gefeiert – eine Auswahl.

Ob "Äla", "Helau" oder "Schurri": Der hessische Fasching hat je nach Region seine Besonderheiten. Bunt und laut geht es aber überall zu - besonders bei den Straßenumzügen, die zum großen Finale der Fastnachtszeit anstehen. Für die Vereine bedeuten die Umzüge einen enormen finanziellen Aufwand - die Sicherheit soll gewährleistet sein.

Eine Auswahl hessischer Fastnachtsumzüge in allen Regionen:

Umzüge in Nordhessen

Kassel: Traditionell erstürmt die Gemeinschaft der Kasseler Karnevalgesellschaften am Karnevalsamstag das Rathaus in Kassel. Der närrische Lindwurm zieht am 1. März ab 12.11 Uhr vom Friedrichsplatz durch die Oberste Gasse, über die Königstraße und den Königsplatz zum Rathaus.

Volkmarsen: Mit dem Freudenschrei "Schurri!" stürzen sich die Närrinnen und Narren in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) ins bunte Getümmel. Viel Zeit, Arbeit, Ideenreichtum und Organisation stecken jedes Jahr im Rosenmontagszug der karnevalsverrückten Nordhessen. Los geht es am 3. März um 14 Uhr. Einen Tag früher, am 2. März, findet für die jungen Narren ab 13 Uhr der Kinderumzug statt. Start ist der Marktplatz – und so ist der Zugverlauf .

Drei kleine Schweinchen. Bild © picture-alliance/dpa

Fritzlar: 2025 bekommt einer der größten Faschingsumzüge Nordhessens wieder eine neue Route - im Vorjahr hatten Bauarbeiten eine zweite Runde verhindert. Gefeiert wird in der Hochburg im Schwalm-Eder-Kreis am 3. März ab 14 Uhr.

Umzüge in Osthessen

Fulda: Auf eine rund 500 Jahre alte Tradition blickt der Karneval in Fulda zurück. Der Rosenmontagszug dort gehört zu den größten in Hessen. Auch dieses Jahr werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Am 3. März startet der närrische Lindwurm traditionell um 13.33 Uhr mit elf Böllerschüssen und windet sich dann rund drei Stunden lang vom Bahnhof aus durch die Stadt. Am Sonntag, 2. März, startet um 14 Uhr der rund einstündige Kinderumzug an der Pauluspromenade. Im Anschluss kann der närrische Nachwuchs beim Kinderfest im Museumshof weiter feiern. Hier geht's zum Zugverlauf der Umzüge

Der Rosenmontagszug in Fulda gehört zu den größten in Hessen. Bild © osthessen-news.de

Herbstein: Zur "Foaselt" herrscht in der Stadt im Vogelsberg traditionell der Ausnahmezustand: Am Rosenmontag, 3. März, eröffnet der Bajazz das närrische Treiben bereits um 10.11 Uhr. Rund vier Stunden folgen ihm Traditionsfiguren wie der Strohbär und sein Treiber, der Storch, die Hebamme und letztlich der ganze Zug bis zum Marktplatz , wo die Straßenfastnacht mit einer "politische Kundgebung" ihren Höhepunkt erreicht.

Umzüge in Mittelhessen

Gießen: Am Sonntag, 2. März, startet der "Fassenachtszug" traditionsgemäß um 13.33 Uhr in der Innenstadt. Tausende Närrinnen und Narren werden dazu erwartet, mehr als 100 Wagen und Fußgruppen sind am Start. Los geht es in der Ringallee.

Marburg: In Marburg fällt am Rosenmontag der Faschingsumzug durch die Innenstadt aus - vor allem aus Kostengründen.

Heuchelheim: In Heuchelheim fällt der Umzug am Faschingsdienstag aus. Grund ist der plötzliche Tod von einem der beiden Präsidenten des Heuchelheimer Carnevalvereins.

In Friedberg startet der "Wetterauer Narrenexpress" am Faschingsdienstag, 4. März vor der Burg auf der Kaiserstraße. Ab 14.11 Uhr schlängelt sich der Zug durch die Friedberger Innenstadt. Schon um 11.11 Uhr beginnt der "Friedberger Narrentreff" auf der Kaiserstraße und dem Elvis-Presley-Platz.

Schwellkoppträger beim Umzug in Friedberg. Bild © Stadt Friedberg

Wetzlar: Nach der Rathausstürmung gibt es am Samstag, 1. März, 11.11 Uhr, schon einen kleinen Zug durch die Altstadt. Startschuss für den großen Karnevalszug in Wetzlar ist am Sonntag, 2. März, um 13.31 Uhr. Mit etwa 100 Zugnummern geht es rund 6,5 Kilometer durch die Altstadt. "In Wetzlar lacht die Sonne für alle Narren", hoffen die Veranstalter.

Ober-Mörlen: Der längste Fastnachtszug der Wetterau, zieht am Sonntag, 2. März ab 14.11 Uhr durch "Mörlau". Für Kinder gibt es am Rosenmontag (3. März) um 14 Uhr einen eigenen Zug und anschließend Kinderfastnacht in der Usatalhalle.

Limburg: Der Umzug des Dreierbunds Limburg-Diez-Hadamar erobert diesmal die Straßen von Limburg. Los geht es am Fastnachtsdienstag, 4. März, um 11.11 Uhr.

Umzüge in Rhein-Main

Frankfurt: Die "Vor-dem-Zug-Party" am Römer startet am Sonntag, 2. März um 11 Uhr. Der große Fastnachtszug legt um 12.21 Uhr los. Zugbeginn ist am Untermainkai. Es geht durch die Innenstadt bis zum Römerberg . Das Kampagnen-Motto in diesem Jahr: "Frankfurts Fastnacht wie noch nie, voller Strom und Energie". Einen Tag vorher, am Samstag, 1. März, findet ab 11.30 Uhr der Kinder-Fastnachtszug von der Hauptwache zum Römer statt.

Frankfurt-Heddernheim: Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht. Der Umzug in "Klaa Paris" gilt als der älteste in Hessen. Dorthin zieht es jährlich zehntausende Zuschauer. Der Umzug startet in diesem Jahr ein bisschen früher. Am Dienstag, 4. März, ab 14.11 Uhr gilt in dem Frankfurter Stadtteil die Devise: Mitschunkeln oder zu Hause bleiben.

Flörsheim (Main-Taunus): Am Sonntag, 2. März, rollt ab 13.31 Uhr der Umzug durch die Altstadt. Anschließend ist bis in die Abendstunden eine After-Zug-Party am Gallusplatz.

Der Umzug in "Klaa Paris" gilt als der älteste Hessens. Bild © picture-alliance/dpa

Wiesbaden: Am Samstag, 1. März, gibt es einen Kinderumzug mit Sturm auf das Rathaus. Beginn ist um 15.33 Uhr am Luisenplatz. Das Kinderfest mit Bühnenprogramm startet schon um 11.11 Uhr auf dem Schlossplatz. Am Sonntag, 2. März, zieht der große Fastnachtsumzug durch die Innenstadt. Los geht es um 12.11 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee. Von dort geht es durch die Innenstadt, vorbei am Rathaus und an tausenden von Närrinnen und Narren am Straßenrand.

Seligenstadt: Zum traditionellen Rosenmontagsumzug der "Schlumber" mit bis zu 100 Zugnummern werden am 3. März wieder rund 40.000 Besucher in der Altstadt von Seligenstadt (Offenbach) erwartet. Los geht es um 14.01 Uhr an der Evangelischen Kirche. Schon am Fastnachtssonntag, 2. März, übernehmen die kleinen Närrinnen und Narren die Stadt, um 14.31 Uhr geht es von der Aschaffenburger Straße und über den Marktplatz bis zur TGS-Turnhalle.

Hanau: Mehrere Karnevalvereine haben in diesem Jahr gemeinsam wieder einen großen Faschingsumzug durch die Innenstadt organisiert. Er startet am Samstag, 1. März, 14.11 Uhr, in der Willy-Brandt-Straße. Die neue Route führt über den Freiheitsplatz zum Schlossplatz. Auf dem Altstädter Markt findet die After-Zug-Party statt. Weitere Umzüge gibt es in den Stadtteilen Steinheim (2. März, 12.31 Uhr), Tümpelgarten (2. März, 14.11 Uhr), Klein-Auheim (2. März, 15.11 Uhr) und Großauheim (4. März, 14.11 Uhr).

Die Närrinnen und Narren übernehmen vielerorts das Regiment. Bild © picture-alliance/dpa

Oberursel (Hochtaunus): "Orschel Helau!" heißt es am Sonntag, 2. März wieder beim Taunus-Karnevalszug durch die Oberurseler Innenstadt. Motivwagen, Fußgruppen und Garden sowie Musikkapellen ziehen ab 14.11 Uhr von der Altkönigstraße über den Marktplatz mit der Ehrentribüne bis zur Austraße.

Umzüge in Südhessen

Dieburg: Am Dienstag, 4. März, ist ab 13.33 Uhr in den Dieburger Straßen wieder der närrische Ruf "Äla!" zu hören. In der Fastnachtshochburg werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Im Fokus stehen in "Dibborsch" nicht Motivwagen, sondern die rund 70 privaten Fastnachtsgruppen und ihre Kostüme. Der Kinderumzug findet am Sonntag, 23. Februar, 13.33 Uhr statt. Wegen der Bundestagswahl wurde der Zugweg so gelegt , dass kein Wahllokal von Sperrungen betroffen ist.

Erzhausen (Darmstadt-Dieburg): Jedes Jahr wechselt der Schauplatz des AEWG-Gemeinschaftsumzugs der vier Karnevalsvereine der Gemeinden Arheilgen, Erzhausen, Wixhausen und Gräfenhausen. Dieses Jahr schlängelt sich der Faschingsumzug mit rund 100 Nummern am Sonntag, 2. März, ab 13.31 Uhr durch Erzhausen.

Michelstadt (Odenwald): Am Sonntag, 2. März, startet um 14.11 Uhr der Fastnachtsumzug in der Innenstadt. Vom Bienenmarktplatz geht es über den Lindenplatz vorbei am Rathaus durch die Fußgängerzone über die Bahnhofstraße zur Erwin-Hasenzahl-Halle. Dort findet die After-Umzugsparty statt.

Heppenheim (Bergstraße): In Heppenheim kratzen sie alljährlich an der 100.000 Besucher-Marke - mal sehen wie viele Narren der Umzug mit voraussichtlich 111 Zugnummern in diesem Jahr anzieht. Los geht es am 2. März um 14.11 Uhr. Es gibt eine neue Zugstrecke, die nicht mehr durch die Altstadt führt. Sie beginnt am Steinernen Weg und führt über die Straße der Heimkehrer in die Mozartstraße und dann wie gewohnt weiter über die Lorscher Straße - am Kleinen Markt geht es in Richtung "Partyhof" auf dem Parkhof Süd.