Ob Fasching, Fastnacht, Karneval, gefeiert wird heut' überall: Große und kleine Umzüge ziehen durch hessische Städte. Faschingsumzüge an Rosenmontag und Fastnachtsdienstag - eine Auswahl.

Videobeitrag Helau bei Traumwetter Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ob "Äla", "Helau" oder "Schurri": Der hessische Fasching hat je nach Region seine Besonderheiten. Bunt und laut geht es aber überall zu - besonders bei den Straßenumzügen, die zum großen Finale der Fastnachtszeit anstehen. Für die Vereine bedeuten die Umzüge einen enormen finanziellen Aufwand - die Sicherheit soll gewährleistet sein.

Eine Auswahl hessischer Fastnachtsumzüge in allen Regionen am Rosenmontag und Faschingsdienstag 2025:

Umzüge in Nordhessen

Volkmarsen: Mit dem Freudenschrei "Schurri!" stürzen sich die Närrinnen und Narren in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) ins bunte Getümmel. Viel Zeit, Arbeit, Ideenreichtum und Organisation stecken jedes Jahr im Rosenmontagszug der karnevalsverrückten Nordhessen. Los geht es am 3. März um 14 Uhr. Start ist der Marktplatz – und so ist der Zugverlauf .

Fritzlar: 2025 bekommt einer der größten Faschingsumzüge Nordhessens wieder eine neue Route - im Vorjahr hatten Bauarbeiten eine zweite Runde verhindert. Gefeiert wird in der Hochburg im Schwalm-Eder-Kreis am 3. März ab 14 Uhr.

Drei kleine Schweinchen. Bild © picture-alliance/dpa

Umzüge in Osthessen

Fulda: Auf eine rund 500 Jahre alte Tradition blickt der Karneval in Fulda zurück. Der Rosenmontagszug dort gehört zu den größten in Hessen. Auch dieses Jahr werden wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Am 3. März startet der närrische Lindwurm traditionell um 13.33 Uhr mit elf Böllerschüssen und windet sich dann rund drei Stunden lang vom Bahnhof aus durch die Stadt. Hier geht's zum Zugverlauf .

Der Rosenmontagszug in Fulda gehört zu den größten in Hessen. Bild © osthessen-news.de

Herbstein: Zur "Foaselt" herrscht in der Stadt im Vogelsberg traditionell der Ausnahmezustand: Am Rosenmontag, 3. März, eröffnet der Bajazz das närrische Treiben bereits um 10.11 Uhr. Rund vier Stunden folgen ihm Traditionsfiguren wie der Strohbär und sein Treiber, der Storch, die Hebamme und letztlich der ganze Zug bis zum Marktplatz , wo die Straßenfastnacht mit einer "politische Kundgebung" ihren Höhepunkt erreicht.

Umzüge in Mittelhessen

Marburg: In Marburg fällt am Rosenmontag der Faschingsumzug durch die Innenstadt aus - vor allem aus Kostengründen.

In Friedberg startet der "Wetterauer Narrenexpress" am Faschingsdienstag, 4. März vor der Burg auf der Kaiserstraße. Ab 14.11 Uhr schlängelt sich der Zug durch die Friedberger Innenstadt. Schon um 11.11 Uhr beginnt der "Friedberger Narrentreff" auf der Kaiserstraße und dem Elvis-Presley-Platz.

Schwellkoppträger beim Umzug in Friedberg. Bild © Stadt Friedberg

Limburg: Der Umzug des Dreierbunds Limburg-Diez-Hadamar erobert diesmal die Straßen von Limburg. Los geht es am Fastnachtsdienstag, 4. März, um 14.11 Uhr.

Umzüge in Rhein-Main

Frankfurt-Heddernheim: Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht. Der Umzug in "Klaa Paris" gilt als der älteste in Hessen. Dorthin zieht es jährlich zehntausende Zuschauer. Der Umzug startet in diesem Jahr ein bisschen früher. Am Dienstag, 4. März, ab 14.11 Uhr gilt in dem Frankfurter Stadtteil die Devise: Mitschunkeln oder zu Hause bleiben.

Videobeitrag Karnevalssaison – Frankfurter Prinzenpaar unterwegs Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Seligenstadt: Zum traditionellen Rosenmontagsumzug der "Schlumber" mit bis zu 100 Zugnummern werden am 3. März wieder rund 40.000 Besucher in der Altstadt von Seligenstadt (Offenbach) erwartet. Los geht es um 14.01 Uhr an der Evangelischen Kirche. Schon am Fastnachtssonntag, 2. März, übernahmen die kleinen Närrinnen und Narren die Stadt, um 14.31 Uhr ging es von der Aschaffenburger Straße und über den Marktplatz bis zur TGS-Turnhalle.

Die Närrinnen und Narren übernehmen vielerorts das Regiment. Bild © picture-alliance/dpa

Umzüge in Südhessen

Dieburg: Am Dienstag, 4. März, ist ab 13.33 Uhr in den Dieburger Straßen wieder der närrische Ruf "Äla!" zu hören. In der Fastnachtshochburg werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Im Fokus stehen in "Dibborsch" nicht Motivwagen, sondern die rund 70 privaten Fastnachtsgruppen und ihre Kostüme.