Ob Fastnacht, Fasching oder Karneval – am Dienstag steht bei den hessischen Narren der Schlussspurt an. Hier eine Auswahl an Fastnachtsumzügen, die am Tag vor Aschermittwoch stattfinden.

Hier gehen am Dienstag die finalen Faschingsumzüge 2023 in Hessen über die Bühne – eine Auswahl:

Heuchelheim: Am Faschingsdienstag, 21. Februar, findet in den Straßen von Heuchelheim (Gießen) der große Fassenachtzug statt. Los geht es um 14.11 Uhr. Gefeiert wird in diesem Jahr das 66. Jubiläum des Heuchelheimer Carnevalvereins 1957. Der Umzug steht unter dem Motto "Route 66".

Limburg: Der närrische Lindwurm des Dreierbunds Limburg-Diez-Hadamar erobert am Fastnachtsdienstag, 21. Februar, die Straßen von Limburg. In diesem Jahr zieht er nicht wie gewohnt über die Alte Lahnbrücke, denn die ist noch gesperrt. Los geht es um 14.11 Uhr unter dem Motto "Gemeinsam lache, gemeinsam Spaß - Fastnacht in Limburg uff de Gass!" auf dem Marktplatz. Rund 50 Zugnummern mit Fußgruppen und 30 Wagen nehmen teil.

Frankfurt-Heddernheim: Heddernheim ist die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht. Der Umzug in "Klaa Paris" gilt als der älteste in Hessen. Dorthin zieht es jährlich zehntausende Zuschauer. Am Dienstag, 21. Februar, ab 14.31 Uhr gilt in dem Frankfurter Stadtteil die Devise: Mitschunkeln oder zu Hause bleiben. Der Umzug feiert in diesem Jahr unter dem Motto: "Endlich! Wieder wird gelacht - in Klaa Paris zur Fassenacht".

Dieburg: Der Umzug in Dieburg ist am Dienstag, 21. Februar, ab 13.33 Uhr auf den Straßen zu sehen und zu hören. In der regionalen Fastnachtshochburg werden mehrere zehntausend Besucher erwartet. Die 99 Zugnummern stellen rund 70 private Fastnachtsgruppen, Musikzüge, der 11er-Rat, Garden und der Aschermittwochskater. Ganz wichtig: In Dieburg ist der närrische Ruf "Äla"!

